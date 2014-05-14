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Çin demiryoluyla Amerika'ya uzanmanın planlarını yapıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin demiryoluyla Amerika'ya uzanmanın planlarını yapıyor

Son dönemde akıllı telefon teknolojileri ile gündeme oturan modellere imza atan Çin'in başarılı olduğu bir konu daha var ki o da demiryolu. Demiryolu sanayisine önemli yatırımlar yapan Çin ülkenin neredeyse tamamını tren yolculuklarına elverişli hale getirdi. Şimdi ise çok uçuk bir projeyle yine gündemde.

Çin dünyanın en uzun demiryolunu ve dünyanın en hızlı trenini inşa ederek ülkesini Amerika kıtası ile birbirine bağlamayı planlıyor. Proje ayrıca denizaltında en uzun demiryolu ünvanına da sahip. 

Çin'in yeni projesi 13000 kilometrelik bir hat ile Pekin, Sibirya, Bering boğazı, Alaska, Kanada ve son olarak ABD'yi birbirine bağlayacak. Bunun 200 kilometresi ise denizaltından gidecek. 

Şu anda dünyanın en uzun demiryolu Çar 2. Nikola zamanında başlayan ve Rusya'nın iki ucunu biraraya getiren yaklaşık 10 000 kilometrelik Trans Sibirya demiryolu. Bu hat Moğolistan, Çin ve Kuzey Kore'ye açılan yan kollara da sahip. Dünyanın en uzun denizaltı hattı ise Manş Tüneli içerisinde. 

Yeni demiryolu hattında Pekin-ABD arası gidiş geliş olarak iki günde alınabilecek. Bu da saatte 350km hız yapabilen trenlerle mümkün olacak. Hali hazırda Japonya'daki Mermi Treni 270km/s hıza ulaşmış durumda. Bu açıdan Çin yeni bir rekor daha kırmış olacak. 

Yeni proje ile ilgili bilgiler veren devlet yayın organları projenin ne zaman başlayacağı, ne zaman tamamlanacağı, ne kadara mal olacağı ve hattın geçtiği ülkelerden onay alınıp alınmadığı gibi soruları ise cevapsız bırakıyor. Ancak şu var ki proje gerçekleşirse yüzyılın en önemli projesi olmaya hak kazanacak ve Çin de geliştirdiği teknolojiler ile lider hale gelebilecek.  

http://www.geek.com/news/faster-than-a-speeding-bullet-train-an-8000-mile-china-america-rail-line-1593683/ Yorum Yaz
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semih4444 5 yıl en beğenilen
Bişeye yaramaz double yol candır gerisi heyecandır hüloğğğğğğ....
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imperial crusader 5 yıl
biz cari açık veriyoruz, adamlar cari fazla veriyorlar, ne yapıcaklar o kadar parayı demir yolu yapsınlar tabi, hatta çinden avrupaya da hızlı tren hattı döşesinler
biz cari açık veriyoruz, adamlar cari fazla veriyorlar, ne yapıcaklar o kadar parayı demir yolu yapsınlar tabi, hatta çinden avrupaya da hızlı tren hattı döşesi...
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01001101 5 yıl
snowpiecer
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
vay be adamlara bak 10 yıl önce adi mal üretiyor diye dalga gecilirdi teknoloji piyasasında nerden nereye
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modifci 5 yıl
Biz de istanbul tokyo arası demiryolu yapacağız hüloğğ
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Bar Filozofu 5 yıl modifci
modifci
Biz de istanbul tokyo arası demiryolu yapacağız hüloğğ

Hemide duble
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BARIŞ55 5 yıl modifci
modifci

Biz de istanbul tokyo arası demiryolu yapacağız hüloğğ

Artık tokyolu seçmen kardeşlerimiz de gelebilecekler kazlıçeşmeye.

hüloooğ!



ak kullar basmamış burayı hayret.
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omerfa 5 yıl
Yüzyılın en büyük projesi de hangi yüzyılın. 21.cimi olacak 22.cimi?
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mcilker 5 yıl
Kaç günlük haber bu arkadaş ya daha hızlı aşırın bari.
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Mamut 5 yıl
Bahsedilen süratler mil olsa gerek. Yoksa Türkiye'deki hızlı tren bile 270 km/sa hızla test ediliyor.
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DH Misafiri 5 yıl
çin bişey yapacağı zaman önce görmek istiyorum yorumlamak yerine :))
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V4LKyR 5 yıl
Valla Japonya'nın Mermi Treni'ni falan duymadım ama, elektromanyetik etki ile giden "MAGLEV" diye bir trenleri var. Hızı da 500km/saat.
Bakın burda:
youtube.com/...
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bkaakco 5 yıl
Vay arkadaş. Biz İstanbul'un iki yakasını su altından birleştik diye övünelim. Daha çok çalışmamız lazım.
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BARIŞ55 5 yıl bkaakco
bkaakco

Vay arkadaş. Biz İstanbul'un iki yakasını su altından birleştik diye övünelim. Daha çok çalışmamız lazım.

Onu da gidip japona verdi bu iktidar. Hayatı peşkeş bunların. Emperyalizmin kuklaları...
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bafbaf 5 yıl
Geek masal anlatmış ekrem71 gerçek zannedip eklemiş,hepsi bu.
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aspirin_00 5 yıl
aslında türkiye kafayı iyi kullansa bulunduğu konumla iyi bir bağlantı hattı oluşturabilir.
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