Chieftec, Nitro serisi 10 yeni güç kaynağı hazırladı

Chieftec, Nitro serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor. 350 Watt, 400 Watt, 450 Watt ve 500 Watt olmak üzere dört adet sabit kablolu ve 550 Watt, 650 Watt, 750 Watt, 850 Watt, 950 Watt ile 1200 Watt olmak üzere 6 adet modüler model ile toplamda 10 yeni güç kaynağı hazırlayan Chieftec'in tüm modelleri ATX 2.3 standartlarıyla uyumlu.

İki adet 12v rail hattına sahip olan güç kaynaklarının 9 tanesi 80 Plus Bronz sertifikası ile gelirken, 1200 Watt kapasiteli modelin %85'in üzerinde verimlilik sunduğu ve 80Plus Silver sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor. Naylon yapılı kaplamaya sahip kabloların kullanıldığı güç kaynaklarından modüler olanlar 140mm, sabit kablolu modeller ise 120mm fan kullanıyorlar.

Chieftec'in Nitro serisi yeni güç kaynaklarının yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor.