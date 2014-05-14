Çin demiryoluyla Amerika'ya uzanmanın planlarını yapıyor





Son dönemde akıllı telefon teknolojileri ile gündeme oturan modellere imza atan Çin'in başarılı olduğu bir konu daha var ki o da demiryolu. Demiryolu sanayisine önemli yatırımlar yapan Çin ülkenin neredeyse tamamını tren yolculuklarına elverişli hale getirdi. Şimdi ise çok uçuk bir projeyle yine gündemde.





Çin dünyanın en uzun demiryolunu ve dünyanın en hızlı trenini inşa ederek ülkesini Amerika kıtası ile birbirine bağlamayı planlıyor. Proje ayrıca denizaltında en uzun demiryolu ünvanına da sahip.





Çin'in yeni projesi 13000 kilometrelik bir hat ile Pekin, Sibirya, Bering boğazı, Alaska, Kanada ve son olarak ABD'yi birbirine bağlayacak. Bunun 200 kilometresi ise denizaltından gidecek.





Şu anda dünyanın en uzun demiryolu Çar 2. Nikola zamanında başlayan ve Rusya'nın iki ucunu biraraya getiren yaklaşık 10 000 kilometrelik Trans Sibirya demiryolu. Bu hat Moğolistan, Çin ve Kuzey Kore'ye açılan yan kollara da sahip. Dünyanın en uzun denizaltı hattı ise Manş Tüneli içerisinde.





Yeni demiryolu hattında Pekin-ABD arası gidiş geliş olarak iki günde alınabilecek. Bu da saatte 350km hız yapabilen trenlerle mümkün olacak. Hali hazırda Japonya'daki Mermi Treni 270km/s hıza ulaşmış durumda. Bu açıdan Çin yeni bir rekor daha kırmış olacak.





Yeni proje ile ilgili bilgiler veren devlet yayın organları projenin ne zaman başlayacağı, ne zaman tamamlanacağı, ne kadara mal olacağı ve hattın geçtiği ülkelerden onay alınıp alınmadığı gibi soruları ise cevapsız bırakıyor. Ancak şu var ki proje gerçekleşirse yüzyılın en önemli projesi olmaya hak kazanacak ve Çin de geliştirdiği teknolojiler ile lider hale gelebilecek.

http://www.geek.com/news/faster-than-a-speeding-bullet-train-an-8000-mile-china-america-rail-line-1593683/