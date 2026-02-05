Giriş
    Alphabet’ten tarihi rekor: Google ilk kez 400 milyar dolar yıllık geliri aştı

    Alphabet, ilk kez 400 milyar doların üzerinde yıllık gelire ulaştı. Google Cloud 70 milyar dolara çıkarken, YouTube’un reklam ve abonelik gelirleri 60 milyar doları aştı.

    Google ilk kez 400 milyar dolar yıllık geliri aştı Tam Boyutta Gör
    Google’ın çatı şirketi Alphabet, tarihinde ilk kez 400 milyar doların üzerinde yıllık gelir elde ederek önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirket, bu kilometre taşını 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçları kapsamında açıkladı. Paylaşılan verilere göre Alphabet’in yıllık geliri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artış gösterdi. Büyümede özellikle Google Cloud ve YouTube gelirlerindeki güçlü yükseliş belirleyici oldu.

    Google Cloud ve YouTube para bastı

    Finansal raporda yer alan bilgilere göre Google Cloud, 2025 itibarıyla 70 milyar dolarlık yıllık bir ciroya ulaştı. Kurumsal bulut hizmetlerine yönelik talebin artması, Google’ın bu alandaki büyümesini hızlandıran temel faktörlerden biri olarak öne çıktı.

    Google ilk kez 400 milyar dolar yıllık geliri aştı Tam Boyutta Gör
    Alphabet’in en güçlü gelir kalemlerinden biri olan YouTube, reklam ve abonelik gelirleriyle birlikte 60 milyar doların üzerinde yıllık gelir elde etti. Şirket ayrıca, ücretli servisler tarafında da önemli bir büyüme yakaladı. Google One ve YouTube Premium başta olmak üzere Alphabet ekosistemindeki ücretli abone sayısı 325 milyonun üzerine çıktı.
    Google ilk kez 400 milyar dolar yıllık geliri aştı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan şirket, 4 çeyrekte gelirinin 113,8 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Gelirler son çeyrekte yüzde 18 artış gösterdi. Net kar ise ilgili dönemde 34,46 milyar dolar (bir yıl önce bu rakam 26,54 milyar dolardı) oldu. Google'ın temel gelir kaynağı olan arama ve reklamcılık faaliyetleri, 72,5 milyar dolardan 82,3 milyar dolara yükselerek ana gelir kaynağı olmaya devam etti.

    2025'in 4. çeyreğinde YouTube'un reklam gelirleri 11,38 milyar dolar (bir yıl öncesine göre 10,47 milyar dolar) olurken, bulut hizmetleri 17,66 milyar dolar (bir yıl öncesine göre 11,96 milyar dolar) gelir bildirdi. Şirketin yaşam bilimleri birimi Verily ve sürücüsüz araç birimi Waymo’yu da içeren bölümü ise 370 milyon dolar gelir elde ederken 3,61 milyar dolar zarar bildirdi.

    Alphabet aynı zamanda yapay zeka ürünlerine yönelik artan talebi gerekçe göstererek 2026 mali yılında 175 milyar ila 185 milyar dolar arasında sermaye harcaması beklediğini söyledi. Alphabet'in hisseleri son altı ayda %70'ten fazla değer kazandı ve geçen ay Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu.

