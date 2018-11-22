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Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası

Konsol üreticilerinin yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığı yeni nesil modellerle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Sony PlayStation 5 konsolunun prototipinin tamamlandığı iddia ediliyor.
6 ay
26,4b
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54
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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En erken 2020 yılında görebileceğimiz yeni nesil konsolların AMD çatısı altında şekilleneceğini az çok biliyoruz. Merak edilen ise AMD’nin hangi mimarileri müşterilerine sunacağı. Beklentiler 7nm üzerine iken 12nm süreci sürpriz yapabilir.

PlayStation 5 özellikleri ve fiyatı

Reddit üzerinde paylaşılan bilgilere göre Sony PlayStation 5 konsolunda 8 çekirdekli bir Ryzen işlemcisi kullanılacak. Yeni konsolun 500$ civarında bir fiyatla oyunculara sunulacağı ifade ediliyor. Elbette bu fiyatın içerisine PS VR 2 kaskı da dahil olacak.

Asıl soru işlemcinin hangi mimariye dayanacağı. Bazı kaynaklar 7nm sürecinde Zen 2 mimarisini ve Navi 20 grafik birimini harmanlayan bir APU’dan bahsediyordu. Böylece çok güçlü bir konsol ortaya çıkacaktı.

Ayrıca Bkz. "Microsoft ve Google’dan önemli iş birliği"

Yeni bilgiler ışığında PS5 konsolunun prototip aşamasının tamamlandığı ve geliştirici kitlerinin de hazır olduğu düşünülüyor. Durum böyleyse donanım tarafında en fazla Ryzen 2 işlemcisi ve Vega grafik birimini harmanlayan 12nm sürecinde yarı özel bir APU tasarımı karşımıza çıkabilir.

Bilindiği üzere konsolların geliştirilmesi aslında yıllar önce başlıyor ve bu bakımdan donanım bir veya iki nesil öncesine ait olabiliyor. Mevcut konsollarda kullanılan Jaguar mimarisi 2013 yılındaki orijinalin geliştirilmiş hali. Haliyle PS5 için de aynı şey söz konusu olabilir.  

Diğer taraftan yeni Xbox konsolu da bu gelişmelerden sonra merak konusu oldu. Prototip sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda bir bilgi yok ancak eğer tamamlanmadıysa Zen 2 mimarisine yetişebilir. Yine pek çok kaynak yeni Xbox için Vega mimarisini işaret ediyordu. Bu bakımdan her iki konsolda da benzer bir donanım görmemiz mümkün.

 

