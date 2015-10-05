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Chrome için hazırlanan "GoogleGIFs" eklentisiyle GIF aramak kolaylaşıyor

3 yıl
1,5b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın görsel arama motoru, şuan için GIF formatındaki görselleri sabit şekilde gözler önüne seriyor. Yükleme hızını arttırma amaçlı bu sınırlama nedeniyle animasyonu görmek için fotoğrafı açmak, hatta çoğu zaman GIF'in yer aldığı sayfaya gitmek gerekiyor. Chrome için hazırlanan GoogleGIFs eklentisi ise tam da bu noktada devreye giriyor.
Sadece 9KB'lık bir Chrome eklentisi olan GoogleGIFs, yüklendiği zaman Google'ın göresel arama motoruna hareket katıyor. Aranan kelime ile alakalı GIF sonuçları hareketli olarak gözler önüne seren ve bu sayede arananı bulmayı kolaylaştıran eklenti, basit ancak faydalı bir sürecin kapılarını aralıyor.
Ücretsiz olarak sunulan GoogleGIFs eklentisine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/google/2015/10/05/googlegifs-plugin-will-auto-play-gifs-in-your-google-search/ Yorum Yaz
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