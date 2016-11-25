Çin Merkez Bankası'ndan fiziksel parayı ortadan kaldıracak çalışma

Blockchain teknolojisinden yararlanacak
Açıklayıcı bir şekilde ifade edersek Çin Merkez Bankasi Bitcoin’i kendi dijital para birimi olarak kullanmayı düşünmüyor. Bunun yerine Bitcoin’in arka planındaki işleyişi kullanmak istiyor. Blockchain teknolojisi olarak adlandırılan ve aslında bir nevi verimli dijital hesap defterleri olan sistemden faydalanmayı planlıyor. Yine de merkez bankası dijital para birimine geçmekle beraber ülkedeki para akışı kontrolünü elden bırakmayı düşünmüyor. Çin'in parayı verimlendirmek için dijital hale getirme girişimi bir nevi Hindistan’ın para akışını daha iyi kontrol etmek için yüksek değerdeki banknotları tedavülden kaldırma programını andırıyor.
Zhou Xiaochuan son olarak günümüzdeki kağıt paraların neslinin sonu olduğunu ve kağıt paranın yeni teknolojilerle beraber değişiminin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
http://qz.com/838589/chinas-central-bank-is-hiring-blockchain-experts-to-help-it-kill-off-cash/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
önce maden idi, madenini yanında taşıma madenin bende dursun onun yerine temsili kağıt taşı dediler, kağıt sistemi oturunca kağıdın üzerindeki maden ile takas edilebilir yazısını sildiler, sonra kağıdı taşıma bankaya koy dediler, sanal para ile var olmayan parayı piyasaya sürüp hiç iş yapmadan milletin emeğini sömürdüler, şimdi de kalan son hamleyi de yapıyorlar.
aslında bu sistem zaten var. şu an millet dolar aldım diyor kimsede banknot yok. altın aldım diyor ortalıkta bisey yok. sadece ekranda görülen rakamlar var.
bir hesaba bir günde yüzlerce kişiden 20 tl- 30 tl para transferi, günlük hesap hareketlerinin yüksek olması kişinin takibe alınmasına neden olabilir.
İyi tarafı kimse artık yurtdışında parayı değiştircem diye uğraşmaz.
Almaz çünkü kayıt altına alındığı için vergi kesilir. Onun için hesap açmak zorunda. Hesap işletim ücreti keseckler.Gss için para kesilir. Çalışıyorsun diye bağkurlu olur. Yeni çözümler çıkarmak zorundalar.
Ayrıca dijital paraya her zaman karşıyım. Çekmediğim halde hesabımdan işletim ücreti kesiyor. Kredi kartından kredi destekleme fonu vb diye para zaten kesiliyor. Bana ne senin fonundan masrafından.
En güzeli cash
Aynen
Hatta insan eti satıldığına dair iddalar var buda tutuyor o teori ile alakalı olarak
bunun ABD tarafından uygulanılacağını düşünürken
ABD amerikan rüyası asya da gerçek oluyor !
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