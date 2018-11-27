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Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası

Çinli bir bilim insanı, tartışmaları da beraberinde getiren bir yöntemle bebeklere HIV virüsünün geçmesini engellediğini iddia ediyor. Detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Çinli bilim insanı He Jiankui, CRISPR tekniği kullanılarak genleri düzenlenen ilk bebeklerin dünyaya geldiğini iddia ediyor. Doktor He’nin Associated Press haber ajansına verdiği röportaja göre, Lulu ve Nana adlı ikizler doğmadan önce CCR5 (HIV virüsünün sağlıklı hücrelere hastalık bulaştırmasına neden olan gen) genleri CRISPR tekniği ile etkisiz hale getirildi. Projede Doktor He’ye, Amerikalı bilim insanı Michael Deem’inde yardım ettiği belirtiliyor.

Doktor He’ye göre, HIV virüsü taşıyan 7 çifte uygulanan yöntem sonucunda sadece 1 çiftte gebelik mümkün oldu. Gebelik sonunda da ikizler sağlıklı bir şekilde ve kanlarında HIV virüsü olmadan dünyaya gelmişler.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

Haberlerin yayılmasının ardından, He’nin faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen “Şenzen Kadın ve Çocuk Hastanesi” bir basın bildirisi yayınlayarak söz konusu hiçbir faaliyetin hastanede gerçekleşmediğini iddia etmiş. Amerikalı bilim insanları arasından da gen düzenleme işlemi için “gayriahlaki” ve “etik değil” eleştirileri yükseliyor.

Diğer yandan, Doktor He’nin çalışması herhangi bir akademik hakemli dergide yayınlanmadığı için doğruluğu henüz teyit edilebilmiş değil. He’nin çalışmasının sonuç raporunu gören diğer bilim insanları, paylaşılan verilerin yeterli olmadığını ifade ediyor. Onlara göre gen düzenleme işleminin gerçekleştiğine dair bir kanıt yok. 

Tepkiler üzerine soruşturma açıldı 

Bilim ve tıp dünyasından gelen tepkilere Pekin yönetimi sessiz kalmadı ve Doktor He Jiankui hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma gerekçesinin de gen düzenleme faaliyetinin insan sağlığını koruma yükümlülüğüne uygun olup olmadığının yürürlükteki yasaların ışığında incelenmesi olduğu ifade edildi.

Son olarak Doktor He'nin tedavi sonucu yaptığı açıklamayı aşağıdaki videodan da izleyebilirsiniz.

https://www.technologyreview.com/s/612458/exclusive-chinese-scientists-are-creating-crispr-babies/ Yorum Yaz
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Gr8Kebabini 5 ay en beğenilen
Eğer ailenin haberi varsa herhangi bir ahlaki sorunu olmadığını düşünüyorum. Eninde sonunda genetik yapımızı değiştirmek zorunda kalacağız. Neden hepimiz sağlıklı ve güzel olmayalım.
Eğer ailenin haberi varsa herhangi bir ahlaki sorunu olmadığını düşünüyorum. Eninde sonunda genetik yapımızı değiştirmek zorunda kalacağız. Neden hepimiz sağlık...
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Yanıtla +15
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K_Spartakus 5 ay
Gayri ahlaki ve başka sebepler bu konu için bence geçerli olmamalı çünkü gayri ahlaki bir sürü şey varken bu konu en son sırada olmalı.
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darkaura 5 ay
cin crispr teknigine cok buyuk yatirim yapiyor. ulkenin her bolgesine bu konuda bir arastirma laboratuvari acmis durumdalar. insan uzerinde genetik modifikasyonlara baslamislarsa ki, basladiklarini tahmin etmek zor degil hangi noktada olduklarini gelecek tepkilerden oturu aciklamiyacaklardir. esas soru insani cok daha zeki yapmanin yollarini kesfettiklerinde ne olacagi. cok daha zeki bir insan nesli yetistirdiklerinde eger yapay zeka farki kapatmazsa diger ulkelere karsi cok buyuk avantaj elde etmis olacaklar. cunku zeki bir nesil yetistirdiklerinde o zeki nesil bir sonraki genetik modifikasyonlari cok daha yuksek zeka ile yapip cok daha zeki ikinci bir nesil yetistirecek. bu sekil ussel sekilde zeka patlamasi sozkonusu olurki, organik singularity olusmus olur. yarisa bir nesil bile gec girmek bile acik ara geride kalmak demek. eger yapay zeka ile dijital singularity gerceklesmezse sayet en muhtemel senaryo bu organik singularity olacaktir.
cin crispr teknigine cok buyuk yatirim yapiyor. ulkenin her bolgesine bu konuda bir arastirma laboratuvari acmis durumdalar. insan uzerinde genetik modifikasyon...
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Omisis046 5 ay
Oha. AAIDS'e karşı korumalı bebekler geliştirmişler. Böyle böyle kanser genlerini de sileriz belki. Ama düşünsene genetiği değiştirilmiş insan acaba başka yan etkileri çıkar mı ki?
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ShadowWyvern 5 ay Omisis046
virüs tek bir virüs değil ki mübarek ortam koşulları ağırlaştıkça mutasyona gidecektir sonra aids 1-2 uğraş dur kısaca bir anlam ifade etmiyor nasıl ki insanlar bakterilerle savaşıyor aynı zamanda bakterilerde hayatta kalmak için insanlarla savaşıyor

