Chrome OS, genişletilmiş masaüstü desteğiyle güncellendi

Google, Chrome OS'un geliştirici versiyonu için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin Cortex A15, Intel Celeron tabanlı işlemciye sahip Chromebook'larda sorunsuz bir şekilde kullanılabileceği ve Cr-48 gibi eski Chromebook'larda bazı sorunlarla karşılaşılabileceği de belirtildi.





Güncellemeyle birlikte işletim sistemine VGA veya HDMI üzerinden sunulan genişletilmiş görüntü desteğini eklenirken, flash'ın yeni sürümü ve görüntülenen içeriği otomatik olarak düzenleyen akıllı pencere konumlandırma özelliğe de güncelleme içerisinde yer aldı.





Henüz resmi olarak yayınlanmayan güncellemeyi almak isteyen Chromebook kullanıcılarının cihazları üzerinde; Menü, Ayarlar, Yardım, Daha fazla bilgi yolunu izleyerek, Dev Channel seçeneğini aktif etmeleri gerektiğini belirtmekte fayda var.

http://googlechromereleases.blogspot.be/2012/11/dev-update-for-chrome-os.html