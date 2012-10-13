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Çift ekranlı dizüstü/tablet melezi ASUS Taichi 1299$'dan ön siparişe açıldı

6 yıl
2,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS, Computex 2012'de duyurduğu çift ekrana sahip dizüstü - tablet bilgisayar melezi aygıtı Taichi için bugün ön sipariş alımına başladı. 11.6 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü iki dokunmatik IPS panelin mevcut olduğu yenilikçi ürün, Microsoft'un 26 Ekim'de resmen yayınlayacağı yeni Windows 8 işletim sisteminin hem tablet hem de dokunmatik fonksiyonlar hususundaki yeniliklerinden yararlanacak.
Windows 8 Home Premium 64 bit yazılımını kullanan Taichi 21, iki ekrana sahip olmasına karşın yaklaşık 15 mm kalınlığında. 4GB DDR3 RAM, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, iki USB 3.0 ve miniHDMI portlarının eşlik ettiği bilgisayarda Intel'in bütünleşik grafik birimi kullanılmış. Taichi 21-DH51 versiyonunda 1.7GHz'lik Intel Ivy Bridge i5-3317U işlemci ve 128GB SATA III SSD depolama ünitesi yer alıyor. Taichi 21-DH71 ise; 1.9GHz hızında i7-3517U işlemci ile 256GB SSD'yi beraberinde getiriyor. 256 basınç seviyesi destekleyen sayısallaştırıcısı sayesinde oldukça iyi bir yazma performansı sergilerken çift 5MP kamerasıyla yüksek çözünürlüklü görüntülü görüşmelerin yanı sıra kaliteli çekimler de gerçekleştirebilecek. Ayrıca 6 hücreli pili ile 5 saate kadar kullanım süresi sunacak.
13.3 inçlik bir versiyonu da piyasaya sürülecek olan 1.27 kilogram ağırlıklı Taichi 21'in i5 işlemcili sürümü 1299$, i7 işlemci ve 256GB SSD'li sürümü ise 1599$'dan ön sipariş edilebiliyor. Şuanda aygıta Amazon, Newegg, B&H ve TigerDirect perakendecileri üzerinden erişilebiliyor. Tüm ön sipariş bağlantılarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://promos.asus.com/us/win_8/preorder/taichiandx202/WTB.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
3 G OLSAYDI İYİ OLURDU
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DH Misafiri 6 yıl
çizilir la bu ekran
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khytr89 6 yıl
Windows 8 Home Premium diye birşeyi ilk kez burda duyuyorum
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ti7800 6 yıl
11.6 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 ve bu ekrandan iki tane var. ben bu cihazı kullandım retina ekran gibi, ama Windows masaüstünde herşey çok ufak kalıyor, alışması zor,
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ecs_elite_group 6 yıl
hadi cep telefonunda kullanışlı oluyodu eskiden kapaklı telefonda kapağı açmadan arayanı falan görüyodun vs vs.
100 kişiye sorsan acaba kaçı bu ürünü faydalı bulur ?
bunu görünce bi zamanlar motorola nın yaptığı ve hiç tutmayan telefonun laptopa takıldığı bi cihaz vardı o geldi aklıma :D hellomoto şimdi hellogogo :D
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e_capkan 6 yıl
güzel ama gereksiz.çift ekran
dönebilen tek ekran ve daha ucuz olsa iyi olurdu.
ama satar mı satar bence.
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Kirk Lee 6 yıl
çok gereksiz. ekran geriye katlansa veya sürgülü bir şekilde klavyenin üstüne inse aynı işi görür zaten. ki bu tür ürünlerin haberleri sık sık çıkmaya başladı. buna fazladan 300-400 dolar vermek akıl karı değil. bu farkla daha güçlü donanım tercih edilebilir (özellikle yüksek kapasiteli SSD)
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haymatloshan 6 yıl
Asus'u severimde bu gereksiz olmuş,çıkartılabilen ekranlı ultrabook yap,bu nedir şimdi,ne yapayım 2.ekranı
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Makaroncu 6 yıl
Gereksizlikte uzay diyorum
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FERFEROS 6 yıl
Sırf farklı olsun diye maliyeti artırmışlar. Katlanabilen ekran olsa daha iyi olurmuş. Pek satacağını düşünmüyorum.
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Amedra 6 yıl
İlklerden kaçın, aynı firma bir kaç ay sonra daha üst seviyede bir şey çıkartırsa o zaman ağlarsınız.
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Maestro 6 yıl
Gereksiz bir cihaz olmuş. Yalnız üzerinde elma logosu olsaydı kesinlikle daha çok ilgi görürdü.
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teramit 6 yıl
gereksiz ekrana öbür tara katlanabilir yap ekran maliyetinden kurtul, bu fikir için bana aradaki maliyet farkını verebilirsin asus
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swat882 6 yıl
MALİYETİN ARTMASINDAN BAŞKA NE GETİRDİ?
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