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Chrome OS platformu ileride USB üzerinden farklı bir işletim sistemi çalıştırmayı mümkün hale getirecek

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome OS platformu ileride USB üzerinden farklı bir işletim sistemi çalıştırmayı mümkün hale getirecek

Google'ın Chrome OS platformunda bir pencere içerisinde Linux işletim sistemini çalıştırabilme yeniliğinden sonra daha gelişmiş bir yeniliğin daha yolda olduğu açıkladndı.

Gelen bilgilere göre sadece geliştirici moduna özel olmak kaydıyla hata ayıklama aahtarı sayesinde kullanıcılar USB üzerinden işletim sistemi gibi farklı kodların çalıştırılmasına imkan tanıyacak.

Özellik aslında son kullanıcıya hitap eden bir özellik değil. Daha çok deneysel amaçlı farklı sistemler çalıştırmak isteyen geliştiricileri hedefliyor. Bu bakımdan tecrübesiz kullanıcıların elinde biraz riskli hale gelebiliyor.  

https://plus.google.com/+FrancoisBeaufort/posts/7uRtgHHB3AE Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
usb üzerinden çalışan linux ler arasına girerse güzel olur olmasına ama buda da google kullanıcı hesabınızla online olun gibisinden bir dayatma veya kısıtlı sınırlı özellik kullanımı sunulacaksa hiç piyasaya sürülmesin ! özellikle SEO işi ile uğraşanlar iyi bilirler ki bir site araması yaparken google oturumunu açarsanız google sizi anında tanıyıp daha önce girdiğiniz sitelerde geçirdiğiniz sürelere göre yani size özel bir arama sonuç sıralaması sunuyor bu bir çok açıdan gerçekçi arama sonuç sıralaması olmuyor bu açıdan da özellikle SEO işi yapanlar bunu çok iyi bilir !
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