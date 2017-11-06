Çin 2025'e kadar yapay zeka alanında ABD'yi geçebilir

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in CEO'su Eric Schmidt, Yapay Zeka ve Küresel Güvenlik Zirvesi'nde ABD ve Çin'in yapan zekaya olan ilgilerini değerlendirdi ve bazı tahminlerde bulundu. Daha önce Google'ın da CEO'luğunu yapan Schmidt; Çinlilerin, ABD'nin önemli bir avantajı olan yapay zeka alanındaki üstünlüğü ele geçirmek için çaba sarf ettiklerini ve Donald Trump yönetiminin de bu konuda Çin'e katkı sunduğunu ileri sürdü. Schmidt'e göre ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliği yakın bir tarihte sona erecek.





Çin Kısa Zamanda ABD'yi Yakalayacak

Çin'in yapay zeka alanında yaptığı yatırımlara dikkat çeken Eric Schmidt'e göre Çin bu alanda, kısa bir süre içinde ABD'yi yakalayacak ve ardından ABD'nin önüne geçecek. ''2020 yılına kadar yakalayacaklar. 2025 yılına gelindiğinde, bizden daha iyi olacaklar.'' diyen Eric Schmidt 2030 yılında ise Çin'in yapay zeka endüstrisinin hakimi olacağını düşünüyor. ABD yönetiminin en kısa zamanda harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Schmidt, özel sektörün ve hükümetin birlikte hareket etmesi gerektiğini ve yapay zeka teknolojisinin önemini kavramasını istiyor.





Eric Schmidt'e göre ''Yapay zeka alanında iyi olan Çinliler''in ABD'yi geçme ihtimalini ortaya çıkaran bazı durumlar bizzat ABD yönetimi tarafından oluşturuldu. Çin'in yapay zeka alanındaki politikasını benimsemek istemediğini ancak temel araştırma kaynaklarının artırılması gerektiğini söyleyen Schmidt, Trump'ın 2018 yılı için sunduğu bütçe talebini eleştirdi. 2018 yılı bütçe talebinde temel bilim ve araştırma fonlarının 2016'ya kıyasla yaklaşık yüzde 13 azaltıldığına ve 4.3 milyar dolara çekildiğine işaret eden Schmidt'e göre bu karar son derece yanlış.





Vizelerin Sınırlandırılması Aptalca

Schmidt'in bir diğer eleştirisi ise Trump'un seyahat yasağı ve diğer göç politikalarına yönelik oldu. Yabancılara ABD'de çalışma imkanı tanıyan H1-B vizelerinin sınırlandırılmasının, ''Tüm Amerikan siyasi sistemindeki en aptalca politika'' olarak değerlendiren Schmidt, ''Cinsiyeti, ırkı, ülkesi ne olursa olsun dünyanın en iyi insanlarını istiyoruz. Onların rakiplerimiz için değil bizim için çalışmasını istiyoruz.'' diyerek bu tip politik kısıtlamaların, Amerikan şirketlerinin rekabet gücünü sürdürmesini zorlaştırdığını iddia etti. Dünyanın en iyi bilgisayar uzmanlarının Google ve Alphabet için çalışmasını isteyen Schmidt'in ''Bu insanlara izin vermemek delilik.'' açıklamasını yaptı.