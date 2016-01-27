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Chromebook, giriş seviyesi Windows dizüstü modellerini zorlamaya başladı

Google'ın dizüstü tarafındaki işletim sistemi Chrome OS, kendi çapında başarılı işlere imza atıyor. Global bilgisayar pazarında, Chromebook ürünleri yüzde 2.8 paya sahip durumda.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chromebook, giriş seviyesi Windows dizüstü modellerini zorlamaya başladı

Google'ın dizüstü bilgisayar pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirdiği Chrome OS platformu, yıllardır sessiz ama derinden yürüyüşüne devam ediyor. ABD'de dizüstü segmentinin yüzde 25'ine hakim olan Chromebook cihazları, şimdi global pazarda da kendisini göstermeye başladı. 

Yapılan son araştırmalara göre; 2015 yılında Chromebook ürünleri global bilgisayar pazarında yüzde 2.8 paya sahip oldu. 2014 yılında bu rakam yüzde 1.9 civarındaydı. Yıl bazında yüzde 47 civarında bir artış elde edildi. Rakamlar çok küçük olsa da, HP ve Dell gibi firmaların dikkatini çekmeyi başardı. 

Chrome OS platformu ağırlıklı olarak çevrimiçi çalışıyor ve çevrimdışı çalışan uygulama sayısı az. Tüm yükü bulut üzerine aktardığı için, Chromebook donanımları mütevazi seviyelerde oluyor ve akıcı çalışabiliyor. Genelde 180$-300$ arasında farklı Chromebook ürünleri bulabilmek mümkün. 


Chromebook ürünleri, düşük maliyetli alternatifler arayan ve internet bağlantısı konusunda sıkıntısı olmayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Bununla birlikte asıl müşteriler eğitim ve sivil toplum kuruluşları. Çeşitli projeler kapsamında, gerekirse binlerce Chromebook ürünü kurumlara dağıtılıyor. Böylelikle, hızlı bir şekilde satış rakamları katlanıyor. Bunun yanında, Google'ın da hibe ettiği binlerce Chromebook ürünü bulunuyor. 

Bunun yanında, giriş seviyesi dizüstü donanımları belirli bir süre sonra yavaşlamaya başlıyor. Her ne kadar Microsoft, uzun soluklu bir Windows 10 deneyimi sunmak istese de, eski cihazların yeni güncellemelerden kısıtlı bir şekilde faydalanacağı ifade ediliyor. Bu da, giriş seviyesindeki kullanıcıların bir süre sonra hayal kırıklığına uğraması anlamına geliyor. Chromebook ürünleri ise uzun yıllar sıkıntısız kullanılacak tarzda geliştiriliyor. 

Bu nedenle daralması giderek derinleşen bilgisayar pazarında, üreticilerin elindeki alternatiflerden birisi Chromebook konsepti haline geliyor. Dell, HP, Asus, Lenovo gibi üreticiler, uzun vadede giriş seviyesi Windows dizüstü bilgisayar segmentine daha az ağırlık vermeyi planlıyor. Hatta tamamen çekilme niyetleri de var. Onun yerine, sürümden kazandıran Chromebook sınıfına daha fazla odaklanmak istiyorlar. Böylece az da olsa sürekli bir gelir modeli elde edilmiş olacak. 

http://www.tweaktown.com/news/49947/chromebook-market-share-grows-47-one-year-competition-bailing/index.html Yorum Yaz
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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Bulut varsa TR'ye gelmese de olur
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SEO-Uzmanı 3 yıl
havada bulut yok bu nasıl laptop !
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kadirirdem 3 yıl
eger bulutla çalışırsa tr ye ugramasın....
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1BilimAdamı 3 yıl
Gelişmiş ülkeler buluta ve gelişmiş internet altyapısına sahip sistemlere kaydığı için bu tip ürünler normal kullanıcılar için satışları, bence artarak devam edecektir.
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Patren 3 yıl
sadece amerikadaki öğrenciler alıyordur dünya genelinde dahada büyeyemez
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Spiderhip 3 yıl
Yuh Abd'de %25 baya fazlaymış. Türkiye'de tutmaz yahu, sürekli internet diyor. Bizde internet kesilmese elektrik kesilir, o kesilmese bu kesilir. Zaten daha kaça bölünecez, ios, mac, linux, windows, android, ps, xbox, vr hepsi için ayrı program yazılım, yuh artık.

Bir de Türkiye'de adınız eğer bilgisayarcıya çıkmışsa fena, bunların hepsinden, dahası güvenlik kamerası(cvr sistemleri), dijital tabelalar falan hepsinden anlamanız bekleniyor.

Kaç kere başıma geldi;

- hele şu telefonada baksana gardaş, anlarsın sen.
- Abi yok ben ios kullanmıyorum pek bilmem, web tasarımcısıyım ben.
- Olum işte bilgisayarcı değilmisin bakıver hele

Yok abi web tasarımı bambaşka bir dal falan desen ilgilenmek istemiyorsun sanırlar bozulurlar. Neyse yine onlar sayesinde maşallah, cvr takma, yedek alma ayarlama, dijital tabela programını kullanma, yazıları süreleri ayarlama vs falan baya bir şey öğrendim :) Ula parayı kazanan tabelacı, ama kurup bırakıp gitmiş mezevenk, iş bana kaldı, sen anlarsın buraya bi driver bırakıp gittiler yapıver diye. Web Tasarım ne alaka, dijital tabela ne alaka. :D
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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Bulut varsa TR'ye gelmese de olur
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