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Kanser ilacının tümörlere karşı etkili olduğu kanıtlandı

Bilim insanları tarafından üretilen yeni bir ilaç, kanser hastalarının tümörlerini küçültmeyi ve hatta yok etmeyi başardı. İlacın her sene binlerce kişiyi kurtarabileceği düşünülüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bilim insanları, kanser hastalarının tümörlerine etki eden bir ilaç geliştirmeyi başardıklarını duyurdular. Tüm kanser hastalarının yüzde 4’ünü oluşturan ve genetik mutasyonları nedeniyle kanserli hücreleri yok etmeyi başaramayan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda etkili olduğu görülen ilaç, farklı türdeki tümörlerde (pankreas, prostat, rahim, kemik) denenmiş. 86 kanser hastası üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 66 hastanın tümörleri büyümeyi durdurmuş veya küçülmüş. 18 hastanın ise tümörlerinin tamamen yok olduğu gözlemlenmiş.

Food and Drug Administration tarafından onaylanmış olan ilacın etkin maddesi pembrolizumab. Yalnızca genetik mutasyona sahip olmalarından ötürü kanserli hücrelere karşı direnç gösteremeyen hastalar üzerinde denenen ilaç, belirli bir genetik yapıya sahip olan kanser hastalarının kullanımı için, vücudun herhangi bir konumunda bulunan tümöre etki etmek amacıyla geliştirilen ilk FDA onaylı ilaç olarak tarihe geçti.

Her sene yalnızca ABD’de 60.000 kişinin bu ilaçtan faydalanabileceği düşünülüyor. İlaç üzerindeki çalışmalar devam ediyor.


/https://science.slashdot.org/story/17/06/10/168232/cancer-drug-proves-to-be-effective-against-multiple-tumors?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz
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WarSaw 2 yıl en beğenilen
insanları işlenmiş, koruyuculu, gdo lu gıdalarla zehirleyenler gene kendileri fahiş fiyatlara iyileştirirken diğer taraftan başka yerlerinide bozanlar gene kendileri. Hepsinin arkasında aynı gruplar var.
insanları işlenmiş, koruyuculu, gdo lu gıdalarla zehirleyenler gene kendileri fahiş fiyatlara iyileştirirken diğer taraftan başka yerlerinide bozanlar gene kend...
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odeon99 2 yıl
Bilim haberleri kadar heyecanlandıran birşey yok beni
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DH Misafiri 2 yıl
eşdeğeri nivolumab refrakter hodgkin lenfomada türkiyede ilk kobayı benim yan etki olarak diğer ilaçlara nazaran yok denecek kadar az çoğu kanser türünde kullanılıyor yalnız fiyatlar uçuk hastalığı bu ilaçla bir kere yendim ama tekrarladı
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arel.gr 2 yıl
umutlandırıcı, son nokta degil maalesef !
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kadirirdem 2 yıl
Çağımızın büyük sorunu kanser,İnşallah çaresi bir an önce bulunur.
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aesca 2 yıl
İlaç Türkiye'de Malign Melanoma tanısında 2016 da ruhsat aldı. 10 344,88 TL. Benim gördüğüm aynı ilaç ile ilgili ikinci haber bu. İlacın bazı kanser türlerinde kullanımından fayda sağlandığı doğrudur. Ancak haberin yayınlanış biçimini doğru bulmadığımı tekrar belirtmek isterim. McAslan92'nin de yazdığı gibi Monoklonal antikor gurubunda birçok ilaç piyasada var ve gelecek bu tür hedefe yönelik ilaçlarda gibi görünüyor. (Halk arasında akıllı ilaç olarak da bilinir.)
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cyberfalcon 2 yıl
Bu nasıl bir başlık sanki tek bir tane kanser ilacı var da onun hakkında haber yapılıyormuş gibi
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McAslan92 2 yıl
Tümörlere karşı antikor tarzı ilaçlar çoktandır çıkmaya başladı. Pembrolizumab bunlardan yalnızca bir tanesi çünkü yüzlercesi piyasada. Habersel olarak ayırıcı bir özelliği de yok.” Monoklonal Antikorlar” yazarak bulabilirsiniz.
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WarSaw 2 yıl en beğenilen
insanları işlenmiş, koruyuculu, gdo lu gıdalarla zehirleyenler gene kendileri fahiş fiyatlara iyileştirirken diğer taraftan başka yerlerinide bozanlar gene kendileri. Hepsinin arkasında aynı gruplar var.
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veteriner69 2 yıl
İlaç çok vaatkar ama fiyatı çok üzücü:
Aylık 12.500 $, yıllık 150.000 $. Ki bunlar Amerika fiyatı.
Ayda 44.000 Tl yi kaç kişi verebillir?
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metehan_bera 2 yıl
İlaç satışa çıkmış mı?
Ayrıca ne kadar sürede test yapılmış?
Denek sayısı az geldi bana...
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