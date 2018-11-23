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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin’de komik araştırma: Zenginler Huawei, fakirler iPhone satın alıyor

Çin’de yayınlanan ilginç bir rapora göre iPhone modellerinin çoğunu fakir kesim alıyor. Böbreğini satan insanlar düşünüldüğünde raporun çok inandırıcı bir tarafı kalmıyor.
5 ay
15b
1
37
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında iPhone markası artık belirli bir gelir düzeyinin üzerinde olan kullanıcı kitlesini temsil eder hale geldi. Günümüzde iPhone kullanmak pek çok kişi tarafından zenginlik alameti olarak görülüyor. Çin’de ise bunun tam tersi bir rapor yayınlandı.

İlginç rapor

Yerel araştırma firması MobData tarafından hazırlanan bir rapor ülkede iPhone satışlarının büyük kısmının fakir insan grubu tarafından yapıldığını iddia ediyor. Ülkede iPhone satın alan kitle genelde 18-34 yaş arasında, bekar ve lise mezunu. Aylık 400$ civarında para kazanıyor ve ne evi var ne de arabası. iPhone’unu ise bu durumunu saklamak için kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası"

Ülkede en zengin kesim Huawei telefonlarına yöneliyor. Bu kesimin aylık 3000$ civarında kazancı var, evli ve en az bir ev sahibi. Ayrıca 25-34 yaş aralığında ve en az üniversite mezunu. Oppo ve Vivo satın alanlar ise 500$-1500$ arasında gelir elde eden kesim.

MobData firmasının bu analizi neye göre yaptığı ve finansal desteği nasıl karşıladığı bilinmiyor ancak iPhone alabilmek için böbreğini satanlar olduğu düşünüldüğünde rapor kulağa oldukça komik geliyor.

Ülkede gerçekçi raporlara dönersek iPhone modelleri artık çok pahalı olduğu için gücü yetmeyen kesim genelde Huawei, Xiaomi gibi yerli markalara yöneliyor. İlla iPhone almak isteyenler ise eski modelleri tercih ediyor. Ülkede en çok satılan iPhone modeli iPhone 6. Sonrasında iPhone 6S ve iPhone 6S Plus geliyor.

Çin’de yerli firmaların pazar payı neredeyse yüzde 80 seviyesine ulaştı. Apple yüzde 9 civarında bir pay sahibiyken Samsung da yüzde 11 civarında seyrediyor. Her iki firma da son yıllarda ciddi pazar payı kaybetti.

 

https://9to5mac.com/2018/11/22/iphones-in-china/ Yorum Yaz
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neronidas 5 ay en beğenilen
Böbreğini satan insanlar düşünüldüğünde raporun çok inandırıcı bir tarafı kalmıyor.
Tamam işte fakirler Iphone alıyor.
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Jeopol 5 ay
Gayet mantıklı bir araştırma olmuş.
Zenginler farklılıkları denemekten korkmaz. Beğenmezse gider farklı ürün dener.
Ancak fakirlerin tek atış şansı vardır. Onu da sürüden ayrılmamak adına en iyisine degil de en çok bilinen, reklamı yapana yatırırlar.
Gayet mantıklı bir araştırma olmuş.Zenginler farklılıkları denemekten korkmaz. Beğenmezse gider farklı ürün dener.Ancak fakirlerin tek atış şansı vard...
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EyeCoral 5 ay
Bu Ekrem71 denen kendini editör sanan şahıs büyük ihtimalle doananmıhaber'in sahibinin oğlu. Aksi takdirde haberin sonuna abuk sabuk yorum katmak cesaret isterdi. Haber doğru veya yanlış, sen mi karar vereceksin bunun böyle olup olmadığına yoksa okuyucu mu?
Bu Ekrem71 denen kendini editör sanan şahıs büyük ihtimalle doananmıhaber'in sahibinin oğlu. Aksi takdirde haberin sonuna abuk sabuk yorum katmak cesaret isterd...
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DH Misafiri 5 ay
"Böbreğini satan insanlar düşünüldüğünde raporun çok inandırıcı bir tarafı kalmıyor." donanımhaber sen ne söylediğinin farkında değilsin herhalde..bu cümle raporun inandırıcılığını daha da arttırıyor, azaltmıyor.. sizin sıkı bir appleci olduğunuz belli..
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lawyerzzz 5 ay
Senden daha komik bir şey yok bu dünyada @Ekrem71...Editör müsün, fanboy musun belli değil...
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Turkforce 5 ay
"Aylık 400$ civarında para kazanıyor"
Dikkat çekmesi gereken kısım bu cümle aslında.
Ayda düşmüş kur ile 300$ kazanan memleketin herşeyden memnun insanının yanında bu adamlar gayet zengin :-)
Sorsan hepsi çinde insanlar aç diye söylenir dururlar.
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fırat.ç. 5 ay
@gun Yorumlari dikkate alacak misiniz?
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Xiaomiseverim 5 ay
Böbreğini satan insanlar düşünüldüğünde raporun çok inandırıcı bir tarafı kalmıyor.

İnanmıyorsan haberini de yapma. Bırak da biz yorumumuzu kendimiz yapalım. Ya bu Ekrem niye bu kadar nefret edilesi Bi tip ve niye hala burda?
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ezicioyuncu 5 ay
Ulkemiz de cok mu farkli, cebinde 5 kurusu olmayan , acliktan agzi kokan adam iphone 8 , x kullaniyor. Neymis adamin iphone u var desinler
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haylaz__ 5 ay
Erkan kardeşim arkandayiz
Erkan fanboy sayfasimi acsak acaba
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mcrew 5 ay
Dünya nin neresine giderseniz gidin insanlarda bir Amerika hayranlığı var. Özellikle genç nüfusta. Biraz yaş arttıkça bu hayranlık bitiyor.
Huawei de cin de gerçekten çok beğenilen bir marka. Zaten bu adamlar yakın zamanda Çin hükumeti ile beraber kendi işlerim sistemini de yapacaklar. Öyle Android falan bel baglamazlar uzun süre.
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FatihAsl 5 ay
Anlamadım, zenginler mi böbreğini satıp Iphone alıyor.
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