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Çığır açan çalışma sonucu kanserin bağışıklık hücrelerini ele geçirmesi engellendi

Sinsi bir hastalık olan kanseri yenmek için bilim insanları yılmadan çalışıyor. Yeni yapılan bir çalışma, kanserin hileli yöntemlerinden birinin önüne geçecekmiş gibi gözüküyor. Detaylar haberimizde.
4 ay
9,4b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Çığır açan çalışma sonucu kanserin bağışıklık hücrelerini ele geçirmesi engellendi
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Kanser, vücudumuzda hayatta kalabilmek ve yayılmak için birçok hileye başvuran sinsi bir hastalık. Kanserin vücutta yayılma senaryolarından biri de bağışıklık hücrelerinin tümörlerce ele geçirilip büyümeleri ve metastaza uğramaları sonucu ortaya çıkıyor. Ancak Rush ve Kaliforniya Üniversitelerinde görev yapan araştırmacılar bu ilerlemeyi durdurmanın bir yolunu bulmuşlar.

Bir tür beyaz kan hücresi olan miyeloid (iliksi) hücreleri, vücudumuzda devriye gezerek patojen aramakla görevli. Fakat bu hücrelerin M1 ve M2 olarak adlandırılan iki alt türü var. M1 makrofajı tümör büyümesini baskılarken, M2 makrofajı ise faydalı T hücreleri ile savaşarak kanserin gelişmesine ve yayılmasına neden oluyorlar.

Tümör küçülten protein 

Yeni çalışmanın parladığı nokta ise tam burada ortaya çıkıyor. Bilim insanları miyeloid hücrelerinin hangi makrofaja ait olacaklarını ortaya çıkaran bir ipucu keşfetmişler. Araştırmaya göre sorumlu, miyeloid hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD11b proteini. CD11b proteinin artışı M1 makrofajının ve proteinin azalışı ise M2 makrofajının gelişmesine neden oluyor. Kanserli tümörler de ele geçirdikleri hücrelerdeki proteini baskı altına alarak M2 makrofajını artırıyor ve böylece kanser vücutta yayılıyor. 

Deney aşamasına gelen bilim insanları, deney farelerini kullanarak CD11b proteinin olmadığı bir grup yaratıyor. Deney sonucunda; tümör yerleştirilen bu farelerde, CD11b proteini bulunan diğer fare grubuna göre daha hızlı tümör geliştiği gözlemleniyor. Araştırma grubu sonuçların doğruluğunu test etmek için işlemleri bir de tersinden denemeye karar veriyor. Normal farelere verilen ve CD11b seviyesini artıran Leukadherin-1 (LA-1) molekülü sayesinde tümörlerin ciddi oranda küçüldüğü görülüyor. Sonuçları tekrar test etmek isteyen araştırmacılar bu sefer de CD11b’nin sürekli en üst seviyede olduğu bir fare geliştiriyor. Günün sonunda tümörlerin benzer şeklide küçüldüğünü gören bilim insanları, CD11b’nin bağışıklık tedavisi için doğru hedef olabileceği ihtimali hakkında oldukça umutlu konuşmuş durumdalar.

Tedavinin insanlar için geliştirmesi kapsamında süreye ihtiyaç olduğunu vurgulayan ekip, yılmadan çalışmaya devam etmeyi planlıyor.


