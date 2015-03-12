Chrome için hazırlanan Google Art Project eklentisiyle sanat eserleri tarayıcıya geliyor

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları arasında yer alan Google'ın Chrome tarayıcısı, internet devinin hazırladığı "Google Art Project" eklentisiyle her yeni sekmede ayrı bir sanat eserini gözler önüne seriyor.

Chrome'a standart bir eklenti şeklinde ücretsiz olarak yüklenebilen Google Art Project, kişilerin açtığı her yeni sekmenin arkaplanına yeni bir tablo fotoğrafı ekliyor ve böylece dünyaca ünlü sanatçıların ellerinden çıkan harika sanat eserlerini gözler önüne sererek keşfi kolaylaştırıyor. Tablolar yanında farklı sanat eserlerini de sergileyen eklenti, içeriklerini buradan ulaşabilecek Google Art Project sitesinden çekerek tüm dünyayı kapsayan bir görsel sanat deneyimi ortaya koyuyor.

Chrome için hazırlanan Google Art Project eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/03/12/google-art-project-chrome-extension/?ncid=rss_truncated