Çin dünyanın en büyük güvenlik kamerası ağını kuruyor

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarını koruma adına en çok sansür ve kontrol uygulayan devlet. Google’ın sansürlendiği ülkede Baidu adında alternatif bir milli arama motoru bulunuyor. Twitter yasak ve yerine yeni bir mikro blog platformu hazırlanıyor. Yine Baidu bir mobil işletim sistemi geliştirmek için kolları sıvadı. Bunun haricinde farklı teknoloji projeleriyle ülke güvenlik ağlarıyla örülüyor. Bunun son örneği ise bir eyalet şehrinde hayata geçirilmek üzere.





Çin’in Chongquing eyalet şehri, vatandaşlarını her yerde takip ederek koruyup kollama adına dünyanın en büyük güvenlik kamerası ağını kuruyor. Eyalet yönetimi şehri tam 500 000 kamera ile donatma kararı aldı. Amaç suçu önlemek ve trafik akışını gözlemlemek.





Yönetim projenin adını “Barış Dolu Bir Chongquing” olarak belirlemiş. Proje kapsamında yarım milyondan fazla kavşak, park, alışveriş merkezi ve özel mülkiyet gözlemlenecek. 82000 km2 olan şehrin 640km2 ‘sini güvenlik kameraları kaplayacak.





Eyalet yönetimi proje için 800 milyon dolar ayırdı. Çin Hükümeti ise 1.6 milyar dolar finans sağladı. Porjenin yürütücüsü Hikvision Dijital Teknoloji şirketi donanım kısmını distribütörü olduğu Cisco şirketine verdi. Dünyanın en büyük ağ ekipmanları üreticisi Cisco bu projeyle gücüne güç katmış olacak. Tabi ki proje diğer Batılı teknoloji şirketlerinin de iştahını kabartıyor.