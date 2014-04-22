Chrome OS işletim sistemi ve Asus Chromebox video inceleme

Google'ın Chrome OS işletim sistemi ve Asus'un mini bilgisayarı Chromebox hakkında merak edilen her şey video incelememizde. Web odaklı bir işletim sistemi olan Chrome OS'un özellikleri ve Intel'in Haswell mimarili Celeron 2995U işlemcisinden gücünü alan mini bilgisayar Asus Chromebox'ın kullanımına ilişkin tüm detaylar detaylar kapsamlı incelememizde.

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