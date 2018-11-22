Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası

En erken 2020 yılında görebileceğimiz yeni nesil konsolların AMD çatısı altında şekilleneceğini az çok biliyoruz. Merak edilen ise AMD’nin hangi mimarileri müşterilerine sunacağı. Beklentiler 7nm üzerine iken 12nm süreci sürpriz yapabilir.

PlayStation 5 özellikleri ve fiyatı

Reddit üzerinde paylaşılan bilgilere göre Sony PlayStation 5 konsolunda 8 çekirdekli bir Ryzen işlemcisi kullanılacak. Yeni konsolun 500$ civarında bir fiyatla oyunculara sunulacağı ifade ediliyor. Elbette bu fiyatın içerisine PS VR 2 kaskı da dahil olacak.

Asıl soru işlemcinin hangi mimariye dayanacağı. Bazı kaynaklar 7nm sürecinde Zen 2 mimarisini ve Navi 20 grafik birimini harmanlayan bir APU’dan bahsediyordu. Böylece çok güçlü bir konsol ortaya çıkacaktı.

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Yeni bilgiler ışığında PS5 konsolunun prototip aşamasının tamamlandığı ve geliştirici kitlerinin de hazır olduğu düşünülüyor. Durum böyleyse donanım tarafında en fazla Ryzen 2 işlemcisi ve Vega grafik birimini harmanlayan 12nm sürecinde yarı özel bir APU tasarımı karşımıza çıkabilir.

Bilindiği üzere konsolların geliştirilmesi aslında yıllar önce başlıyor ve bu bakımdan donanım bir veya iki nesil öncesine ait olabiliyor. Mevcut konsollarda kullanılan Jaguar mimarisi 2013 yılındaki orijinalin geliştirilmiş hali. Haliyle PS5 için de aynı şey söz konusu olabilir.

Diğer taraftan yeni Xbox konsolu da bu gelişmelerden sonra merak konusu oldu. Prototip sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda bir bilgi yok ancak eğer tamamlanmadıysa Zen 2 mimarisine yetişebilir. Yine pek çok kaynak yeni Xbox için Vega mimarisini işaret ediyordu. Bu bakımdan her iki konsolda da benzer bir donanım görmemiz mümkün.