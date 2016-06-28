Chrome OS artık depolama yöneticisine sahip

Google’ın sessiz ama derinden ilerleyen masaüstü işletim sistemi Chrome OS, alt seviye ABD dizüstü pazarının neredeyse yüzde 30’una hakim durumda. Google, eksik görülen kısımları tamamlamaya gayret ediyor ve böylece daha fazla tüketici ilgisini çekmek amaçlanıyor.

Uzun süredir Chrome OS cihazlarında, depolama alanını görebilmek veya dosyaların boyutlarını hesaplayabilmek için üçüncü taraf yazılımlar kullanılıyordu. Geliştirici ön izleme sürümüne yapılan bir güncelleme ile, artık depolama alanı bilgileri yerleşik olarak sisteme entegre edildi.

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Ayarlar kısmından ulaşılan yeni özellik, cihazda ne kadar alan olduğu, bunun ne kadarının hangi dosyalar tarafından kullanıldığını ve boş alan miktarını gösteriyor. Çok ayrıntılı değil ama kullanıcıları en azından üçüncü taraf yazılımlardan kurtarmış oluyor. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda nihai sürüme de gelmesi bekleniyor.

Google, sistem tarafındaki güncellemeler yanında Android cephesinden de önemli bir desteği buraya aktarmıştı. Kısa süre önce Android uygulamalarının ve Google Play mağazasının Chrome işletim sisteminde çalışabilmesi için önemli adımlar atılmıştı. Hali hazırda Asus Chromebook Flip modelinde deneme aşamasında olan bu özellik için, yaz bitmeden iki model daha pilot olarak sürece katılacak. Gelecek yıl başlarında ise hemen tüm Chromebook modellerine yayılacak. Böylece, sadece eğitim veya ofis amaçlı değil, profesyonellerin de ilgisini çekebilecek bir konsepte bürünme yolunda önemli adımlar atılıyor.