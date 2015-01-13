Chrome OS platformu ileride USB üzerinden farklı bir işletim sistemi çalıştırmayı mümkün hale getirecek





Google'ın Chrome OS platformunda bir pencere içerisinde Linux işletim sistemini çalıştırabilme yeniliğinden sonra daha gelişmiş bir yeniliğin daha yolda olduğu açıkladndı.





Gelen bilgilere göre sadece geliştirici moduna özel olmak kaydıyla hata ayıklama aahtarı sayesinde kullanıcılar USB üzerinden işletim sistemi gibi farklı kodların çalıştırılmasına imkan tanıyacak.





Özellik aslında son kullanıcıya hitap eden bir özellik değil. Daha çok deneysel amaçlı farklı sistemler çalıştırmak isteyen geliştiricileri hedefliyor. Bu bakımdan tecrübesiz kullanıcıların elinde biraz riskli hale gelebiliyor.

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