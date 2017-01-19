Microsoft, ünlü 3D optimizasyon şirketi Simplygon’u satın aldı

Bugün yapılan açıklamaya göre ünlü 3D optimizasyon yazılımı şirketi Simplygon, Microsoft tarafından satın alındı. Aralarında Ubisoft, Rockstar, Bethesda ve Naughty Dog gibi oyun dünyasının devlerinin de bulunduğu birçok şirket tarafından kullanılan Simplygon isimli yazılım, otomatik 3D optimizasyon işlemi için kullanılıyor. Simplygon yazılımını kullanan şirketleri yukarıdaki görselde görebilirsiniz.

Simplygon’un Microsoft tarafından satın alınması bazıları için alakasız görünse de Microsoft’un “Herkes için 3D” isimli projesinden haberdar olan okuyucularımız şaşırmayacaktır. Simplygon’un satın alınması, Microsoft’un Windows 10 Creators Update ile beraber açıkladığı bu proje kapsamında gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Ayrıca Microsoft’un geçen sene, ünlü fizik motoru yazılımı Havok’u geliştiren Havok ya da resmi adıyla Telekinesys Research şirketini de satın aldığını hatırlatalım.

Simplygon, 2006 yılından kurulmuş bir şirket ve 3D içerikler ile 3D işlemlerin optimizasyonu otomatik olarak sağlayan bir yazılım geliştirmiş durumda.

Simplygon’un CEO’su Matt Connors, Kurucu/CTO’su Ulrik Lindhal ve Kurucusu Koshi Hamedi tarafından da şirketin resmi sitesi üzerinden bir açıklama yapıldı:

“Maceramız boyunca her zaman geliştiricilere 3D’nin sınırlarını zorlamalarında yardım etmeye odaklandık. İleri seviye detay için ürünler geliştirdiğimiz ilk günlerimizden, Simplygon SDK’nın AAA oyun stüdyolarının çoğu tarafından kullanılmaya başlanmasına kadar, ve yakın zamanda AA/VR alanına girdiğimizi günlere kadar, Simplygon, 3D veri optimizasyonunu geliştiriciler için daha ulaşılabilir hale getirdi. Şimdiki mücadelemiz ise, ‘Herkes için 3D’, yani ulaşılabilirliğin son noktası. Bu amaç uğrunda Microsoft ile güçlerimizi birleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Müşterilerimize, ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza yani bugüne gelmemizi sağlayan herkese teşekküre ediyoruz.”

http://wccftech.com/microsoft-acquires-simplygon-3d-everyone/