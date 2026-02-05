Alphabet’ten tarihi rekor: Google ilk kez 400 milyar dolar yıllık geliri aştı

Finansal raporda yer alan bilgilere göre Google Cloud, 2025 itibarıyla 70 milyar dolarlık yıllık bir ciroya ulaştı. Kurumsal bulut hizmetlerine yönelik talebin artması, Google’ın bu alandaki büyümesini hızlandıran temel faktörlerden biri olarak öne çıktı.
2025'in 4. çeyreğinde YouTube'un reklam gelirleri 11,38 milyar dolar (bir yıl öncesine göre 10,47 milyar dolar) olurken, bulut hizmetleri 17,66 milyar dolar (bir yıl öncesine göre 11,96 milyar dolar) gelir bildirdi. Şirketin yaşam bilimleri birimi Verily ve sürücüsüz araç birimi Waymo’yu da içeren bölümü ise 370 milyon dolar gelir elde ederken 3,61 milyar dolar zarar bildirdi.
Alphabet aynı zamanda yapay zeka ürünlerine yönelik artan talebi gerekçe göstererek 2026 mali yılında 175 milyar ila 185 milyar dolar arasında sermaye harcaması beklediğini söyledi. Alphabet'in hisseleri son altı ayda %70'ten fazla değer kazandı ve geçen ay Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu.