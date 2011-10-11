Çift dokunmatik ekranlı LG Doubleplay'in ilk basın görseli yayınlandı

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumundaki LG Mobile'ın, çift dokunmatik ekran donanımıyla dikkat çeken modeli Doubleplay'in ilk basın görseli Pocket-now aracılığıyla internette yayınlandı.
Hatırlatmak gerekirse Doubleplay'in prototip fotoğrafları daha önce haziran ayının ortalarına doğru paylaşılmış; firma bu kez dokunmatik ekranı QWERTY klavye üzerine yerleştirerek farklı bir tasarımın altına imza atmıştı.
2 Kasım'da, T-Mobile tarafından resmi duyurusu yapılması beklenen Doubleplay söylentilere göre 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde ana ekrana, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemine, LED flaşlı 5 megapiksel kameraya sahip olacak. Bu bilgilerin yanısıra akıllı telefonun T-Mobile ile imzalanacak sözleşme karşılığında 150$'a satılabileceği konuşuluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama 4s kaç ay sözleşme LG kaç ay sözleşme ve verilen paketlerin fiyatı da önemli herhalde kimse 4s den daha pahalıya almaz bunu
4s kontratlı fiyattta lg sanki perakende fiyatı komik düşüncelerinle iyi güldürdün.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
24539 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg mobile