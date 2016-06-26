Google Haritalar artık hafıza kartına kayıt imkanı tanıyor

Sürekli internet imkanı olmayanlar için, Google Haritalar hizmetinde seçilen bölgeleri cihaza kaydetme ve sonrasında çevrimdışı olarak kullanma imkanı mevcut ancak hafıza kartı desteği ilk günden beri sunulmuyordu. Yeni güncellemede bu ortadan kalkıyor.

Henüz yayınlanmayan 9.31 numaralı Haritalar versiyonunda ortaya çıkan bilgilere göre, çevrim dışı haritalar hafıza kartına da kaydedilebilecek. Böylece oldukça büyük yer kaplayan harita parçaları, dahili depolama belleğini boşuna yormamış olacak.

Ayrıca Bkz.

"Futbol oyunlarına Türk yorumu"

Hafıza kartına kayıt imkanının dışında, zaman çizelgesinin arayüzünde bazı küçük değişiklikler ve Android N yeni önizleme sürümlerine kurulabilme şeklinde yenilikler yer alıyor. Haritalar 9.31 versiyonu henüz genel kullanıma sunulmadı ancak harici olarak APK dosyası kurulabiliyor.

İndirme linki