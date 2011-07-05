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Çin dünyanın en büyük güvenlik kamerası ağını kuruyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarını koruma adına en çok sansür ve kontrol uygulayan devlet. Google’ın sansürlendiği ülkede Baidu adında alternatif bir milli arama motoru bulunuyor. Twitter yasak ve yerine yeni bir mikro blog platformu hazırlanıyor. Yine Baidu bir mobil işletim sistemi geliştirmek için kolları sıvadı. Bunun haricinde farklı teknoloji projeleriyle ülke güvenlik ağlarıyla örülüyor. Bunun son örneği ise bir eyalet şehrinde hayata geçirilmek üzere.

Çin’in Chongquing eyalet şehri, vatandaşlarını her yerde takip ederek koruyup kollama adına dünyanın en büyük güvenlik kamerası ağını kuruyor. Eyalet yönetimi şehri tam 500 000 kamera ile donatma kararı aldı. Amaç suçu önlemek ve trafik akışını gözlemlemek.

Yönetim projenin adını “Barış Dolu Bir Chongquing” olarak belirlemiş. Proje kapsamında yarım milyondan fazla kavşak, park, alışveriş merkezi ve özel mülkiyet gözlemlenecek. 82000 km2 olan şehrin 640km2 ‘sini güvenlik kameraları kaplayacak.  

Eyalet yönetimi proje için 800 milyon dolar ayırdı. Çin Hükümeti ise 1.6 milyar dolar finans sağladı. Porjenin yürütücüsü Hikvision Dijital Teknoloji şirketi donanım kısmını distribütörü olduğu Cisco şirketine verdi. Dünyanın en büyük ağ ekipmanları üreticisi Cisco bu projeyle gücüne güç katmış olacak. Tabi ki proje diğer Batılı teknoloji şirketlerinin de iştahını kabartıyor.

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse İstanbul'da yaklaşık 2000, Ankara'da ise 575 MOBESE kamerası gözetleme ve kontrol işlemleri için kullanılıyor.

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coldflue 8 yıl
O eyalette birseyler cevirmeyi planlıyorlar ,
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müntekim 8 yıl
O zaman bu aralar ülkemizdeki güvenlik kamerası fiyatları yükselecek:) Durduk yere 500.000 adet üretimi sağlamak kolay olmasa gerek
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murekkep yalamis 8 yıl
çin işi japon işi bunu yapan iki kişi...


devamını siz anladınız artık
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alpa07 8 yıl
çinde gayri meşru çocuk yapmanın önüne geçilecek.nüfus artmasın diye yapıyolar bunu :D :D :D
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MxFxOx 8 yıl
Çin'in azınlık raporu...
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elfmrt 8 yıl
Bu denli yüksek iş gücüne sahip bir ülkede neden proje batılı ülkelere verilir anlamış değilim. zaten bütün kameraları neredeyse çin üretiyor, neredeyse 10 üründen 9'unu çin üretiyor...
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blckhm 8 yıl
test
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umutarslan.com 8 yıl
ucak965
Bu yazından Çinin iç güvenliğine çok önem veren bir ülke olduğunu ve herşeyi kendisinin yapmak istediğini anladım.

yanlış anlamış olabilirsin.Kameralarla ilgili bi video vardı.sıcak sudaki kurbağa örnekli.
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khaos 8 yıl
big brother devrede
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ucak965 8 yıl
Bu yazından Çin'in iç güvenliğine çok önem veren bir ülke olduğunu ve herşeyi kendisinin yapmak istediğini anladım.
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séquestre 8 yıl
500.000 mi? bırakın insanlar rahat rahat yaşasın ..
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mistifa 8 yıl
Hiç şaşırmadım. Yakında birey olarak haklarımızı savunabilmek için, gündelik yaşamımızı kendimiz 24 saat kameraya kaydedeceğiz mobil cihazlarımızla.
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