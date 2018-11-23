Çin’de komik araştırma: Zenginler Huawei, fakirler iPhone satın alıyor

Akıllı telefon pazarında iPhone markası artık belirli bir gelir düzeyinin üzerinde olan kullanıcı kitlesini temsil eder hale geldi. Günümüzde iPhone kullanmak pek çok kişi tarafından zenginlik alameti olarak görülüyor. Çin’de ise bunun tam tersi bir rapor yayınlandı.

İlginç rapor

Yerel araştırma firması MobData tarafından hazırlanan bir rapor ülkede iPhone satışlarının büyük kısmının fakir insan grubu tarafından yapıldığını iddia ediyor. Ülkede iPhone satın alan kitle genelde 18-34 yaş arasında, bekar ve lise mezunu. Aylık 400$ civarında para kazanıyor ve ne evi var ne de arabası. iPhone’unu ise bu durumunu saklamak için kullanıyor.

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Ülkede en zengin kesim Huawei telefonlarına yöneliyor. Bu kesimin aylık 3000$ civarında kazancı var, evli ve en az bir ev sahibi. Ayrıca 25-34 yaş aralığında ve en az üniversite mezunu. Oppo ve Vivo satın alanlar ise 500$-1500$ arasında gelir elde eden kesim.

MobData firmasının bu analizi neye göre yaptığı ve finansal desteği nasıl karşıladığı bilinmiyor ancak iPhone alabilmek için böbreğini satanlar olduğu düşünüldüğünde rapor kulağa oldukça komik geliyor.

Ülkede gerçekçi raporlara dönersek iPhone modelleri artık çok pahalı olduğu için gücü yetmeyen kesim genelde Huawei, Xiaomi gibi yerli markalara yöneliyor. İlla iPhone almak isteyenler ise eski modelleri tercih ediyor. Ülkede en çok satılan iPhone modeli iPhone 6. Sonrasında iPhone 6S ve iPhone 6S Plus geliyor.

Çin’de yerli firmaların pazar payı neredeyse yüzde 80 seviyesine ulaştı. Apple yüzde 9 civarında bir pay sahibiyken Samsung da yüzde 11 civarında seyrediyor. Her iki firma da son yıllarda ciddi pazar payı kaybetti.