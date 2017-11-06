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Çin 2025'e kadar yapay zeka alanında ABD'yi geçebilir

Google'ın çatı şirketi Alphabet'nin CEO'su Eric Schmidt, ABD yönetiminin harekete geçmemesi durumunda Çin'in yakın zamanda yapay zeka alanında liderliği alacağını düşünüyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in CEO'su Eric Schmidt, Yapay Zeka ve Küresel Güvenlik Zirvesi'nde ABD ve Çin'in yapan zekaya olan ilgilerini değerlendirdi ve bazı tahminlerde bulundu. Daha önce Google'ın da CEO'luğunu yapan Schmidt; Çinlilerin, ABD'nin önemli bir avantajı olan yapay zeka alanındaki üstünlüğü ele geçirmek için çaba sarf ettiklerini ve Donald Trump yönetiminin de bu konuda Çin'e katkı sunduğunu ileri sürdü. Schmidt'e göre ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliği yakın bir tarihte sona erecek.


Çin Kısa Zamanda ABD'yi Yakalayacak 

Çin'in yapay zeka alanında yaptığı yatırımlara dikkat çeken Eric Schmidt'e göre Çin bu alanda, kısa bir süre içinde ABD'yi yakalayacak ve ardından ABD'nin önüne geçecek. ''2020 yılına kadar yakalayacaklar. 2025 yılına gelindiğinde, bizden daha iyi olacaklar.'' diyen Eric Schmidt 2030 yılında ise Çin'in yapay zeka endüstrisinin hakimi olacağını düşünüyor. ABD yönetiminin en kısa zamanda harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Schmidt, özel sektörün ve hükümetin birlikte hareket etmesi gerektiğini ve yapay zeka teknolojisinin önemini kavramasını istiyor.


Eric Schmidt'e göre ''Yapay zeka alanında iyi olan Çinliler''in ABD'yi geçme ihtimalini ortaya çıkaran bazı durumlar bizzat ABD yönetimi tarafından oluşturuldu. Çin'in yapay zeka alanındaki politikasını benimsemek istemediğini ancak temel araştırma kaynaklarının artırılması gerektiğini söyleyen Schmidt, Trump'ın 2018 yılı için sunduğu bütçe talebini eleştirdi. 2018 yılı bütçe talebinde temel bilim ve araştırma fonlarının 2016'ya kıyasla yaklaşık yüzde 13 azaltıldığına ve 4.3 milyar dolara çekildiğine işaret eden Schmidt'e göre bu karar son derece yanlış.


Vizelerin Sınırlandırılması Aptalca 

Schmidt'in bir diğer eleştirisi ise  Trump'un seyahat yasağı ve diğer göç politikalarına yönelik oldu. Yabancılara ABD'de çalışma imkanı tanıyan H1-B vizelerinin sınırlandırılmasının, ''Tüm Amerikan siyasi sistemindeki en aptalca politika'' olarak değerlendiren Schmidt, ''Cinsiyeti, ırkı, ülkesi ne olursa olsun dünyanın en iyi insanlarını istiyoruz. Onların rakiplerimiz için değil bizim için çalışmasını istiyoruz.'' diyerek bu tip politik kısıtlamaların, Amerikan şirketlerinin rekabet gücünü sürdürmesini zorlaştırdığını iddia etti. Dünyanın en iyi bilgisayar uzmanlarının Google ve Alphabet için çalışmasını isteyen Schmidt'in ''Bu insanlara izin vermemek delilik.'' açıklamasını yaptı.


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5047423/Eric-Schmidt-warns-China-overtake-AI-2025.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Bu saçma duello yüzünden Dünya'nın sonu gelecek. İnsanlar birbirini yerken yapay zeka robotlar Dünya'nın hakimi olur
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V4LKyR 1 yıl
''Cinsiyeti, ırkı, ülkesi ne olursa olsun dünyanın en iyi insanlarını istiyoruz. Onların rakiplerimiz için değil bizim için çalışmasını istiyoruz.''
İşte Amerika'nın emeli bu. Bu yukarıdaki kurala çok önem veriyorlar, gerçekleşmesi için herşeyi yaparlar, net anlamıyla.
Ülkemizden sayısız beyin göçü oluyor Amerika'ya.
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kadirirdem 1 yıl
Ben zaten Çin'in ileride başımıza bela olacağını düşünüyorum.
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tobepeople 1 yıl
Şimdiden Amerikanın 10 katı nüfusu var Çin'in, Amerikalılardan kolay kolay zeki insan çıkmıyor hatta koyun gibiler. Ancak adamların Üniversiteleri çok kaliteli oradan yeni mezunları ,deyim yerindeyse sağıyorlar. Ancak adamların eli her yere uzanıyor Çin'den yetişen büyük dehaları da kapmaları zor olmasa gerek, misal Harvard Üniversitesi'nden dünyanın en zeki insanlarına burslu başvuru talebi gönderdiğinizde katılmayacak kişi sayısı 100 kişiden 1 kişidir. Bu sayede bu kadar geliştiler bir de başkanlarının özellikle savaş zamanlarında verdikleri kararlar çok yerindeydi. ''Savaşanlara silah satıp zayıfladıklarında aracı olmak adamları kurtardı. Neredeyse her savaşın çıkış sebepleri de yarattıkları terör örgütlerinin sonucu.'' Savaşan her ülkeye silah satışı yapmak barış yapan her ülkeye yine silah satmak. Dünya da silah ticaretinin tek eli durumundalar deyim yerindeyse diğer ülkelerin silah satışının da önüne geçiyorlar politik baskıyla. Çin'in gelişmesindeki en büyük etken nüfusuydu. Ham madde sıkıntısı yaşıyorlar artık, Çin'deki altın madenlerini bile kuruttular. Bu durumun da farkındalar ve çözümü de buldular Ay'a maden çıkartmak için başı çekiyorlar büyük ihtimalle de başaracaklar. O sayede ham madde sıkıntısını tamamen çözecekler en değerli madenleri satarak ya da işleyip satarak yine durdurulamayan bir güç olacaklardır...!Nüfus gücünü bu kadar etkili kullanabilen diğer ülke ise Hindisyan. Ancak özellikle Hintliler zeki insanlarının neredeyse hepsini Amerika'ya kaptırıyor.
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