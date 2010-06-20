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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chieftec, Nitro serisi 10 yeni güç kaynağı hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Chieftec, Nitro serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor. 350 Watt, 400 Watt, 450 Watt ve 500 Watt olmak üzere dört adet sabit kablolu ve 550 Watt, 650 Watt, 750 Watt, 850 Watt, 950 Watt ile 1200 Watt olmak üzere 6 adet modüler model ile toplamda 10 yeni güç kaynağı hazırlayan Chieftec'in tüm modelleri ATX 2.3 standartlarıyla uyumlu.

İki adet 12v rail hattına sahip olan güç kaynaklarının 9 tanesi 80 Plus Bronz sertifikası ile gelirken, 1200 Watt kapasiteli modelin %85'in üzerinde verimlilik sunduğu ve 80Plus Silver sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor. Naylon yapılı kaplamaya sahip kabloların kullanıldığı güç kaynaklarından modüler olanlar 140mm, sabit kablolu modeller ise 120mm fan kullanıyorlar.

Chieftec'in Nitro serisi yeni güç kaynaklarının yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor.


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akakivanc 9 yıl
bn vatanda sordum adam dediki cok olan daha iyi gucu raillere dagıtarak fazla guc cekmeyi ve fazla yuklenmeyi engelliyor dedi ama malı satmak içinde demiş olabilir
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hapocod 9 yıl
tasarımları ilgin olmuş
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Night Wish 9 yıl
Batuist tam aklımdan geçeni sordun
Biri şu rail olayını açıklasın ya
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Batuist 9 yıl
hangisi daha iyi?? çok kanal rail mi yoksa mümkün olan en az olan mı??? üretici çok kanallı olduğu zaman dengeli bir yük dağılımının daha stabil olduğunu söylüyor.. acaba öyle mi??
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tahir40 9 yıl

Batuist

hangisi daha iyi?? çok kanal rail mi yoksa mümkün olan en az olan mı??? üretici çok kanallı olduğu zaman dengeli bir yük dağılımının daha stabil olduğunu söylüyor.. acaba öyle mi??

O biraz da güç ihtiyacınıza daha doğrusu powerınızın kapasitesini ne seviyede kullanıcağınıza bağlı, yani verimlilik için tek kanal daha iyidir, sistem boştayken daha yüksek verimlilik ortaya koyar tek kanal 12V raili sistemler.
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