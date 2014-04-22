Chrome OS işletim sistemi ve Asus Chromebox video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google'ın Chrome OS işletim sistemi ve Asus'un mini bilgisayarı Chromebox hakkında merak edilen her şey video incelememizde. Web odaklı bir işletim sistemi olan Chrome OS'un özellikleri ve Intel'in Haswell mimarili Celeron 2995U işlemcisinden gücünü alan mini bilgisayar Asus Chromebox'ın kullanımına ilişkin tüm detaylar detaylar kapsamlı incelememizde.
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ayrıca bir bilgisayara bağlı bir çok monitöre paylaştıran kutularda var. yine kurumların kullandığı özel uygulamalar bu web tabanlı sistemde nasıl çalıştırsın? ayrıca veri güvenliği de yok.raid kullanan kurumlarda var.bunda öyle bir şansın yok.
daha marketine sahip çıkamayan Google bu sistemin açıklarıyla uğraşırmı? ben hiç sanmıyorum. Google bence bu pazara çok çok uzak.
Merhaba,
Android uygulamalarını Chrome OS üzerine kullanamazsınız, ancak bunun tam tersi mümkün.
Temel fark, Android uygulamalarının lokal depolama birimine kuruluyor olması, Chrome OS'ta ise uygulamalar web tabanlı.
Teşekkürler.