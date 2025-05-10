Vivo Y300 GT tanıtıldı: 7620 mAh batarya ve Dimensity 8400 işlemci!

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Tam Boyutta Gör Vivo, Y300 serisini yeni bir modelle genişletti. Y300 GT isimli model, devasa pili ve güçlü işlemcisiyle orta seviyede ilgi çekici bir alternatif sunuyor.

6,78 inç büyüklüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panelle gelen telefon, gücünü MediaTek'in Dimensity 8400 işlemcisinden alıyor.

Arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde Sony LYT-600 sensörüne sahip ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken, ön tarafta 16 MP selfie kamerası bizleri karşılıyor.

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Vivo Y300 GT'nin en iddialı olduğu alan ise bataryası. 7620 mAh kapasiteli silikon karbon pille gelen cihaz 90 W hızlı şarjı da destekliyor.

Vivo Y300 GT'nin diğer özellikleri arasında, kızılötesi sensör, çift frekanslı GPS, NFC, Wi-Fi 6 ve IP65 su ve toza dayanıklılık derecelendirmesi yer alıyor.

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Android 15 tabanlı OriginOS 15 ile kutudan çıkan Vivo Y300 GT, 8 GB + 256 GB versiyonu için 262 dolar, 12 GB + 256 GB için 290 dolar, 12 GB + 512 GB için ise 331 dolar fiyattan Çin'de satışa sunulıyor.

Vivo Y300 GT özellikleri

Ekran : 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, 144 Hz, 5000 nit pik parlaklık, AMOLED

: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, 144 Hz, 5000 nit pik parlaklık, AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 8400

: Mediatek Dimensity 8400 Bellek : 8 GB / 12 GB RAM

: 8 GB / 12 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka kamera : 50 MP, f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü Ön kamera : 16 MP, f/2.5

: 16 MP, f/2.5 Batarya : 7620 mAh, 90 W hızlı şarj

: 7620 mAh, 90 W hızlı şarj Yazılım : Android 15 tabanlı OriginOS 15

: Android 15 tabanlı OriginOS 15 Bağlanabilirlik : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC

: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC Boyut ve ağırlık : 163.7 x 75.9 x 8.1 mm, 212 g

: 163.7 x 75.9 x 8.1 mm, 212 g Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP65 toz ve su sıçramasına dayanıklılık, stereo hoparlörler

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Vivo Y300 GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı