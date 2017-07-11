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Çin VPN yasağında kararlı: Telekomünikasyon şirketlerine talimat verildi

Çin bu yılın başlarında VPN kullanımının suç olduğunu duyurmuştu. Çin hükümeti şimdi de kişisel VPN kullanımına son verilmesi için internet servis sağlayıcılarına talimat verdi.
1 yıl
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Furkan Babur
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Çin VPN yasağında kararlı: Telekomünikasyon şirketlerine talimat verildi
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İnternet dünyasının en güçlü sansür politikalarından birini uygulayan Çin hükümeti, Great Firewall adını verdiği sansür sistemiyle ülkedeki kişilerin Facebook, Twitter, Google gibi platformların da aralarında bulunduğu yüzlerce siteye erişimini yasaklamış durumda. Tabi bu yasağı aşarak küresel internete ulaşmak isteyen Çinliler VPN servisleriyle Great Firewall engelinden kurtulup internetten faydalanabiliyorlardı. Ülkedeki VPN kullanımındaki patlamayı fark eden Çin hükümeti ise bu yılın başlarında alınan bir kararla VPN kullanmanın suç olduğunu duyurmuştu.

 

Kişisel VPN Kullanımı Engellenecek 

Hükümetin bu kararına karşılık Çinli internet kullanıcılarının kişisel VPN’ler oluşturarak sansür politikasını delmeye çalışması ise hükümetin yeni bir adım atmasına neden oldu. Hükümet, China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinin de aralarında bulunduğu internet servis sağlayıcılarına gönderdiği talimatla 1 Şubat 2018 tarihine kadar kişisel VPN kullanımının tamamen engellenmesini istedi.

 

Bu karar küresel internete bağlanmak isteyen Çinliler için oldukça üzücü olsa da Çin’de faaliyet gösteren çokuluslu şirketler için çok daha ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Halihazırda kişisel VPN’ler aracılığıyla dünyaya bağlanan ve işlerini yürüten bu şirketlere Çin hükümeti gözetiminde olan kiralık VPN hatları kullanma hakkı tanınıyor ancak şirketler kişisel verilerini bu hatların güvenliği konusunda net bir bilgi yok.

 

Ülkedeki internet servis sağlayıcıları, kişisel VPN kullanımını sonlandırmak için altı aydan biraz daha uzun bir süreye sahipler ve 1 Şubat itibariyle ülkede VPN kullanımı imkansız hale gelecek. Yine de sansür politikasından sıyrılmak isteyen kullanıcıların Shadowsocks gibi açık vekil sunucuları kullanarak özgür internete ulaşması mümkün ama ilerleyen dönemlerde bu alternatiflere yönelik yeni uygulamalar getirilmeyeceğinin garantisi yok.


https://www.engadget.com/2017/07/10/china-orders-telecoms-to-block-personal-vpns-by-february/ Yorum Yaz
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fuujitsu 1 yıl
Türkiye o kadar ileri gitmez çoğu yasak öylesine getiriliyor ülkede. Yerine de herhangi bir yerli alternatif konulması için uğraşılmıyor. Çin en azından yapıyor bunu.
Türkiye o kadar ileri gitmez çoğu yasak öylesine getiriliyor ülkede. Yerine de herhangi bir yerli alternatif konulması için uğraşılmıyor. Çin en azından yapıyo...
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duvar sürüngeni 1 yıl
böyle giderse bizim de gideceğimiz yer bundan farklı değil maalesef
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firat_kilic 1 yıl
Çin open-source linux kullanmayı seviyor. Fakat gelişme önleyici yasaklarıda seviyor. Batı da eğer bunu seviyor olsaydı. Çin çin olamazdı. Android bile yoktu. Androidli ne varsa olmadığını düşün çinin cebinden çok para eksilirdi. Gelişim hiç bir zaman engellenemez. Ağacın üstünü asfaltlamak gibi bir şey ama alttan yaşam fışkırıyor... ziftin gideceği yer toprak altıdır.
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sniper23 1 yıl firat_kilic
firat_kilic
Çin open-source linux kullanmayı seviyor. Fakat gelişme önleyici yasaklarıda seviyor. Batı da eğer bunu seviyor olsaydı. Çin çin olamazdı. Android bile yoktu. Androidli ne varsa olmadığını düşün çinin cebinden çok para eksilirdi. Gelişim hiç bir zaman engellenemez. Ağacın üstünü asfaltlamak gibi bir şey ama alttan yaşam fışkırıyor... ziftin gideceği yer toprak altıdır.

Burada politik şeylerde dönüyor.
Dikkat edersen, özellikle ABD şirketleri bloklanıyor. Bunun sebebi bunların adeta istihbarat örgütleri gibi davranıp, bilgileri toplaması sonra bunu ABD'ye yollaması.
Bir de gelişme engellemedim çok ülkenin yerli firmalarının öne çıkmasını istiyorlar (örn, baidu).
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fuujitsu 1 yıl
Türkiye o kadar ileri gitmez çoğu yasak öylesine getiriliyor ülkede. Yerine de herhangi bir yerli alternatif konulması için uğraşılmıyor. Çin en azından yapıyor bunu.
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YesimCirakli 1 yıl
Türkiye'de VPN yasaklansa bile hapisanelerin VPN kullanıcılarını alacak kapasiteleri yoktur. Dert etmeyin!!!
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reshthesucker 1 yıl YesimCirakli
YesimCirakli
Türkiye'de VPN yasaklansa bile hapisanelerin VPN kullanıcılarını alacak kapasiteleri yoktur. Dert etmeyin!!!

Bu konu özelinde değil ama yabancı dillerde Türk hapishanesi diye bir laf var. Geçmişte hapishaneler tıka basa hatta kapasitesinin çok üstünde dolduruluyordu, bugün de durum çok farklı değil. Türkiye'de hapishanelerde neler oluyor nasıl insan hakları delik deşik ediliyor kim bilir.
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oray 1 yıl
yakında Türkiye'de de VPN yasaklanacaktır.
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