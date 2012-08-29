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Chimei Innolux, akıllı telefonlar için hazırladığı 5-inç'lik Full HD ekranını duyurdu

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar için 720 x 1280 piksel (HD) ekran çözünürlüğünün standart hale gelmeye başladığı şu günlerde, dünyanın önde gelen panel üreticileri çözünürlük çıtasını bir üst seviyeye taşımaya gayret gösteriyor.
Chimei Innolux, yakın geleceğin akıllı telefonlarına özel hazırladığı 5-inç boyut ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük sunan panelini duyurdu. 5-inç'lik panelde inç başına düşen piksel sayısı (ppi) 443 gibi muazzam bir değer. 443 ppi, pikselleri görebilmek için bir mikroskoba ihtiyaç duyacağımız manasına geliyor. Kullanıcılara üst düzey görüntü deneyimi vaat eden ekranın prototipi, Tapei Dünya Ticaret Merkezi'nde sergilenecek.
5-inç'lik Full HD panelin, teknoloji dünyasında bir ilk olmadığını hatırlatalım. Benzer bir hamle mayıs ayının sonuna doğru LG'den gelmişti. LG'nin ekranı, AH-IPS (Advanced High Perfomance In-Plane Switching) panel teknolojisini kullanıyordu.
Digitimes'ın son raporuna göre Chimei Innolux'un üzerinde çalışma yürüttüğü bir diğer panel ise 9.7-inç boyutunda. İnç başına düşen pikselin 330 olarak açıklandığı panel, yeni nesil iPad'in ''Retina'' ekranına kıyasla daha yüksek çözünürlük ile karşımıza çıkacak.

http://www.digitimes.com/news/a20120828PD216.html Yorum Yaz
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Chandler Bing 6 yıl
bu ekranı gözümle görmek isterdim.
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SystemApps 6 yıl
Bildiğin ayna olmuş.yüksek çözünütlük herzman iyidir.Full hd zaten beklenen bir şeydi.Ancak 5inç büyük bir değer bir telefonda.en fazla 4.5 hatta bana göre en fazka 4.2inç max değer olmalı diye düşünüyorum.Gerçi burada kasayıda düşünmek lazım.Malum kasabüyüklüğü temel nokta aslında.Tuş kamera vb alanı düşürüp bu 5inçi neredeyse tüm ön yüze yerleştirlirse kasa çok fazla büyümez böylee kabul edilebilirliği de artar.
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brandomercury2 6 yıl
Yanlış düşünüyorsam düzeltin ancak oyunlarda 800x400 çözünürlük için kullanılan ayrıntı ile fullhd deki ayrıntı aynı mı olacak gözümüz anca o kadar mı algılayabilecek?
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karavahset 6 yıl
İstediklerim;
Exynos 5 Dual + 2GB Ram + 10.1 inç ( Bu özelliklerde bir ekran ) + En az 6000 mAh Batarya + Ve klavyeli - ek hoparlörlü - ek bataryalı - ek USB girişli - ek hafıza kartlı ( Abarttım ama neyse ) android 4.1 bir tablet.2000 TL deyin.Alayım.
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dellino 6 yıl
5" ve full hd bizim 4" monitörler takoz niyetine gidecek desenize.
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RovcaniN 6 yıl
telefonumun ekranının full hd olması beni rahatsız etmez:) gece yatarken bile telefondan film izlerim. bence bunu geliştirip gözün algılayacağı bişeyler yapabilirler.
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eulogy 6 yıl
Bu konunun olduğu her başlıkta bunu söylüyorum.
Bir insanın bir tane pikseli görememesi ayrı bir şey, ekran yoğunluğunu fark etmesi ayrı bir şey.
Örneğin 5 inçlik iki ekranımız olsun. Bir tanesi 1920x1080 piksel barındırsın, diğer ekran da 192000000x108000000 piksel barındırsın. Bir insan her iki ekrandaki pikselleri teker teker belirleyemese de bu iki ekran arasındaki kalite farkını ayırt edebilecektir.
Buradaki kandırmaca apple'ın akıllıca pazarlama stratejisinden gelmektedir. İnsanlar pikseli görüp görmedikleri bir kıstas olsa da tek kıstas değil... Yeterli bir kıstas da değil...
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Illuminn 6 yıl
Teknolojinin gelişmesi adına güzel bir şey tabi, ama günlük hayatta pek gerekli değil.
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symbiat 6 yıl
Ainol Fire serisinin ekranlarınıda bu firma üretiyor bu arada....
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GoldPunch 6 yıl
Teknolojinin geliştiğini göstermek adına güzel icat yoksa 5 inch de Full HD yi aramıyorum.
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IceRulez 6 yıl
yanlış düşünüyorsunuz.
her telefonda göreceksiniz diye bir şey yok bu ekranı..
bu teknolojinin buraya gelmesi çok güzel birşey
emin olun bu panelleri geliştirecekler ve yüksek seviyede verimlilik sağlaması için elinden geleni yapacak üreticiler bizde memnun olacağız.
şimdilik hazır olsada halen geliştirilme aşamasındadır bu tür ekranlar merak etmeyin siz hem türkiyeyede hemen gelmez
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hidrojennn 6 yıl
gözün tam alğılayamayacagı bu çözünürlük işlemciyi gereksiz zorlayıp enerji sarfiyatında başka işe yaramaz. apple başlatı bu işi başkalarıda katılıyor.
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epicinfrared 6 yıl
Yahu çözünürlük iyi full hd de 5" ekranda bu kadar çözünürlük bana göre pazarlama straejisi ve göz boyamadan başka bişey değil.
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