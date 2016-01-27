Chromebook, giriş seviyesi Windows dizüstü modellerini zorlamaya başladı

Google'ın dizüstü bilgisayar pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirdiği Chrome OS platformu, yıllardır sessiz ama derinden yürüyüşüne devam ediyor. ABD'de dizüstü segmentinin yüzde 25'ine hakim olan Chromebook cihazları, şimdi global pazarda da kendisini göstermeye başladı.





Yapılan son araştırmalara göre; 2015 yılında Chromebook ürünleri global bilgisayar pazarında yüzde 2.8 paya sahip oldu. 2014 yılında bu rakam yüzde 1.9 civarındaydı. Yıl bazında yüzde 47 civarında bir artış elde edildi. Rakamlar çok küçük olsa da, HP ve Dell gibi firmaların dikkatini çekmeyi başardı.





Chrome OS platformu ağırlıklı olarak çevrimiçi çalışıyor ve çevrimdışı çalışan uygulama sayısı az. Tüm yükü bulut üzerine aktardığı için, Chromebook donanımları mütevazi seviyelerde oluyor ve akıcı çalışabiliyor. Genelde 180$-300$ arasında farklı Chromebook ürünleri bulabilmek mümkün.









Chromebook ürünleri, düşük maliyetli alternatifler arayan ve internet bağlantısı konusunda sıkıntısı olmayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Bununla birlikte asıl müşteriler eğitim ve sivil toplum kuruluşları. Çeşitli projeler kapsamında, gerekirse binlerce Chromebook ürünü kurumlara dağıtılıyor. Böylelikle, hızlı bir şekilde satış rakamları katlanıyor. Bunun yanında, Google'ın da hibe ettiği binlerce Chromebook ürünü bulunuyor.





Bunun yanında, giriş seviyesi dizüstü donanımları belirli bir süre sonra yavaşlamaya başlıyor. Her ne kadar Microsoft, uzun soluklu bir Windows 10 deneyimi sunmak istese de, eski cihazların yeni güncellemelerden kısıtlı bir şekilde faydalanacağı ifade ediliyor. Bu da, giriş seviyesindeki kullanıcıların bir süre sonra hayal kırıklığına uğraması anlamına geliyor. Chromebook ürünleri ise uzun yıllar sıkıntısız kullanılacak tarzda geliştiriliyor.





Bu nedenle daralması giderek derinleşen bilgisayar pazarında, üreticilerin elindeki alternatiflerden birisi Chromebook konsepti haline geliyor. Dell, HP, Asus, Lenovo gibi üreticiler, uzun vadede giriş seviyesi Windows dizüstü bilgisayar segmentine daha az ağırlık vermeyi planlıyor. Hatta tamamen çekilme niyetleri de var. Onun yerine, sürümden kazandıran Chromebook sınıfına daha fazla odaklanmak istiyorlar. Böylece az da olsa sürekli bir gelir modeli elde edilmiş olacak.

http://www.tweaktown.com/news/49947/chromebook-market-share-grows-47-one-year-competition-bailing/index.html