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Chrome OS, genişletilmiş masaüstü desteğiyle güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, Chrome OS'un geliştirici versiyonu için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin Cortex A15, Intel Celeron tabanlı işlemciye sahip Chromebook'larda sorunsuz bir şekilde kullanılabileceği ve Cr-48 gibi eski Chromebook'larda bazı sorunlarla karşılaşılabileceği de belirtildi.

Güncellemeyle birlikte işletim sistemine VGA veya HDMI üzerinden sunulan genişletilmiş görüntü desteğini eklenirken, flash'ın yeni sürümü ve görüntülenen içeriği otomatik olarak düzenleyen akıllı pencere konumlandırma özelliğe de güncelleme içerisinde yer aldı. 

Henüz resmi olarak yayınlanmayan güncellemeyi almak isteyen Chromebook kullanıcılarının cihazları üzerinde; Menü, Ayarlar, Yardım, Daha fazla bilgi yolunu izleyerek, Dev Channel seçeneğini aktif etmeleri gerektiğini belirtmekte fayda var. 

http://googlechromereleases.blogspot.be/2012/11/dev-update-for-chrome-os.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drdbre 7 yıl
Değişik bir işletim sistemi ama ben böyle büyük güncellemeleri beklemek yerine aynı bilgisayarda arm tabanlı debian falan kurup kullanmak isterdim. Tabi düzgün ve stabil çalışıyor mu bir bilgim yok.
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