Kanser ilacının tümörlere karşı etkili olduğu kanıtlandı

Bilim insanları, kanser hastalarının tümörlerine etki eden bir ilaç geliştirmeyi başardıklarını duyurdular. Tüm kanser hastalarının yüzde 4’ünü oluşturan ve genetik mutasyonları nedeniyle kanserli hücreleri yok etmeyi başaramayan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda etkili olduğu görülen ilaç, farklı türdeki tümörlerde (pankreas, prostat, rahim, kemik) denenmiş. 86 kanser hastası üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 66 hastanın tümörleri büyümeyi durdurmuş veya küçülmüş. 18 hastanın ise tümörlerinin tamamen yok olduğu gözlemlenmiş.

Food and Drug Administration tarafından onaylanmış olan ilacın etkin maddesi pembrolizumab. Yalnızca genetik mutasyona sahip olmalarından ötürü kanserli hücrelere karşı direnç gösteremeyen hastalar üzerinde denenen ilaç, belirli bir genetik yapıya sahip olan kanser hastalarının kullanımı için, vücudun herhangi bir konumunda bulunan tümöre etki etmek amacıyla geliştirilen ilk FDA onaylı ilaç olarak tarihe geçti.

Her sene yalnızca ABD’de 60.000 kişinin bu ilaçtan faydalanabileceği düşünülüyor. İlaç üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

/https://science.slashdot.org/story/17/06/10/168232/cancer-drug-proves-to-be-effective-against-multiple-tumors?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed