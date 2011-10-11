Çift dokunmatik ekranlı LG Doubleplay'in ilk basın görseli yayınlandı

Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumundaki LG Mobile'ın, çift dokunmatik ekran donanımıyla dikkat çeken modeli Doubleplay'in ilk basın görseli Pocket-now aracılığıyla internette yayınlandı.

Hatırlatmak gerekirse Doubleplay'in prototip fotoğrafları daha önce haziran ayının ortalarına doğru paylaşılmış; firma bu kez dokunmatik ekranı QWERTY klavye üzerine yerleştirerek farklı bir tasarımın altına imza atmıştı.



2 Kasım'da, T-Mobile tarafından resmi duyurusu yapılması beklenen Doubleplay söylentilere göre 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde ana ekrana, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemine, LED flaşlı 5 megapiksel kameraya sahip olacak. Bu bilgilerin yanısıra akıllı telefonun T-Mobile ile imzalanacak sözleşme karşılığında 150$'a satılabileceği konuşuluyor.

