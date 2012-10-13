Çift ekranlı dizüstü/tablet melezi ASUS Taichi 1299$'dan ön siparişe açıldı

ASUS, Computex 2012'de duyurduğu çift ekrana sahip dizüstü - tablet bilgisayar melezi aygıtı Taichi için bugün ön sipariş alımına başladı. 11.6 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü iki dokunmatik IPS panelin mevcut olduğu yenilikçi ürün, Microsoft'un 26 Ekim'de resmen yayınlayacağı yeni Windows 8 işletim sisteminin hem tablet hem de dokunmatik fonksiyonlar hususundaki yeniliklerinden yararlanacak.

Windows 8 Home Premium 64 bit yazılımını kullanan Taichi 21, iki ekrana sahip olmasına karşın yaklaşık 15 mm kalınlığında. 4GB DDR3 RAM, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, iki USB 3.0 ve miniHDMI portlarının eşlik ettiği bilgisayarda Intel'in bütünleşik grafik birimi kullanılmış. Taichi 21-DH51 versiyonunda 1.7GHz'lik Intel Ivy Bridge i5-3317U işlemci ve 128GB SATA III SSD depolama ünitesi yer alıyor. Taichi 21-DH71 ise; 1.9GHz hızında i7-3517U işlemci ile 256GB SSD'yi beraberinde getiriyor. 256 basınç seviyesi destekleyen sayısallaştırıcısı sayesinde oldukça iyi bir yazma performansı sergilerken çift 5MP kamerasıyla yüksek çözünürlüklü görüntülü görüşmelerin yanı sıra kaliteli çekimler de gerçekleştirebilecek. Ayrıca 6 hücreli pili ile 5 saate kadar kullanım süresi sunacak.

13.3 inçlik bir versiyonu da piyasaya sürülecek olan 1.27 kilogram ağırlıklı Taichi 21'in i5 işlemcili sürümü 1299$, i7 işlemci ve 256GB SSD'li sürümü ise 1599$'dan ön sipariş edilebiliyor. Şuanda aygıta Amazon, Newegg, B&H ve TigerDirect perakendecileri üzerinden erişilebiliyor. Tüm ön sipariş bağlantılarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://promos.asus.com/us/win_8/preorder/taichiandx202/WTB.html