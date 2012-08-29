Chimei Innolux, akıllı telefonlar için hazırladığı 5-inç'lik Full HD ekranını duyurdu

Akıllı telefonlar için 720 x 1280 piksel (HD) ekran çözünürlüğünün standart hale gelmeye başladığı şu günlerde, dünyanın önde gelen panel üreticileri çözünürlük çıtasını bir üst seviyeye taşımaya gayret gösteriyor.



Chimei Innolux, yakın geleceğin akıllı telefonlarına özel hazırladığı 5-inç boyut ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük sunan panelini duyurdu. 5-inç'lik panelde inç başına düşen piksel sayısı (ppi) 443 gibi muazzam bir değer. 443 ppi, pikselleri görebilmek için bir mikroskoba ihtiyaç duyacağımız manasına geliyor. Kullanıcılara üst düzey görüntü deneyimi vaat eden ekranın prototipi, Tapei Dünya Ticaret Merkezi'nde sergilenecek.

5-inç'lik Full HD panelin, teknoloji dünyasında bir ilk olmadığını hatırlatalım. Benzer bir hamle mayıs ayının sonuna doğru LG'den gelmişti. LG'nin ekranı, AH-IPS (Advanced High Perfomance In-Plane Switching) panel teknolojisini kullanıyordu.



Digitimes'ın son raporuna göre Chimei Innolux'un üzerinde çalışma yürüttüğü bir diğer panel ise 9.7-inç boyutunda. İnç başına düşen pikselin 330 olarak açıklandığı panel, yeni nesil iPad'in ''Retina'' ekranına kıyasla daha yüksek çözünürlük ile karşımıza çıkacak.



http://www.digitimes.com/news/a20120828PD216.html