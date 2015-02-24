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Chromebook Pixel ikinci nesle geçiyor

4 yıl
1,5b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chromebook Pixel ikinci nesle geçiyor

Google'ın Chromebook sınıfında yaptığı en önemli hamlelerden birisi olarak gösterilen Chromebook Pixel, 2560 x 1700 piksel çözünürlüğündeki dokunmatik ekranı ile ilgi görmüştü. Google konsepti daha önemli özelliklerle yenileyecek.
Firmanın yaptığı açıklamaya göre yüksek fiyat seviyesi ile daha çok geliştiricileri hedefleyen Chromebook Pixel konsepti devam modelinde de bu çizgiyi korurken, yaygın bulunan bir model olmayacak.
Ortaya çıkan iddialar ise Chromebook Pixel 2 modelinde Broadwell tabanlı Core M işlemci sayesinde fansız bir yapı ve USB 3.1 Type C girişi olacağı yönünde. Google yıl ortalarına doğru Chromebook Pixel 2 modelini satışa sunmayı planlıyor. Muhtemelen Mayıs ayındaki I/O 2015 geliştirici konferansında Google yeni modelini lanse edecek.
Chromebook konsepti genelde düşük maliyet çizgisini takip ettiği için yüksek fiyatlı Chromebook Pixel bir istisna olarak kalıyor. Modelin devamı da yine istisna olarak kalmaya devam edecek.



http://liliputing.com/2015/02/google-chromebook-pixel-2-coming-soon.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
O parayı sadece ekrana verdiğimizi düşünüyorum
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Emre Kocakaya 4 yıl
Youtube ve internete girmek icin bu kadar para cok.
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BARIŞ55 4 yıl
Bunlar daha ince değil miydi ya?

Özellikle sol arka taraftaki model nedir öyle?
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