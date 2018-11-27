Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası

Doktor He’ye göre, HIV virüsü taşıyan 7 çifte uygulanan yöntem sonucunda sadece 1 çiftte gebelik mümkün oldu. Gebelik sonunda da ikizler sağlıklı bir şekilde ve kanlarında HIV virüsü olmadan dünyaya gelmişler.
Tepkiler çığ gibi büyüyor
Haberlerin yayılmasının ardından, He’nin faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen “Şenzen Kadın ve Çocuk Hastanesi” bir basın bildirisi yayınlayarak söz konusu hiçbir faaliyetin hastanede gerçekleşmediğini iddia etmiş. Amerikalı bilim insanları arasından da gen düzenleme işlemi için “gayriahlaki” ve “etik değil” eleştirileri yükseliyor.
Diğer yandan, Doktor He’nin çalışması herhangi bir akademik hakemli dergide yayınlanmadığı için doğruluğu henüz teyit edilebilmiş değil. He’nin çalışmasının sonuç raporunu gören diğer bilim insanları, paylaşılan verilerin yeterli olmadığını ifade ediyor. Onlara göre gen düzenleme işleminin gerçekleştiğine dair bir kanıt yok.
Tepkiler üzerine soruşturma açıldı
Bilim ve tıp dünyasından gelen tepkilere Pekin yönetimi sessiz kalmadı ve Doktor He Jiankui hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma gerekçesinin de gen düzenleme faaliyetinin insan sağlığını koruma yükümlülüğüne uygun olup olmadığının yürürlükteki yasaların ışığında incelenmesi olduğu ifade edildi.
https://www.technologyreview.com/s/612458/exclusive-chinese-scientists-are-creating-crispr-babies/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
GDO olayına gelince o eski yediklerimizin tadı yok bu bile önemli bir durum ileride ne olacağı belli değil kanser vakaları artıyor,sözde telefonlarda kanser yapmıyor ona bakılırsa böyle deniliyor çünkü işin içine para girdi mi insan hayatının önemi ortadan kalkıyor malesef şuanda gördüğümüz gibi bu çinli hayrına yapmıyor bu işleri bilgi=güç=para için herşey...
Eğer bu çabanın başarılarını görmek istiyorsan 1000 yıl öncesine ve şuanı kıyasla
1 Misafir
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