Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası

Haberlerin yayılmasının ardından, He’nin faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen “Şenzen Kadın ve Çocuk Hastanesi” bir basın bildirisi yayınlayarak söz konusu hiçbir faaliyetin hastanede gerçekleşmediğini iddia etmiş. Amerikalı bilim insanları arasından da gen düzenleme işlemi için “gayriahlaki” ve “etik değil” eleştirileri yükseliyor.

Diğer yandan, Doktor He’nin çalışması herhangi bir akademik hakemli dergide yayınlanmadığı için doğruluğu henüz teyit edilebilmiş değil. He’nin çalışmasının sonuç raporunu gören diğer bilim insanları, paylaşılan verilerin yeterli olmadığını ifade ediyor. Onlara göre gen düzenleme işleminin gerçekleştiğine dair bir kanıt yok.

Tepkiler üzerine soruşturma açıldı Bilim ve tıp dünyasından gelen tepkilere Pekin yönetimi sessiz kalmadı ve Doktor He Jiankui hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma gerekçesinin de gen düzenleme faaliyetinin insan sağlığını koruma yükümlülüğüne uygun olup olmadığının yürürlükteki yasaların ışığında incelenmesi olduğu ifade edildi.

Son olarak Doktor He'nin tedavi sonucu yaptığı açıklamayı aşağıdaki videodan da izleyebilirsiniz.