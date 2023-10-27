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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, X’i (Twitter) bankacılık uygulaması yapmak için düğmeye bastı

    Elon Musk, geçen yılın sonlarında satın aldığı X (eski adıyla Twitter) ile bir "süper uygulama" kurma hayali doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. X, gelecekte bankacılık uygulaması olacak.
    X’in (Twitter) bankacılık uygulaması olması için düğmeye basıldı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, geçen yılın sonlarında satın aldığı X (eski adıyla Twitter) ile hayalini kurduğu "süper uygulama" konseptini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam ediyor. Musk, açık bir şekilde X'in finans dünyanızın merkezi olmasını ve hayatınızda parayla ilgili her şeyi halletmesini istiyor. Hatta istemekle de kalmıyor, bunun için bir tarih de verilmiş durumda.

    X, 2024’te bankacılık ve finans uygulaması olacak

    Elon Musk’ın X’in bankacılık ve finans uygulaması olması için gerekli olan özelliklerin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını beklediği ve bunu da geçtiğimiz gün çalışanlarla yapılan toplantıda söylediği belirtiliyor. The Verge tarafından elde edilen toplantı ses kaydına göre Musk, "Ödemeler dediğimde aslında birinin tüm finansal hayatını kastediyorum," diyor. Musk, para içeren her şeyin platformlarında olacağını, buna menkul kıymetlerin (hisse senedi vb.) de dahil olduğunu söylüyor: “Yani, sadece arkadaşıma 20 dolar göndermek gibi değil. Bir banka hesabına ihtiyacınız olmayacak gibi bir şeyden bahsediyorum”

    X CEO'su Linda Yaccarino, şirketin 2024 yılında bunun "tam bir fırsat" haline geleceğini düşündüğünü söyledi. Musk, "Eğer bunu önümüzdeki yılın sonuna kadar kullanıma sunmazsak aklım başımdan gider" dedi. Şirket şu anda finansal hizmetler sunabilmek için ABD genelinde para transferi lisanslarını alabilmek için çalışıyor. Musk’ın aynı zamanda toplantı sırasında X'in ihtiyaç duyduğu diğer kişileri "önümüzdeki birkaç ay içinde" almayı umduğunu söyledi.

    Bu plan yeni değil

    X’in (Twitter) bankacılık uygulaması olması için düğmeye basıldı Tam Boyutta Gör
    Bu elbette Musk'ın bir finansal hizmetler platformu üzerinde ilk çalışması değil. Musk diğerleriyle birlikte yaklaşık yirmi yıl önce X.com'u kurmuştu. X daha sonra PayPal olarak yeniden markalandı ve yüksek bir fiyata eBay'e satıldı. Ancak Musk hala aynı fikre inanıyor ve PayPal için yazdığı oyun kitabını X ile PayPal'ı yenmek için kullanmayı planlıyor.

    Hatta Twitter'ın adını, sonunda PayPal'ın bir parçası haline gelen dot-com krizi dönemindeki çevrimiçi bankası X.com'dan esinlenerek değiştirmişti. Musk, daha önce platformun yüksek getirili para piyasası hesapları, banka kartları, çekler ve kredi hizmetleri sunacağını ve kullanıcıların "dünyanın herhangi bir yerine anında ve gerçek zamanlı olarak para göndermelerini" sağlamayı hedeflediğini söylemişti.

    X'i finansal hizmetler için zengin bir merkeze dönüştürmek, Musk'ın platformu Çin'deki WeChat gibi alışveriş, ulaşım ve daha fazlasına erişim sunan süper uygulamalara benzer bir "her şey uygulaması" haline getirme hedefiyle doğrudan bağlantılı. Ancak Musk'ın önünde bu hedefe ulaşmak için büyük zorluklar var. İnsanları neden böyle bir platforma ihtiyaç duyduklarına ikna etmek bunlardan biri. X'e tüm finansal yaşamları konusunda güvenmelerini sağlamak da bir diğer zorluk. Bu arada Musk, David Sacks ile birlikte X/PayPal ürün yol haritasını 2000 yılında yazdıklarını ve an itibariyle PayPal’ın bu haritanın gerisinde olduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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