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Google Haritalar artık hafıza kartına kayıt imkanı tanıyor

Henüz yayınlanmayan 9.31 numaralı Google Haritalar versiyonunda ortaya çıkan bilgilere göre, çevrim dışı haritalar bundan sonra hafıza kartına da kaydedilebilecek.
2 yıl
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8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürekli internet imkanı olmayanlar için, Google Haritalar hizmetinde seçilen bölgeleri cihaza kaydetme ve sonrasında çevrimdışı olarak kullanma imkanı mevcut ancak hafıza kartı desteği ilk günden beri sunulmuyordu. Yeni güncellemede bu ortadan kalkıyor.

Henüz yayınlanmayan 9.31 numaralı Haritalar versiyonunda ortaya çıkan bilgilere göre, çevrim dışı haritalar hafıza kartına da kaydedilebilecek. Böylece oldukça büyük yer kaplayan harita parçaları, dahili depolama belleğini boşuna yormamış olacak.

Ayrıca Bkz. "Futbol oyunlarına Türk yorumu"

Hafıza kartına kayıt imkanının dışında, zaman çizelgesinin arayüzünde bazı küçük değişiklikler ve Android N yeni önizleme sürümlerine kurulabilme şeklinde yenilikler yer alıyor. Haritalar 9.31 versiyonu henüz genel kullanıma sunulmadı ancak harici olarak APK dosyası kurulabiliyor.

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A.F.Y.D 2 yıl
oh be, cok iyi olur.
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Pulstar 2 yıl
Türkiye'nin batısını indireyim dedim 1,5 GB kadar bir indirmeden bahsetti.
Başka navigasyon cihazları ve uygulamalarının tüm Türkiye paketi birkaç yüz MB'tır.
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9unkarekoku 2 yıl
Zaman çizelgesi de düzgün çalışmıyor kaç defa bildirdimeme rağmen hala aynı.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
" ,, büyük yer kaplayan harita parçaları, dahili depolama belleğini boşuna yormamış olacak. ,," google çeviri bile burada yazanı çözemedi !
2. olarak google baktığım ve gps verilerne göre gezdiğim yerleri tamponla seçeneği ne zaman gelecek !? asıl önemli olan bu ! yani taksimi gezmekle
hayatında asla gezmeyeceğin taksimin arka sokaklarını gereksiz yere boş alanı tüketmesinden başka bir şey yok ortada !
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atilasat 2 yıl
peh. zoom sorunu giderilmis mi?
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umut_baris 2 yıl
Bence haritaları indirilebilir paketler olarak yayımlasınlar.
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Gökaydinho 2 yıl
Bölge yerine komple Türkiye haritası daha iyi olurdu.
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Portraitclub 2 yıl
Bisiklet rotası bizim ülkemizde bisiklet yolların olmamasından dolayı kullanıma kapalı ama en azından bisiklet ile alternatif yolları gösterebilir.
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