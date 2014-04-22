Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Chrome OS işletim sistemi ve Asus Chromebox video inceleme

5 yıl
23b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın Chrome OS işletim sistemi ve Asus'un mini bilgisayarı Chromebox hakkında merak edilen her şey video incelememizde. Web odaklı bir işletim sistemi olan Chrome OS'un özellikleri ve Intel'in Haswell mimarili Celeron 2995U işlemcisinden gücünü alan mini bilgisayar Asus Chromebox'ın kullanımına ilişkin tüm detaylar detaylar kapsamlı incelememizde.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
System X 5 yıl en beğenilen
bu sistem kurumlara nasıl hitap ediyor orasını almadım.internet trafiğini felç eden bir sistemi hangi kurum kullanmak isterki? az enerji tüketmesi cihazın marifeti aynı kutuya Windows yüklesek aynı randumanı tüm fonksiyonlarıyla fazlasıyla almış olursunuz zaten...

ayrıca bir bilgisayara bağlı bir çok monitöre paylaştıran kutularda var. yine kurumların kullandığı özel uygulamalar bu web tabanlı sistemde nasıl çalıştırsın? ayrıca veri güvenliği de yok.raid kullanan kurumlarda var.bunda öyle bir şansın yok.
daha marketine sahip çıkamayan Google bu sistemin açıklarıyla uğraşırmı? ben hiç sanmıyorum. Google bence bu pazara çok çok uzak.
bu sistem kurumlara nasıl hitap ediyor orasını almadım.internet trafiğini felç eden bir sistemi hangi kurum kullanmak isterki? az enerji tüketmesi cihazın mari...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 5 yıl Blood Money
Blood Money

Hocam bu alete Android uygulamaları kurulabiliyor mu?


Merhaba,

Android uygulamalarını Chrome OS üzerine kullanamazsınız, ancak bunun tam tersi mümkün.

Temel fark, Android uygulamalarının lokal depolama birimine kuruluyor olması, Chrome OS'ta ise uygulamalar web tabanlı.

Teşekkürler.
Blood MoneyHocam bu alete Android uygulamaları kurulabiliyor mu?Merhaba,Android uygulamalarını C...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
seyru 5 yıl
Şu masaüstündeki resim çok hoşuma gitti internette aradım bulamadım nasıl bulablirim arkadaşlar yardımcı olun .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
free4200 5 yıl
Güzel ve açıklayıcı bir inceleme olmuş teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 5 yıl
Yandex den nefret ettiğim kadar virüslerden bile nefret etmedim !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 5 yıl
klavyeyi görünce önce montaj hatası zannettim gerçekmiş
microsoft.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3DMystic 5 yıl
23:11
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 5 yıl 3DMystic
3DMystic

23:11



1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
zamanla daha iyi olacaktır şuan alınmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 5 yıl
bu cihazı alıp bitcoin kasmayı düşünüyorum.


1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WiLdNesS 5 yıl
Microsoft windows 8 de başlatı değiştirdi demedikleri kalmadı. Bunda masa üstünde klasör bile oluşturamıyoruz, hemen auvv
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 5 yıl
ChromeOS=ChromeBrowser

Bunu alacağıma asus memopadhd7 alırım daha fazlasını daha ucuza kullanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 5 yıl
Ender abi unlu oldu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WiLdNesS 5 yıl
Microsoft windows 8 de başlatı değiştirdi demedikleri kalmadı. Bunda masa üstünde klasör bile oluşturamıyoruz, hemen auvv
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
06:36
Nokia 6'yı inceledik: 2018 model
9,1b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
05:42
Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660
10,9b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
13:40
Vestel Venus Z20'yi inceledik
22,1b izlenme · 1 yıl
19:53
MSI'ın canavar dizüstü bilgisayarı: GE63 Raider'ı inceledik
7,3b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,2b izlenme · 6 ay
00:00
Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka
18,9b izlenme · 1 yıl
03:34
Essential Phone ilk izlenim "iPhone X'dan önce o vardı"
9,9b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
09:31
Alcatel 5'i inceledik: Yeni tasarım, 18:9 ekran
6,4b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim