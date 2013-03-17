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Cihazını elle şarj etmek isteyenler için dinamo tabanlı SOSCharger

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cihazını elle şarj etmek isteyenler için dinamo tabanlı SOSCharger

Bugün mobil cihaz kullanıcılarının en çok şikayet ettiği noktalardan birisi batarya kullanımının tatmin edici olmaması. Mühendislerin bu konuda çalışmaları devam etse de sürekli hareket halindeki kişiler için en iyi yöntem taşınabilir şarj istasyonları veya yedek bataryalar oluyor. Ancak bunların da uzun süreli kullanımda yetersiz kalması dinamolu sistemleri ön plana çıkarıyor.

Kickstarter üzerinde destek arayan projelerden birisi olan SOSCharger, hem 1500mAh gücünde Li-Po batarya sunarken, hem de elle çevrilen bir dinamo sistemi sunuyor. 

Kullanıcılar üründeki entegre bataryayı tükettikleri zaman pedalı elle çevirerek enerji üretebiliyor. Tabi bu ürünün günlerce manuel enerji üretmek için olmadığını hatırlatalım. 3-5 dakika çevirme ile 5-12 dakika konuşma süresi sağlayan ürün, acil durumlarda ihtiyaç olan enerjiyi karşılayabiliyor.

Entegre bataryası ise USB duvar tipi adaptör ile şarj olabiliyor. Dinamo sadece harici cihazlara enerji sağlayabiliyor. Entegre bataryasını şarj edemiyor. Ürün USB üzerinden şarj olabilen tüm cihazlara uyumlu. 

35$ bağış ile elde edilebilecek olan ürün 27000$ sınırını geçti ve kampanya bitiminde seri üretime geçecek.

http://www.kickstarter.com/projects/brianlegge/soscharger-self-powered-iphone-and-smart-phone-cha?ref=live Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 6 yıl
urun güzelde, akıllı telefonları kesmez.Hergün o kolu cevirmek istemem.
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nedim@tm 6 yıl
ürün oldukçada kaba duruyor ayrıca böyle bir şeyi yanında taşımakta zor
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bazı yerlerde hayat kurtarabilir.
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SystemApps 6 yıl
tam apple kitlesine yönelik bir cihaz olmuş.
gereksiz...
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Bamya Avcisi 6 yıl
dx.com'da benzeri ama çin malı olan bir ürün 3 dolara satılıyor yıllardır.
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Kir$of 6 yıl
Yahu bu zaten yeni birşey değil,bunun aynısını bisikletlerde lamba yakmak için kullanırdık zamanında.Bu tür şeylerde solar şarj yoluna gidilmeli,güneş pilleri ilerisi açık bir teknoloji daha küçük boyutlarda paneller ile yeterli miktarda güç sağlayabilecek ürünler daha mantıklı ve kullanımı kolay olur.Bu mantığa göre küçük bir jeneratör ile gezmemiz lazım yanımızda.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Bataryayı şarj edememesi kötüymüş
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scot 6 yıl
Dahili pilini şarj edememeside neyin nesi? neyin kafası?
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LightningRaven 6 yıl

haha
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PwaGG 6 yıl
keşke kendini de şarj etseydi :D
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K.can.tas 6 yıl
Gereksiz
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daysleeperxp 6 yıl
Zaten olan bir ürün için bağıştan çok satışa benziyor bu.
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interwap 6 yıl
5 dolara çinlilerden aldım.
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Húrin 6 yıl
35 dolarmı :| buy in coins te 5 dolara kaç yıldır satılıyo :D
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