https://www.techpowerup.com/249819/amd-8-core-ryzen-apu-to-power-sony-playstation-5-says-the-rumor-mill Yorum Yaz
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FRAPS_TR 6 ay en beğenilen
50 satır masabaşında haber uydurmuşsun ekrem. Olabilir vss. Bunlar zaten bilinen şeyler.
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Jet lag 6 ay
Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası şeklindeki bir takım söylentilerin konuşulduğuna dair edinilen duyumların var olduğu hakkında bir takım dedikoduların yer aldığına yönelik rivayetler...
Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası şeklindeki bir takım söylentilerin konuşulduğuna dair edinilen duyumların var olduğu hakkında bir takım dedikodu...
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1 Yanıt Yanıtla +74
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GoldPunch 6 ay
Yeni konsolun 500$ civarında bir fiyatla oyunculara sunulacağı ifade ediliyor. Elbette bu fiyatın içerisine PS VR 2 kaskı da dahil olacak.
Bu imkansız. PS VR'ın sadece kendisi 399 dolardan satışa çıktı. Konsol 800 dolardan piyasaya çıkarsa neden olmasın tabi.
Yeni konsolun 500$ civarında bir fiyatla oyunculara sunulacağı ifade ediliyor.Elbette bu fiyatın içerisine PS VR 2 kaskı da dahil olacak.Bu...
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joven 3 ay
Sony yeni oyun konsolu ile ilgili çıkan haberlere göre iki farklı donanıma sahip olarak çıkacakmış haberler doğruysa bu doğru bir strateji olur
Sony sanırım geçmişte yaşadığı sorunları hesaba katarak böyle bir yol izleyebilir yüksek fiyatlı tek bir konsol tepkilere neden olacağını varsayıyor
olabilir örnek geçmişte ps3 çıkış fiyatı 600$ ile ciddi tepkiler almıştı sanırım bu strateji ile hem oyun severlerin tepkisini almamak hemde daha güçlü
konsol beklentisinde olan oyun severlerin istediği 4k 60 fps oyun deneyimini yaşatmak istiyor olabilir benim fiyat beklentim 4k 60fps olan konsolun
fiyatının enaz 700$ altında olmayacağı yönünde
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_Dominic_Toretto_ 3 ay
Her yeni çıkacak konsol öncesi sallamasyon haberler dizisi başladı.
Konuya gelelim
7nm gelecek büyük ihtimalle
Yanında VR’ın verilme ihtimali %0
Sağlam bir GPU ile gelmesi gerek, 2-3 sene sonra bayılmasın
2020’de çıkacak konsolu 4K’da 60FPS verebilmeli
Fiyat da maksimum 500 olmalı
PS5 tek bir konsol olmalı, Pro kıl tüy olmamalı
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Mete Can Karahasan 3 ay
Haliyle PS5 için de aynı şey söz konusu olabilir.
-"Sıktım."
Aslı:
Playstation 5, işlemcisine geriye dönük uyumlu çalışma patenti Sony tesciline alındı.
Sistem şöyle işliyor; programa '- eski mi?' sorgusunun yapılması üzerine, Playstation 5 işlemcisi önceki konsol sürümlerinin 'Jaguar 3' özellikleriyle programı yanıtlıyor.[Kaynak][Kaynak 2][Kaynak - esas]
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mg3 3 ay
m.ign.com/...
ignenin haberine gore1. parti yapimcilara artik ps5 düşünün denmiş devkit yollamış Görünüşe göre Sony, ilk parti stüdyolarını PlayStation 5 oyunlarini geliştirmeye odaklıyormus endüstri analisti Daniel Ahmad PS5 dev kitleri dışarıda ve bunun hakkında olumlu şeyler duydum" diye eklemis yakinda devkitlerseki sisitem ozelliklerinide sizdirirlar.
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Seyrim 4 ay
Ekonomi bozuk.. daha çıkmasın..
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BlackTower_35 5 ay
Microsoft satın aldığı stüdyolar ve kendi kurduğu stüdyo ile gelecek nesil büyük adımlar attı. Yeni xbox muhtemelen ps den daha sonra çıkacak ve ps den daha güçlü halde gelecek. Ben ps tarafından daha çok xbox tarafına daha heyecan ile bakıyorum..
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dark dragon 5 ay
Sony bir etkinlikte Gran Turismo’yu göstermiş, 8k 120 fps’de çalışıyormuş, acaba ps5 bunu yapabilir mi?
pushsquare.com/...
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snakefatih 5 ay dark dragon
500-600$ lık fiyatı baz alırsak bu değerler çok zor bu fiyatlara konsola o donanımı koyamazlar. Ama 4k da 60 fps ve üzeri olabilir ps5 te
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007messi 5 ay
Ps 5 çıkış fiyatı ve oyun fiyatlarını düşününce sadece zengin kesime hitap eden bir cihaz olacak ülkemiz için
Millet aç aç
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Xdian 5 ay
Xbox bu nesilde yediği tokadı unutmamıştır. Gelecek nesil ps platformundan mutlaka daha güçlü olacağı kesin. Her iki platform yarış içinde olması bizim için iyidir. Yesinler bir birlerini. Bu nesil olmadı ama gelecek nesil artık multi oyunlarda cross platform olması oyuncu kıtlığı çekilmemesi lazım.
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ddsmurat 5 ay
Uydur uydur ipe diz ekrem
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