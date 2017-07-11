Çin VPN yasağında kararlı: Telekomünikasyon şirketlerine talimat verildi

Kişisel VPN Kullanımı Engellenecek
Hükümetin bu kararına karşılık Çinli internet kullanıcılarının kişisel VPN’ler oluşturarak sansür politikasını delmeye çalışması ise hükümetin yeni bir adım atmasına neden oldu. Hükümet, China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinin de aralarında bulunduğu internet servis sağlayıcılarına gönderdiği talimatla 1 Şubat 2018 tarihine kadar kişisel VPN kullanımının tamamen engellenmesini istedi.
Bu karar küresel internete bağlanmak isteyen Çinliler için oldukça üzücü olsa da Çin’de faaliyet gösteren çokuluslu şirketler için çok daha ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Halihazırda kişisel VPN’ler aracılığıyla dünyaya bağlanan ve işlerini yürüten bu şirketlere Çin hükümeti gözetiminde olan kiralık VPN hatları kullanma hakkı tanınıyor ancak şirketler kişisel verilerini bu hatların güvenliği konusunda net bir bilgi yok.
Ülkedeki internet servis sağlayıcıları, kişisel VPN kullanımını sonlandırmak için altı aydan biraz daha uzun bir süreye sahipler ve 1 Şubat itibariyle ülkede VPN kullanımı imkansız hale gelecek. Yine de sansür politikasından sıyrılmak isteyen kullanıcıların Shadowsocks gibi açık vekil sunucuları kullanarak özgür internete ulaşması mümkün ama ilerleyen dönemlerde bu alternatiflere yönelik yeni uygulamalar getirilmeyeceğinin garantisi yok.
https://www.engadget.com/2017/07/10/china-orders-telecoms-to-block-personal-vpns-by-february/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Burada politik şeylerde dönüyor.
Dikkat edersen, özellikle ABD şirketleri bloklanıyor. Bunun sebebi bunların adeta istihbarat örgütleri gibi davranıp, bilgileri toplaması sonra bunu ABD'ye yollaması.
Bir de gelişme engellemedim çok ülkenin yerli firmalarının öne çıkmasını istiyorlar (örn, baidu).
Bu konu özelinde değil ama yabancı dillerde Türk hapishanesi diye bir laf var. Geçmişte hapishaneler tıka basa hatta kapasitesinin çok üstünde dolduruluyordu, bugün de durum çok farklı değil. Türkiye'de hapishanelerde neler oluyor nasıl insan hakları delik deşik ediliyor kim bilir.
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