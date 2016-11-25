Çin Merkez Bankası'ndan fiziksel parayı ortadan kaldıracak çalışma

Tam Boyutta Gör

Çin Merkez Bankası fiziksel parayı rafa kaldırmak için yıllardır dijital para birimi üzerinde çalışmakta. Bankanın yöneticisi Zhou Xiaochuan blockchain teknolojisini göz önünde bulundurduklarını ve bu dijital para biriminin merkez bankası için büyük önem taşıyacağını aktardı. İşe alımlarda kriptografi, veri toplama, sistem dizaynı gibi alanlarda uzmanlığı olanlara öncelik tanınacağını ve başarılı olanların yazılım ve donanım departmanlarında çalışacağını sözlerine ekledi. Daha önce yardımcı başkan Fan Yifei Eylül ayında Bloomberg’e yazdığı köşe yazısında dijital para birimi, faydaları, yetkinliği ve verimin yükselmesi, maliyetin azalması gibi katkılarından bahsetmişti.

Blockchain teknolojisinden yararlanacak

Açıklayıcı bir şekilde ifade edersek Çin Merkez Bankasi Bitcoin’i kendi dijital para birimi olarak kullanmayı düşünmüyor. Bunun yerine Bitcoin’in arka planındaki işleyişi kullanmak istiyor. Blockchain teknolojisi olarak adlandırılan ve aslında bir nevi verimli dijital hesap defterleri olan sistemden faydalanmayı planlıyor. Yine de merkez bankası dijital para birimine geçmekle beraber ülkedeki para akışı kontrolünü elden bırakmayı düşünmüyor. Çin'in parayı verimlendirmek için dijital hale getirme girişimi bir nevi Hindistan’ın para akışını daha iyi kontrol etmek için yüksek değerdeki banknotları tedavülden kaldırma programını andırıyor.

Zhou Xiaochuan son olarak günümüzdeki kağıt paraların neslinin sonu olduğunu ve kağıt paranın yeni teknolojilerle beraber değişiminin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

http://qz.com/838589/chinas-central-bank-is-hiring-blockchain-experts-to-help-it-kill-off-cash/