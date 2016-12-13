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Yeni nesil CRISPR ile gen düzenleme daha iyi hale gelecek

Western Üniversitesi'nde görevli bir grup bilim insanı, gen düzenleme tekniği CRISPR'ın yeni bir versiyonunu geliştirdiler. Bu yeni nesil CRISPR çok daha verimli ve kalıcı sonuçlar veriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Genetik mühendisleri tarafından geliştirilen en önemli gen düzenleme tekniklerinin başında gelen CRISPR, gen düzenleme için son derece verimli bir araç. Öyle ki CRISPR halihazırda; lösemi, kistik fibrozis ve orak hücreli anemi gibi genetik hastalıkların tedavisi için deneysel çalışmalarda kullanılmakta.
Western Üniversitesi'nde görevli bir grup bilim insanı ise CRISPR'ı daha da verimli hale getirecek yeni bir versiyon geliştirdiler. Halihazırda kullanılmakta olan CRISPR, DNA segmentlerini kesmek için Cas9 adlı bir enzim kullanıyor. Western Üniversitesi araştırmacıları ise Cas9 enzimi yerine TevCas9 enzimini kullanarak CRISPR'ın yeni bir versiyonunu geliştirdiler. Bu yenil nesil CRISPR, çok daha verimli ve kesin sonuçlar veriyor.
Bu yeni nesil CRISPR'ı geliştiren ekibe göre; geliştirdikleri bu yeni versiyon daha verimli ve kesin olmasının yanı sıra genlerin kendilerini onarmasını da engelliyor. Araştırmanın başındaki isim olan David Edgell; şu anda kullanılan CRISPR'ın en önemli sorunun kesilen DNA'nın daha sonra DNA'nın kendisini onarması ile eski haline dönmesi olduğunu ve geliştirdikleri yeni nesil CRISPR ile bu sorunun ortadan kalkacağını belirtti.
Çünkü TevCas9 enzimini kullanan yeni nesil CRISPR, DNA'yı tek noktadan kesmek yerine iki farklı noktadan kesiyor ve böylece DNA onarımının devreye girmesini engelliyor.
Western Üniverstesi araştırmacıları bu yeni nesil CRISPR'ı test etmeye devam edecekler ancak ekip tekniklerinin yakın zamanda kullanılmaya başlanacağını umut ediyor.

https://www.engadget.com/2016/12/13/next-gen-crispr/ Yorum Yaz
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Behnanbalaban 2 yıl
Kendini onarma işlemi sadece belli bir segment içinse güzel ama DNA'nın bu yeteneği total olarak kayboluyorsa o zaman kanser açısından risk. Sonuçta kanserin genetik mekanizmalarından biri de DNA Tamir genlerinde mutasyonlar.
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sniper23 2 yıl
Güzel gelişmeler, umarım önümüzdeki 50 sene içinde yada "ölmeden" önce genetik mühendisliğinin harikalarını görebiliriz.
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arel.gr 2 yıl sniper23
sniper23
Güzel gelişmeler, umarım önümüzdeki 50 sene içinde yada "ölmeden" önce genetik mühendisliğinin harikalarını görebiliriz.

ufaktan bi çok gelişme gösterilmeden uygulanıyor.
şimdilik bulgura, baklaya bereket
versin zihniyetler CRISPR'ı 50 sene daha hazım edemezler.
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