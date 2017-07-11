Çin VPN yasağında kararlı: Telekomünikasyon şirketlerine talimat verildi

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İnternet dünyasının en güçlü sansür politikalarından birini uygulayan Çin hükümeti, Great Firewall adını verdiği sansür sistemiyle ülkedeki kişilerin Facebook, Twitter, Google gibi platformların da aralarında bulunduğu yüzlerce siteye erişimini yasaklamış durumda. Tabi bu yasağı aşarak küresel internete ulaşmak isteyen Çinliler VPN servisleriyle Great Firewall engelinden kurtulup internetten faydalanabiliyorlardı. Ülkedeki VPN kullanımındaki patlamayı fark eden Çin hükümeti ise bu yılın başlarında alınan bir kararla VPN kullanmanın suç olduğunu duyurmuştu.

Kişisel VPN Kullanımı Engellenecek

Hükümetin bu kararına karşılık Çinli internet kullanıcılarının kişisel VPN’ler oluşturarak sansür politikasını delmeye çalışması ise hükümetin yeni bir adım atmasına neden oldu. Hükümet, China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinin de aralarında bulunduğu internet servis sağlayıcılarına gönderdiği talimatla 1 Şubat 2018 tarihine kadar kişisel VPN kullanımının tamamen engellenmesini istedi.

Bu karar küresel internete bağlanmak isteyen Çinliler için oldukça üzücü olsa da Çin’de faaliyet gösteren çokuluslu şirketler için çok daha ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Halihazırda kişisel VPN’ler aracılığıyla dünyaya bağlanan ve işlerini yürüten bu şirketlere Çin hükümeti gözetiminde olan kiralık VPN hatları kullanma hakkı tanınıyor ancak şirketler kişisel verilerini bu hatların güvenliği konusunda net bir bilgi yok.

Ülkedeki internet servis sağlayıcıları, kişisel VPN kullanımını sonlandırmak için altı aydan biraz daha uzun bir süreye sahipler ve 1 Şubat itibariyle ülkede VPN kullanımı imkansız hale gelecek. Yine de sansür politikasından sıyrılmak isteyen kullanıcıların Shadowsocks gibi açık vekil sunucuları kullanarak özgür internete ulaşması mümkün ama ilerleyen dönemlerde bu alternatiflere yönelik yeni uygulamalar getirilmeyeceğinin garantisi yok.

https://www.engadget.com/2017/07/10/china-orders-telecoms-to-block-personal-vpns-by-february/