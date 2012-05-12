China Daily : Foxconn, Apple'ın iTV modeli için hazırlık yapıyor

Apple'ın muhtemel bir HD TV modeli piyasaya süreceğine dair pek çok iddia internette dolaşırken, China Daily sitesi bizzat Foxconn tepe yöneticisi Terry Gou'nun ağzından konuyu doğruladığını duyurdu.





Foxconn firmasının sahibi olan Tayvanlı Hon Hai Precision tarafından Çin'de inşa edilmesi düşünülen yeni genel merkez ile ilgili bilgilendirme konferansında konuşan Gou, firmanın bundan böyle üretimin yanında dağıtım alanına da uzanmak istediğini belirtti.





Yılın ilk çeyreğinde artan işçi maaşları nedeniyle karı yüzde 50'den fazla düşen Foxconn, kar marjının daha yüksek olduğu dağıtım alanına yönelecek.





Foxconn dünyada kullanılan akıllı telefon,tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazların yüzde 40'ının birleşiminin yapıldığı tesislere sahip. 1.2 milyon işçiye sahip firma 2009 yılında kurduğu e-feihu.com adlı sanal ticaret sitesinin yaygınlaşması için çaba gösteriyor.





Apple'ın yeni HD TV sorularına ise Gou, Foxconn olarak iTV için hazırlıklara başladıkları cevabını veriyor. Ancak Apple tarafında henüz geliştirme ve tasarım çalışmaları başlamadı. Yeni iTV modelinin alüminyum yapıya sahipken Siri ve FaceTime gibi özellikler sunacağı sık sık dile getiriliyor. Ayrıca Foxconn ve Sharp'ın yüzde 50'lik hisseler ile ortak oldukları fabrika da yeni ürün için hazırlanmaya başladı.





Apple'ın yeni televizyonu ile ilgili ilk kez bu denli gerçeğe yakın bir doğrulama yapılmış oldu. Bunun haricinde herhangi bir resmi bilgi ortaya çıkmış değil. Ancak Terry Gou'nun her an bir yalanlama yapabileceği de ihtimal dahilinde.