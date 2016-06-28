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Chrome OS artık depolama yöneticisine sahip

Uzun süredir Chrome OS cihazlarında eksikliği hissedilen ve üçüncü taraf yazılımlar ile takip edilebilen depolama alanı detayları, artık yerleşik olarak sisteme ekleniyor.
2 yıl
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10
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome OS artık depolama yöneticisine sahip

Google’ın sessiz ama derinden ilerleyen masaüstü işletim sistemi Chrome OS, alt seviye ABD dizüstü pazarının neredeyse yüzde 30’una hakim durumda. Google, eksik görülen kısımları tamamlamaya gayret ediyor ve böylece daha fazla tüketici ilgisini çekmek amaçlanıyor.

Uzun süredir Chrome OS cihazlarında, depolama alanını görebilmek veya dosyaların boyutlarını hesaplayabilmek için üçüncü taraf yazılımlar kullanılıyordu. Geliştirici ön izleme sürümüne yapılan bir güncelleme ile, artık depolama alanı bilgileri yerleşik olarak sisteme entegre edildi.

Ayrıca Bkz. "Google Haritalar artık hafıza kartına kayıt imkanı tanıyor"

Ayarlar kısmından ulaşılan yeni özellik, cihazda ne kadar alan olduğu, bunun ne kadarının hangi dosyalar tarafından kullanıldığını ve boş alan miktarını gösteriyor. Çok ayrıntılı değil ama kullanıcıları en azından üçüncü taraf yazılımlardan kurtarmış oluyor. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda nihai sürüme de gelmesi bekleniyor.

Google, sistem tarafındaki güncellemeler yanında Android cephesinden de önemli bir desteği buraya aktarmıştı. Kısa süre önce Android uygulamalarının ve Google Play mağazasının Chrome işletim sisteminde çalışabilmesi için önemli adımlar atılmıştı. Hali hazırda Asus Chromebook Flip modelinde deneme aşamasında olan bu özellik için, yaz bitmeden iki model daha pilot olarak sürece katılacak. Gelecek yıl başlarında ise hemen tüm Chromebook modellerine yayılacak. Böylece, sadece eğitim veya ofis amaçlı değil, profesyonellerin de ilgisini çekebilecek bir konsepte bürünme yolunda önemli adımlar atılıyor. 

 

http://bgr.com/2016/06/26/chrome-os-free-space-storage-manager/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Curimo 2 yıl
Windows'un yerini alacak yıllar içinde göreceksiniz.
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kadirirdem 2 yıl
yıllar sonra sonunda :))
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Chrome osta steam calisiyor mu?
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simbolmina 2 yıl Bender B. Rodriquez
Bender B. Rodriquez
Chrome osta steam calisiyor mu?

Hayır. Google Play var. Android oyunları yani.
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Damenda 2 yıl
Vay be yıllar sonra depolama yöneticisi gelmiş.
Rezilliğe bak biz Windows Phone'da yok diye kızarken 8.1 ile Nokia, Windows 10 ile de sisteme eklenmişti.
Bakıyorum Google daha da geç kalmış.
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dr20mouse 2 yıl Damenda
Damenda
Vay be yıllar sonra depolama yöneticisi gelmiş.
Rezilliğe bak biz Windows Phone'da yok diye kızarken 8.1 ile Nokia, Windows 10 ile de sisteme eklenmişti.
Bakıyorum Google daha da geç kalmış.

Chrome OS ile Windows Phone ne alaka? Windows RT desen anlarım da.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
kapasitesiz
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burakdc 2 yıl
Bari bu sistemi android ile birlestirselerde sonucta daha iyi bir desktop arayüzü olan android görsek.
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google, chrome os ve
4 etiket daha chrome os space storage manager İşletim Sistemleri Yazılım Ekrem71
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