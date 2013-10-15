Çift SIM kart destekli Windows Phone cihazları yakında piyasaya çıkabilir

Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında yoğun bir ilginin yaşandığı çift SIM kart ihtiyacı, Android platformu ve standart işletim sistemli cep telefonlarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ancak diğer platformlarda çift SIM desteği görmek pek mümkün değil.





Şimdiye kadar çift SIM kart desteği sunmayan Windows Phone ekosistemi Çin'den gelen bilgilere göre önümüzdeki dönemde bu desteği sağlamaya başlayabilir. Çift SIM kart desteği sunan ilk modellerin Nokia ve HTC'den geleceği belirtiliyor. Bu modeller iki hattın aynı anda kullanılması imkanını da sunacak.





Daha önce Nokia Lübnan, çift SIM kart destekli bir Lumia 625 versiyonuna atıfta bulunmuş ancak böyle bir versiyon hiç ortaya çıkmamıştı.





Bu desteğin ne zaman sunulacağı konusunda fazla bir bilgi yok. Ancak tahminler yıl sonuna doğru veya gelecek yıl başlarında çift SIM kartlı Windows Phone cihazlarını görebileceğimiz yönünde.





Çift SIM kart desteğini Microsoft'un ne gibi bir güncelleme ile getireceği belirsiz. Bugün duyurulan GDR3 güncellemesinde böyle bir desteğin olmadığı biliniyor. Windows Phone 8.1 sürümü ile böyle bir gelişme yaşanabilir.