GDO olayına gelince o eski yediklerimizin tadı yok bu bile önemli bir durum ileride ne olacağı belli değil kanser vakaları artıyor,sözde telefonlarda kanser yapmıyor ona bakılırsa böyle deniliyor çünkü işin içine para girdi mi insan hayatının önemi ortadan kalkıyor malesef şuanda gördüğümüz gibi bu çinli hayrına yapmıyor bu işleri bilgi=güç=para için herşey...
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tbbtl 5 ay
Galileo ayrıca kilise tarafından aforoz edilmiş, her şey ispatlandığı halde 1990 lı yıllara kadar da aforozu nu kaldırmamışlardır.
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Jeopol 5 ay
bu çalışmalarda gayri ahlaki bir durum goremiyorum . Tamamen daha sağlıklı bireyler için gerekliliktir.
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V4LKyR 5 ay
Galilei Galileo'yu da ilk etapta hapse atmışlardı...
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alpteki 5 ay
Bizlerin insanlar hakkinda oldurme yasatma hakkimiz yoktur. Evrende bi denge vardir ve bu bi zincirdir. Eger sen o zincirin bi halkasina mudahale etmek istersen işler karisir ve sarpa sarar. Doga zaten elimine edecegini elimine eder. Anne karninda ki bi bebek zaten yasamayacak sekilde anomalili bir sekilde dunyaya gelmek isterse 10- 12. Hflarda dusuk ile sonuclaniyor. Aslinda bizlerin goremedigi bi zincir var. Zincire belli mudahaleler yapilabiliyor ama aslinda daha buyuk sorunlari doguruyor. Umarim demek istedigimi anlatabilmisimdir.
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BumberShoot 5 ay alpteki
Dediğin mantıksız bir şey nasıl her canlı yaşama üreme şansını arttırmak için çabalıyorsa insanda aynısını yapıyor virüsler de aynısını yapıyor bakteriler de aynısını yapıyor.
Eğer bu çabanın başarılarını görmek istiyorsan 1000 yıl öncesine ve şuanı kıyasla
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Gr8Kebabini 5 ay alpteki
Bu bahsettiğin doğal seçilime tabi olan canlılar için geçerlidir. Artık doğa bizi şekillendirmiyor, biz doğayı şekillendiriyoruz.
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K_Spartakus 5 ay
Gayri ahlaki ve başka sebepler bu konu için bence geçerli olmamalı çünkü gayri ahlaki bir sürü şey varken bu konu en son sırada olmalı.
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tobepeople 5 ay
Açıkçası eskiden beri zeki bilim insanlarının aynı zeka seviyesine sahip bir başkasıyla evlendirirler. Bunu yüzlerce yıl tekrar ederseniz yine kaliteli insanlar oluşur...Ve bunun ben aslen bir gereklilik olduğunu düşünüyorum, sonuçta yakında Dünya yaşanılabilir halde olmayacak ve bunun çözümünü gecikmeden bulamazlarsa zaten yok olacağız, geç olmasından ise şuan yapmaları gerek!
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Gr8Kebabini 5 ay en beğenilen
Eğer ailenin haberi varsa herhangi bir ahlaki sorunu olmadığını düşünüyorum. Eninde sonunda genetik yapımızı değiştirmek zorunda kalacağız. Neden hepimiz sağlıklı ve güzel olmayalım.
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darkaura 5 ay
cin crispr teknigine cok buyuk yatirim yapiyor. ulkenin her bolgesine bu konuda bir arastirma laboratuvari acmis durumdalar. insan uzerinde genetik modifikasyonlara baslamislarsa ki, basladiklarini tahmin etmek zor degil hangi noktada olduklarini gelecek tepkilerden oturu aciklamiyacaklardir. esas soru insani cok daha zeki yapmanin yollarini kesfettiklerinde ne olacagi. cok daha zeki bir insan nesli yetistirdiklerinde eger yapay zeka farki kapatmazsa diger ulkelere karsi cok buyuk avantaj elde etmis olacaklar. cunku zeki bir nesil yetistirdiklerinde o zeki nesil bir sonraki genetik modifikasyonlari cok daha yuksek zeka ile yapip cok daha zeki ikinci bir nesil yetistirecek. bu sekil ussel sekilde zeka patlamasi sozkonusu olurki, organik singularity olusmus olur. yarisa bir nesil bile gec girmek bile acik ara geride kalmak demek. eger yapay zeka ile dijital singularity gerceklesmezse sayet en muhtemel senaryo bu organik singularity olacaktir.
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gen düzenleme, crispr ve
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