Chimei Innolux, akıllı telefonlar için hazırladığı 5-inç'lik Full HD ekranını duyurdu

Haber Editörü
Akıllı telefonlar için 720 x 1280 piksel (HD) ekran çözünürlüğünün standart hale gelmeye başladığı şu günlerde, dünyanın önde gelen panel üreticileri çözünürlük çıtasını bir üst seviyeye taşımaya gayret gösteriyor.
Chimei Innolux, yakın geleceğin akıllı telefonlarına özel hazırladığı 5-inç boyut ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük sunan panelini duyurdu. 5-inç'lik panelde inç başına düşen piksel sayısı (ppi) 443 gibi muazzam bir değer. 443 ppi, pikselleri görebilmek için bir mikroskoba ihtiyaç duyacağımız manasına geliyor. Kullanıcılara üst düzey görüntü deneyimi vaat eden ekranın prototipi, Tapei Dünya Ticaret Merkezi'nde sergilenecek.
5-inç'lik Full HD panelin, teknoloji dünyasında bir ilk olmadığını hatırlatalım. Benzer bir hamle mayıs ayının sonuna doğru LG'den gelmişti. LG'nin ekranı, AH-IPS (Advanced High Perfomance In-Plane Switching) panel teknolojisini kullanıyordu.
Digitimes'ın son raporuna göre Chimei Innolux'un üzerinde çalışma yürüttüğü bir diğer panel ise 9.7-inç boyutunda. İnç başına düşen pikselin 330 olarak açıklandığı panel, yeni nesil iPad'in ''Retina'' ekranına kıyasla daha yüksek çözünürlük ile karşımıza çıkacak.
http://www.digitimes.com/news/a20120828PD216.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Exynos 5 Dual + 2GB Ram + 10.1 inç ( Bu özelliklerde bir ekran ) + En az 6000 mAh Batarya + Ve klavyeli - ek hoparlörlü - ek bataryalı - ek USB girişli - ek hafıza kartlı ( Abarttım ama neyse ) android 4.1 bir tablet.2000 TL deyin.Alayım.
Bir insanın bir tane pikseli görememesi ayrı bir şey, ekran yoğunluğunu fark etmesi ayrı bir şey.
Örneğin 5 inçlik iki ekranımız olsun. Bir tanesi 1920x1080 piksel barındırsın, diğer ekran da 192000000x108000000 piksel barındırsın. Bir insan her iki ekrandaki pikselleri teker teker belirleyemese de bu iki ekran arasındaki kalite farkını ayırt edebilecektir.
Buradaki kandırmaca apple'ın akıllıca pazarlama stratejisinden gelmektedir. İnsanlar pikseli görüp görmedikleri bir kıstas olsa da tek kıstas değil... Yeterli bir kıstas da değil...
her telefonda göreceksiniz diye bir şey yok bu ekranı..
bu teknolojinin buraya gelmesi çok güzel birşey
emin olun bu panelleri geliştirecekler ve yüksek seviyede verimlilik sağlaması için elinden geleni yapacak üreticiler bizde memnun olacağız.
şimdilik hazır olsada halen geliştirilme aşamasındadır bu tür ekranlar merak etmeyin siz hem türkiyeyede hemen gelmez