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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

China Daily : Foxconn, Apple'ın iTV modeli için hazırlık yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın muhtemel bir HD TV modeli piyasaya süreceğine dair pek çok iddia internette dolaşırken, China Daily sitesi bizzat Foxconn tepe yöneticisi Terry Gou'nun ağzından konuyu doğruladığını duyurdu.

Foxconn firmasının sahibi olan Tayvanlı Hon Hai Precision tarafından Çin'de inşa edilmesi düşünülen yeni genel merkez ile ilgili bilgilendirme konferansında konuşan Gou, firmanın bundan böyle üretimin yanında dağıtım alanına da uzanmak istediğini belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde artan işçi maaşları nedeniyle karı yüzde 50'den fazla düşen Foxconn, kar marjının daha yüksek olduğu dağıtım alanına yönelecek. 

Foxconn dünyada kullanılan akıllı telefon,tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazların yüzde 40'ının birleşiminin yapıldığı tesislere sahip. 1.2 milyon işçiye sahip firma 2009 yılında kurduğu e-feihu.com adlı sanal ticaret sitesinin yaygınlaşması için çaba gösteriyor.

Apple'ın yeni HD TV sorularına ise Gou, Foxconn olarak iTV için hazırlıklara başladıkları cevabını veriyor. Ancak Apple tarafında henüz geliştirme ve tasarım çalışmaları başlamadı. Yeni iTV modelinin alüminyum yapıya sahipken Siri ve FaceTime gibi özellikler sunacağı sık sık dile getiriliyor. Ayrıca Foxconn ve Sharp'ın yüzde 50'lik hisseler ile ortak oldukları fabrika da yeni ürün için hazırlanmaya başladı.

Apple'ın yeni televizyonu ile ilgili ilk kez bu denli gerçeğe yakın bir doğrulama yapılmış oldu. Bunun haricinde herhangi bir resmi bilgi ortaya çıkmış değil. Ancak Terry Gou'nun her an bir yalanlama yapabileceği de ihtimal dahilinde.

http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-05/11/content_15264711.htm Yorum Yaz
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slayshot 7 yıl en beğenilen diemcizone
diemcizone
Samsung varken Apple?
Ekranını sharp, işlemcisini samsung, hoperlörünü başka firma üretirse neden tv yapamasın? devir incelik devriyken vermiş olduğunuz resimndeki gibi televizyonlar üretirse apple tutmaz.

