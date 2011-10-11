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Çift dokunmatik ekranlı LG Doubleplay'in ilk basın görseli yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,5b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumundaki LG Mobile'ın, çift dokunmatik ekran donanımıyla dikkat çeken modeli Doubleplay'in ilk basın görseli Pocket-now aracılığıyla internette yayınlandı.
Hatırlatmak gerekirse Doubleplay'in prototip fotoğrafları daha önce haziran ayının ortalarına doğru paylaşılmış; firma bu kez dokunmatik ekranı QWERTY klavye üzerine yerleştirerek farklı bir tasarımın altına imza atmıştı.
2 Kasım'da, T-Mobile tarafından resmi duyurusu yapılması beklenen Doubleplay söylentilere göre 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde ana ekrana, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemine, LED flaşlı 5 megapiksel kameraya sahip olacak. Bu bilgilerin yanısıra akıllı telefonun T-Mobile ile imzalanacak sözleşme karşılığında 150$'a satılabileceği konuşuluyor.

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Mobile Prof. 8 yıl en beğenilen
Futuristik tasarim ve magara donemi ozellikleri ile yeni bir bakis acisi getirmis. Tebrikler lg.
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DH Misafiri 8 yıl
Bununla yazı yazmak için alışma süresi uzun sürecektir. Ve 2. dokunmatik ekranı klavyenin tam ortasına koymak saçma olmuş şahsen ben bb kullanıyorum bakmadan yazabiliyorum ama bu cihazda sürekli dokunmatiğe eliniz gidebilir bakmadan yazmak pek mümkün olmayacağı gibi bu hızlı yazma olayını da olumsuz yönde etkileyecektir...
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pogomania 8 yıl
ben de sanal mouse görevi göreceğini düşünmüştüm :)
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IL EST MON COCAINE 8 yıl
veto1214
sozleşmeyle 150 Mi yuhhh 99 a 8gb 4s var

ama 4s kaç ay sözleşme LG kaç ay sözleşme ve verilen paketlerin fiyatı da önemli herhalde kimse 4s den daha pahalıya almaz bunu
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DirtyMoneySyndicate 8 yıl
Coleslaw
Orijinalden alıntı: veto1214 sozleşmeyle 150 Mi yuhhh 99 a 8gb 4s var
Şöyle komik düşüncelere kapılmayın.O fiyatın 4Sin kontratlı fiyatı olduğunu anlayamıyor musun?

4s kontratlı fiyattta lg sanki perakende fiyatı komik düşüncelerinle iyi güldürdün.
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muratsss 8 yıl
Tasarim fena degil ama ne gerek var.
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Recharged 8 yıl
Çok çok kötü bir tasarım.
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french press 8 yıl
gay telefonu resmen
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sertacarslan 8 yıl
Son derece gereksiz bir model daha...
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darkaura 8 yıl
ne kadar bana hitap etmesede yenilikciligini takdir ettim.
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Druigard 8 yıl
donanım konusunda iddialı telefon yapıp, satılmama ihtimalini göze alamıyorlar sanırım
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veto1214 8 yıl
sozleşmeyle 150 Mi yuhhh 99 a 8gb 4s var
1 Yanıt Yanıtla
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Mobile Prof. 8 yıl en beğenilen
Futuristik tasarim ve magara donemi ozellikleri ile yeni bir bakis acisi getirmis. Tebrikler lg.
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