https://www.nature.com/articles/s41467-018-07387-4 Yorum Yaz
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firat_kilic 4 ay en beğenilen
daha hastanelerimiz de b vitaminleri ölçümleri yapılmıyor arkadaş... krom ölçülüyor mu? c vitamini? e vitamini? a vitamini? ...... kim neyi teşhis edecek? Devlet destekli soyma sistemi çalışıyor ama insanlarımız hasta...
Sistemin bedeni var ama ruhu yok. Yani görüntüde hastane var. Hep her şey görüntüde var. Ne yargı adalet/denge ne beden adalet/denge ölçme yok otmatikman çözüm yok zaman ve para almak var. Halbuki bunlar bulunup düzeltiplip çözülebilecek işler. Böyle sistemin ta ... xxxx
daha hastanelerimiz de b vitaminleri ölçümleri yapılmıyor arkadaş... krom ölçülüyor mu? c vitamini? e vitamini? a vitamini? ...... kim neyi teşhis edecek? Devle...
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XPerience 4 ay cngzmls
Araştırdım ve yine inanmadım. Hiçbir bilimsel bir temeli olmayan, Doç Dr. olduğu belirtilen bir adama bile "mucize takviye" dedirtebilen amaçsız umut tacirliği bana göre.
Araştırdım ve yine inanmadım. Hiçbir bilimsel bir temeli olmayan, Doç Dr. olduğu belirtilen bir adama bile "mucize takviye" dedirtebilen amaçsız umut tacirliği ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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SEO-Uzmanı 4 ay
kanser hücreleri ele geçirmiyor !
DNA yapısı bozulmuş işlevselliğini yitirmiş hücreler yabani bir ot gibi büyüyerek organ yetersizliğine kadar gitmesi sonuçu kanserden ölüm oluşuyor ! kanser öldürmez ; kanser doğal çalışma yapısını bloke ettiği organ organ yetersizliğinden öldürür. !
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Pitx1 4 ay
Bagisiklik uzmani olarak bir kac bilgi daha eklemek istiyorum. Cd11b aktivasyon markeri olarak gecer. Enfeksiyon veya tumor hucrelerinin tespitinde ilk olarak notrofillerde aktive olur. Ayrica adezyon dedigimiz yani uyari alir almaz o bolgelere dogru bagisiklik hucrelerinin gidisini saglar. Yani ne kadar cok Cd11b o kadar fazla hucre aktivasyonu diyebiliriz. Ayrica Cd11a-Cd11b-Cd11c gibi molekuller tez konumdu.
M1 ve M2 makrofajlar ise immun yaniti duzenlemede rol oynayabilmektedir. Bazi immun baskilayici sitokinler (IL10 gibi) ile beraber hareket edebilir. Kisacasi immun sistemin nereye sogru kayacagini saglar. Tabi immun sistem cok kapsamli ve kompak hareket eden bir sistem. Milyonlarca etkilesim mevcut.
Toparlamak gerekirse bu tur calismalar ileride immun terapi yolunu aydinlatmakta. Bu bilgiler dogrultusunda kanser ile mucadelede cok buyuk rol oynayacaklar. Gelecek senelerde kemoterapi gibi yontemler kadar yaygin olacak.
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Pitx1 4 ay
Bagisiklik uzmani olarak bir kac bilgi daha eklemek istiyorum. Cd11b aktivasyon markeri olarak gecer. Enfeksiyon veya tumor hucrelerinin tespitinde ilk olarak notrofillerde aktive olur. Ayrica adezyon dedigimiz yani uyari alir almaz o bolgelere dogru bagisiklik hucrelerinin gidisini saglar. Yani ne kadar cok Cd11b o kadar fazla hucre aktivasyonu diyebiliriz. Ayrica Cd11a-Cd11b-Cd11c gibi molekuller tez konumdu.
M1 ve M2 makrofajlar ise immun yaniti duzenlemede rol oynayabilmektedir. Bazi immun baskilayici sitokinler (IL10 gibi) ile beraber hareket edebilir. Kisacasi immun sistemin nereye sogru kayacagini saglar. Tabi immun sistem cok kapsamli ve kompak hareket eden bir sistem. Milyonlarca etkilesim mevcut.
Toparlamak gerekirse bu tur calismalar ileride immun terapi yolunu aydinlatmakta. Bu bilgiler dogrultusunda kanser ile mucadelede cok buyuk rol oynayacaklar. Gelecek senelerde kemoterapi gibi yontemler kadar yaygin olacak.
Yanıtla +2
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firat_kilic 4 ay en beğenilen
daha hastanelerimiz de b vitaminleri ölçümleri yapılmıyor arkadaş... krom ölçülüyor mu? c vitamini? e vitamini? a vitamini? ...... kim neyi teşhis edecek? Devlet destekli soyma sistemi çalışıyor ama insanlarımız hasta...
Sistemin bedeni var ama ruhu yok. Yani görüntüde hastane var. Hep her şey görüntüde var. Ne yargı adalet/denge ne beden adalet/denge ölçme yok otmatikman çözüm yok zaman ve para almak var. Halbuki bunlar bulunup düzeltiplip çözülebilecek işler. Böyle sistemin ta ... xxxx
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cngzmls 4 ay
Türkiye'den Metin Özçelik kanserin ilacını buldu. Adı Dr. M. Healing. Karadeniz Bölgesinde bir sürü insanı iyilestirdi. İnanmayan araştırsın.
1 Yanıt Yanıtla +1
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XPerience 4 ay cngzmls
Araştırdım ve yine inanmadım. Hiçbir bilimsel bir temeli olmayan, Doç Dr. olduğu belirtilen bir adama bile "mucize takviye" dedirtebilen amaçsız umut tacirliği bana göre.
1 Yanıt Yanıtla +4
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FerdosParadise 4 ay
...Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.BAKARA Suresi 255. ayet
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BekirHan 4 ay FerdosParadise
Eee söyleyelim bıraksınlar o zaman çalışmayı ne dersin?
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HiqhWoltage 4 ay
Product name
Recombinant Human CD11b protein
Protein length
Protein fragment
Description
Nature
Recombinant
Source
Escherichia coli
Amino Acid Sequence
Accession
P11215
Species
Human
Molecular weight
29 kDa
Amino acids
567 to 825
Anti-6X His tag® antibody [HIS.H8] (ab18184)
Anti-6X His tag® antibody [4D11] (ab5000) abcam.com/...
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