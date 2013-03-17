Cihazını elle şarj etmek isteyenler için dinamo tabanlı SOSCharger





Bugün mobil cihaz kullanıcılarının en çok şikayet ettiği noktalardan birisi batarya kullanımının tatmin edici olmaması. Mühendislerin bu konuda çalışmaları devam etse de sürekli hareket halindeki kişiler için en iyi yöntem taşınabilir şarj istasyonları veya yedek bataryalar oluyor. Ancak bunların da uzun süreli kullanımda yetersiz kalması dinamolu sistemleri ön plana çıkarıyor.





Kickstarter üzerinde destek arayan projelerden birisi olan SOSCharger, hem 1500mAh gücünde Li-Po batarya sunarken, hem de elle çevrilen bir dinamo sistemi sunuyor.





Kullanıcılar üründeki entegre bataryayı tükettikleri zaman pedalı elle çevirerek enerji üretebiliyor. Tabi bu ürünün günlerce manuel enerji üretmek için olmadığını hatırlatalım. 3-5 dakika çevirme ile 5-12 dakika konuşma süresi sağlayan ürün, acil durumlarda ihtiyaç olan enerjiyi karşılayabiliyor.





Entegre bataryası ise USB duvar tipi adaptör ile şarj olabiliyor. Dinamo sadece harici cihazlara enerji sağlayabiliyor. Entegre bataryasını şarj edemiyor. Ürün USB üzerinden şarj olabilen tüm cihazlara uyumlu.





35$ bağış ile elde edilebilecek olan ürün 27000$ sınırını geçti ve kampanya bitiminde seri üretime geçecek.

http://www.kickstarter.com/projects/brianlegge/soscharger-self-powered-iphone-and-smart-phone-cha?ref=live