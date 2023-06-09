Floridalı Türk, sahte ağ ekipmanlarıyla ABD'yi 100 milyon dolar dolandırdı!

Tam Boyutta Gör Florida'da yaşayan 39 yaşındaki bir Türk'ün ABD'de sahte Cisco ekipmanları satarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Olayın gün yüzüne çıkmasından sonra soruşturma başlatıldı. Onur Aksoy, salı günü görülen davada kendisine yöneltilen suçları kabul etti.

Sahte Cisco ürünleriyle dev vurgun!

Aksoy'un 2013-2022 yılları arasında New Jersey ve Florida'da 19'un üzerinde şirket kurarak Amazon ve eBay üzerinden sahte Cisco ekipmanları sattığı belirlendi. Çin ve Hong Kong'dan ithal edilen ürünlere sahte Cisco yazılımları yükleyen dolandırıcı, bu ürünleri üzerinde Cisco etiketleri bulunan ve orijinalmiş gibi görünen kutulara yerleştirerek satmış.

Sahte ürünler, beklenilen performansı göstermediği gibi kısa süre içerisinde de bozulmuş. Üstelik entegre edildiği devreleri de bozarak on bilerce dolarlık zarara yol açmış.

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Okul, hastane, devlet kurumları ve orduya satılmış

Sahte ürünlerin okul, hastane, devlet kurumları ve hatta orduya dahi satıldığı belirlendi. Aksoy'un bu sayede en az 100 milyon dolar haksız kazanç sağladığı öngörülüyor.

Cisco'nun daha önce durumun farkına varıp Aksoy'u uyardığı ancak Aksoy'un uyarılara aldırış etmeden sahte ürünleri uzun süre boyunca satmaya devam ettiği de belirlendi.

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