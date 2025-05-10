Vivo Y300 GT tanıtıldı: 7620 mAh batarya ve Dimensity 8400 işlemci!

6,78 inç büyüklüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panelle gelen telefon, gücünü MediaTek'in Dimensity 8400 işlemcisinden alıyor.
Arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde Sony LYT-600 sensörüne sahip ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken, ön tarafta 16 MP selfie kamerası bizleri karşılıyor.
Vivo Y300 GT'nin en iddialı olduğu alan ise bataryası. 7620 mAh kapasiteli silikon karbon pille gelen cihaz 90 W hızlı şarjı da destekliyor.
Vivo Y300 GT'nin diğer özellikleri arasında, kızılötesi sensör, çift frekanslı GPS, NFC, Wi-Fi 6 ve IP65 su ve toza dayanıklılık derecelendirmesi yer alıyor.
Android 15 tabanlı OriginOS 15 ile kutudan çıkan Vivo Y300 GT, 8 GB + 256 GB versiyonu için 262 dolar, 12 GB + 256 GB için 290 dolar, 12 GB + 512 GB için ise 331 dolar fiyattan Çin'de satışa sunulıyor.
Vivo Y300 GT özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, 144 Hz, 5000 nit pik parlaklık, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8400
- Bellek: 8 GB / 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 16 MP, f/2.5
- Batarya: 7620 mAh, 90 W hızlı şarj
- Yazılım: Android 15 tabanlı OriginOS 15
- Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC
- Boyut ve ağırlık: 163.7 x 75.9 x 8.1 mm, 212 g
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP65 toz ve su sıçramasına dayanıklılık, stereo hoparlörler
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