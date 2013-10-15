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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çift SIM kart destekli Windows Phone cihazları yakında piyasaya çıkabilir

5 yıl
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14
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift SIM kart destekli Windows Phone cihazları yakında piyasaya çıkabilir

Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında yoğun bir ilginin yaşandığı çift SIM kart ihtiyacı, Android platformu ve standart işletim sistemli cep telefonlarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ancak diğer platformlarda çift SIM desteği görmek pek mümkün değil.

Şimdiye kadar çift SIM kart desteği sunmayan Windows Phone ekosistemi Çin'den gelen bilgilere göre önümüzdeki dönemde bu desteği sağlamaya başlayabilir. Çift SIM kart desteği sunan ilk modellerin Nokia ve HTC'den geleceği belirtiliyor. Bu modeller iki hattın aynı anda kullanılması imkanını da sunacak.

Daha önce Nokia Lübnan, çift SIM kart destekli bir Lumia 625 versiyonuna atıfta bulunmuş ancak böyle bir versiyon hiç ortaya çıkmamıştı.

Bu desteğin ne zaman sunulacağı konusunda fazla bir bilgi yok. Ancak tahminler yıl sonuna doğru veya gelecek yıl başlarında çift SIM kartlı Windows Phone cihazlarını görebileceğimiz yönünde. 

Çift SIM kart desteğini Microsoft'un ne gibi bir güncelleme ile getireceği belirsiz. Bugün duyurulan GDR3 güncellemesinde böyle bir desteğin olmadığı biliniyor. Windows Phone 8.1 sürümü ile böyle bir gelişme yaşanabilir.


http://www.phonearena.com/news/Dual-SIM-Windows-Phone-models-said-to-be-coming-from-Nokia-and-HTC_id48173 Yorum Yaz
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Master_Evil 5 yıl en beğenilen
televizyonlu da beklyoruz
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Master_Evil 5 yıl
televizyonlu da beklyoruz
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İronik Adam 5 yıl
Şu verizon modeli harika ya. Adamlar malın iyisini kullanıyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cift sim çakma hissi veriyor ama kaliteli telefonlarda kullanmak hayatı kolaylaştırıyor benim gibi fazla hat kullananlar için
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GorkemM1903 5 yıl
haqy
Bu çift simli telefonlarda iki hat aynı anda kullanılıyor mu?

Sanmıyorum şu ana kadar sağ üstte turkcell sol üstte vodafone yazan telefon görmedim :D
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kpln04 5 yıl
çakma hissi veriyor insana ya çift sim
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khytr89 5 yıl kpln04
kpln04
çakma hissi veriyor insana ya çift sim

haklısın ;) ilk çift hatlı telefonlar çinli, kalitesiz ve adi mal olduğu için olumsuz yargı bıraktı..
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haqy 5 yıl
Bu çift sim'li telefonlarda iki hat aynı anda kullanılıyor mu?
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doctor5945 5 yıl
senersongur
Apple da cikarmadi hala çift hatli. Yakinda cikarirlar inşallah.

çift sim kartlı bir iphone sanırım kıyametin büyük alametlerinden olur
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senersongur 5 yıl
Apple da cikarmadi hala çift hatli.
Yakinda cikarirlar inşallah.
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bgryngn 5 yıl
Resimdeki hangi model yahu?
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Jurgen Klopp 5 yıl bgryngn
bgryngn
Resimdeki hangi model yahu?

Lumia 928 Verizon modeli.
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