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Çin Merkez Bankası'ndan fiziksel parayı ortadan kaldıracak çalışma

Geçtiğimiz günlerde dijital para birimine geçiş sinyalleri veren Çin Merkez Bankası amacına ulaşmak için blockchain uzmanlarını kendisiyle beraber çalışmaya davet ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çin Merkez Bankası'ndan fiziksel parayı ortadan kaldıracak çalışma
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Çin Merkez Bankası fiziksel parayı rafa kaldırmak için yıllardır dijital para birimi üzerinde çalışmakta. Bankanın yöneticisi Zhou Xiaochuan blockchain teknolojisini göz önünde bulundurduklarını ve bu dijital para biriminin merkez bankası için büyük önem taşıyacağını aktardı. İşe alımlarda kriptografi, veri toplama, sistem dizaynı gibi alanlarda uzmanlığı olanlara öncelik tanınacağını ve başarılı olanların yazılım ve donanım departmanlarında çalışacağını sözlerine ekledi. Daha önce yardımcı başkan Fan Yifei Eylül ayında Bloomberg’e yazdığı köşe yazısında dijital para birimi, faydaları, yetkinliği ve verimin yükselmesi, maliyetin azalması gibi katkılarından bahsetmişti.

Blockchain teknolojisinden yararlanacak

Açıklayıcı bir şekilde ifade edersek Çin Merkez Bankasi Bitcoin’i kendi dijital para birimi olarak kullanmayı düşünmüyor. Bunun yerine Bitcoin’in arka planındaki işleyişi kullanmak istiyor. Blockchain teknolojisi olarak adlandırılan ve aslında bir nevi verimli dijital hesap defterleri olan sistemden faydalanmayı planlıyor. Yine de merkez bankası dijital para birimine geçmekle beraber ülkedeki para akışı kontrolünü elden bırakmayı düşünmüyor. Çin'in parayı verimlendirmek için dijital hale getirme girişimi bir nevi Hindistan’ın para akışını daha iyi kontrol etmek için yüksek değerdeki banknotları tedavülden kaldırma programını andırıyor.

Zhou Xiaochuan son olarak günümüzdeki kağıt paraların neslinin sonu olduğunu ve kağıt paranın yeni teknolojilerle beraber değişiminin kaçınılmaz olduğunu belirtti.


http://qz.com/838589/chinas-central-bank-is-hiring-blockchain-experts-to-help-it-kill-off-cash/ Yorum Yaz
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ULYSES 3 yıl en beğenilen
Geç kalmışlar biz ülke olarak çoktan bu sisteme geçtik. Kimsede para yok şu an.
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V4LKyR 3 yıl
Şimdi ben mesela yoldaki bir dilenciye para vermek istesem, Android Pay veya Apple Pay ile NFC üzerinden dilencinin alnına mı dokunduracağım telefonumu?
1 Yanıt Yanıtla +16
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babacan52 3 yıl
işin aslını anlayabilmek mesele sanal paranın amacı hiç hayır değil.
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01001101 3 yıl
zaten %90 oranında maddi köleydik, şimdi %99 olur bu sistem ile.
önce maden idi, madenini yanında taşıma madenin bende dursun onun yerine temsili kağıt taşı dediler, kağıt sistemi oturunca kağıdın üzerindeki maden ile takas edilebilir yazısını sildiler, sonra kağıdı taşıma bankaya koy dediler, sanal para ile var olmayan parayı piyasaya sürüp hiç iş yapmadan milletin emeğini sömürdüler, şimdi de kalan son hamleyi de yapıyorlar.
aslında bu sistem zaten var. şu an millet dolar aldım diyor kimsede banknot yok. altın aldım diyor ortalıkta bisey yok. sadece ekranda görülen rakamlar var.
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mcrew 3 yıl
seyyar satıcılığın sonu gelecek yani.
bir hesaba bir günde yüzlerce kişiden 20 tl- 30 tl para transferi, günlük hesap hareketlerinin yüksek olması kişinin takibe alınmasına neden olabilir.
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dalavere34 3 yıl
İnsanlari bankalarin kölesi haline getirecekler.
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redoracle 3 yıl
Sokakta yemek vs satan insanlar ne yapacak,onlarda mı artık pos gibi bişiyler mi taşımak zorunda kalacak.
İyi tarafı kimse artık yurtdışında parayı değiştircem diye uğraşmaz.
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V4LKyR 3 yıl
Şimdi ben mesela yoldaki bir dilenciye para vermek istesem, Android Pay veya Apple Pay ile NFC üzerinden dilencinin alnına mı dokunduracağım telefonumu?
1 Yanıt Yanıtla +16
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idombayci 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Şimdi ben mesela yoldaki bir dilenciye para vermek istesem, Android Pay veya Apple Pay ile NFC üzerinden dilencinin alnına mı dokunduracağım telefonumu?

Almaz çünkü kayıt altına alındığı için vergi kesilir. Onun için hesap açmak zorunda. Hesap işletim ücreti keseckler.Gss için para kesilir. Çalışıyorsun diye bağkurlu olur. Yeni çözümler çıkarmak zorundalar.
Ayrıca dijital paraya her zaman karşıyım. Çekmediğim halde hesabımdan işletim ücreti kesiyor. Kredi kartından kredi destekleme fonu vb diye para zaten kesiliyor. Bana ne senin fonundan masrafından.
En güzeli cash
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ULYSES 3 yıl en beğenilen
Geç kalmışlar biz ülke olarak çoktan bu sisteme geçtik. Kimsede para yok şu an.
Yanıtla +52
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bayraak 3 yıl
Yecüc-mecüc teorisi aklıma geldi
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seker1adam 2 yıl bayraak
bayraak
Yecüc-mecüc teorisi aklıma geldi

Aynen

Hatta insan eti satıldığına dair iddalar var buda tutuyor o teori ile alakalı olarak
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babacan52 3 yıl
işin aslını anlayabilmek mesele sanal paranın amacı hiç hayır değil.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
kapitalizmin geldiği son nokta !
bunun ABD tarafından uygulanılacağını düşünürken
ABD amerikan rüyası asya da gerçek oluyor !
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Tugrul_512bit 3 yıl
Böylece kalpazanların sonu mu geliyor? Yoksa kalpazanlar hekırlık üzerine doktora yapmak zorunda mı kalacak :D
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