nasıl bir göz var sende arkadaş kalın-ince olduğunu nerden gördün.
diemcizoneSamsung varken Apple?Ekranını sharp, işlemcisini samsung, hoperlörünü başka firma üretirse neden tv yapamasın? devir incelik dev...
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@kii 7 yıl
Apple tvnin mutlaka rakiplerinden onu ayiran cok farkli ozellikleri olacaktır.Ekran cozunurlugu konusunda 2k ve 4k ile bile gelebilir diye dusunuyorum.Ayrica diger ios cihazlari ile kablosuz ag uzerinden iliskilendirilebilir olacaktir.Bunun disinda yine cok yenilkci bir kumanda tasarimi bekliyorum.Ayrica icinde ios isletim sistemi ile gelecektir mutlaka.suan piyasada bulunan samsungun smarttv denilen tvleriden birini inceledim ve cok buyuk hayal kırıklıgı yasadim.cok kullanisszi ve yavas bir arayuzu var ayrica o kumanda ile nette gezmek iskence.5dakika anca sabredebildim.Apple bu ise el atınca samsungda smart tv konusunda kendini gelistirecektir.
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yedado0506 7 yıl
One Design 'de Sadece Samsung Üretimi Hareket Kontollü Süper Tasarım 800. Hz 3D Led Televizyonlardır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Guest-5980C441C 7 yıl
27" iMac + iOS Cihaz + Turkcell TV Plus beni cok iyi goturuyor. Evimde televizyonum yok, izleyende birisi degilim. Turkcell tv+'da mirroring var airparrot adli programla bilgisayarima aktariyorum goruntuyu. Haftada 3 saat izledigim birsey icin binlerce lira veremem acikcasi.
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AMERICOS 7 yıl
Televizyonda Samsung piyasayı ele geçirmiş gibi gözüküyor fakat kaliteli bir rakip gelmesi tüketicilerinin yararına olacaktır.
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medjay85 7 yıl
Arkadaslar sanki apple ve samsungun calisani gibi msjlar yaziyosunuz hayret daha sadece bi söylemken bu kadar apple di samsung du muhabbetinin dönmesi sacma ne kadar cok model marka cikarsa bizim icin o kadar iyi rekabet artarsa hem gelisir hemde fiyat duser
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Virtual Reality 7 yıl
Apple tv nin içinde de iphone ve ipad de ki ios sürümü olacak. Tv de bu eko sisteme dahil edilmiş olacak, tv ios 5 veya 6 nın tüm nimetlerinden faydalanacak artı film dükkanı gibi ekstra özelliklere sahip olmuş olacak. Tv çıktıktan sonra apple ın eko sistemini tamamlamasına sadece 4 ürün kalıyor.
1-) Apple fotoğraf makinesi
2-) Apple video kamera
3-) Apple ses sistemi
4-) Apple oyun konsolu ve medya oynatıcı
Bunlarda tamamlanırsa bir insan apple dışı arayışlara girmeden bu cihazlarla ve tek bir işletim sistemiyle hayatını sürebilir.
Ben apple eko sistemini seçer miyim. Büyük konuşmayım ama seçmem. Zaten mevcut ürünleri gibi yeni çıkacak ürünleri de Türkiye sınırları içinde pahalı olacaktır.
Apple ın geriye kalan 4 ürünü dü çıkarması 7-8 hatta 10 seneye yayılacaktır.
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2K 7 yıl
Apple TV'in çok satacağına şüphe yok bir çok insan Apple ürünleri için çıldırıyor çıkar çıkmaz araştırma soruşturma gereği bile duymadan gidip alıyor ama ben şahsen Samsung , Pioneer , Sharp , Panosonic gibi markalar varken Apple Tv alacağımı sanmıyorum.
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createemir 7 yıl
Apple pek yeni çeşit çıkarmazdı. Bu aralar noldu acaba :D
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GecGec 7 yıl createemir
createemir

Apple pek yeni çeşit çıkarmazdı. Bu aralar noldu acaba :D

Yeni cesit derken?

iPod serisi...

iPhone serisi...

iPad serisi....

Mac serisi...

Apple TV serisi...


Farkindaysaniz bu "cesitlerin" hepsi bir biriyle bagdas urunler.

Merak etmeyiniz. Hayir, Apple cim bicme makinasi uretmeyecek.

(=
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nejat_80 7 yıl
paneller sharptan gelecek demekki, albani üstad nerelerdesin, ortalık yıkılıcak demedi demeyin, 4klari bile görebiliriz apple bu yapar.
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berkcombil 7 yıl
marvel-55
Cok istiyorum applein bu alanda piyasaya girmesini televizyonlarda rekabet ortami yeniden dogar diye düsünüyorum bu alanda samsung su anda tek büyük gibi görünüyor bu durum samsung u tedirgin edebilir .

Samsung'un panelleri çok sağlam.En azından gittiğim teknoloji marketlerde gözlerim bunları doğruluyor.Apple gibi donanımı dışarıdan almaya mahkum bir firmanın,rekabeti arttırıcı bir biçimde hem ucuz hem de kaliteli bir TV yapması imkansız.
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berkcombil 7 yıl
Psycna
slayshot
diemcizone Samsung varken Apple? Ekranını sharp, işlemcisini samsung, hoperlörünü başka firma üretirse neden tv yapamasın? devir incelik devriyken vermiş olduğunuz resimndeki gibi televizyonlar üretirse apple tutmaz.
nasıl bir göz var sende arkadaş kalın-ince olduğunu nerden gördün.

arkadaşın gözü dönmüş ondandır. Apple yaparsa tam yapar. Samsung guclu bir rakibe hazir olsun derim ben. TV, Apple ile yeniden tanimlanacak gibi geliyor bana.

Eğer standart TV'lerin önüne geçebilecek özellikler koymazsa iFan'ların cepleri için yeniden tanımlanır,-10000 TL olarak.
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ozspina1107 7 yıl
heh işte Apple TV üretsinde akıllı tv nasıl oluyor o zaman görün ;)
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