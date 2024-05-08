İngiltere Merkez Bankası: Yapay zeka borsalarda ciddi krizler yaratabilir

Yapay zekanın neredeyse her alanda kullanımı artıyor ve bunlardan birisi de finans sektörü. İngiltere Merkez Bankası Mali Politika Komitesi'nin dış yetkilisi Jonathan Hall’a göre ise yapay finans şirketleri tarafından alım satım işlemlerinde kullanılması, piyasalarda şoklar yaratarak sürü benzeri davranışları teşvik edebilir.
Yapay zeka finans dünyası için riskler oluşturabilir
Jonathan Hall, yaptığı açıklamada, yapay zeka programlarının insan kontrolünden kaçmaya çalışabileceğini ve piyasada yapay olarak bir şok yaratmanın ne tür kazanımlar sağlayabileceğini öğrenebileceğini söyledi.
Hall, yapay zekanın benimsenmesiyle ve orta vadede sinir ağlarına geçişle birlikte finans sektöründe şokların daha fazla büyüyebileceğini düşünüyor. Hall, yapay zekanın ticaret algoritmalarına uyarlanmasıyla birlikte daha az dirençli ve yüksek korelasyonlu piyasa ekosistemlerinin oluşabileceğine dikkat çekiyor. Bu tip sorunların önüne geçilmesi için yapay zeka için bir “kapatma düğmesi” ve insan gözetimi çağrısı yapılıyor.
Üstünde durulan en büyük risklerden birisi ise yapay zekaların getirileri artırmak için finansal piyasalardaki düşüşleri kasıtlı olarak kötüleştirmeye teşvik edebilecek olması. Aktarılanlara göre yapay zeka, piyasadaki istikrarsızlık ortamının yüksek karlar için en iyi fırsatı sunduğunu öğrenebilir. Bu olduğunda ise yapay zeka, herhangi bir dış şoku büyütmeye meyilli olabilir.
Hall’un endişeleri esasında yerinde endişeler olsa da yapay zekaların finans dünyasını altüst etmesine halen biraz daha zaman var. Halüsinasyon görmeye meyilli olan, yani olmayan şeylerin olduğunu söyleyen mevcut sistemleri ana iş odağına yerleştirecek bir finans şirketi henüz yok. Ancak bu alandaki yasal düzenlemelerin de hızlı bir şekilde hazırlanması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.