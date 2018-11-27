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Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor

Hali hazırda ABD Hava Kuvvetleri’nin yönetiminde olan GPS sisteminden rahatsız olan Çin, 9 milyar dolarlık yatırım ile kendi küresel konumlama sistemini geliştirmeye devam ediyor.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor
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Bugün Dünya üzerinde kullanılan GPS sistemi tüm ülkelere açık olsa da, ABD Hava Kuvvetleri tarafından işletilmekte. 1990’dan bu yana kendi küresel konumlama versiyonunu geliştirmeyi amaçlayan Çin, yatırımları hızlandırmak için düğmeye bastı. 2020 yılında tüm Dünya’yı kaplaması beklenen sisteme 9 milyar dolarlık bütçe ayrılmış. Yeni sistem çalışmaya başladıktan sonra Çin savaş uçakları ve gemilerinin yeni yol göstericisi olacak. 

Beidou “Büyükayı”

Beidou olarak adlandırılacak sistem adını Büyükayı Takımyıldızı’ndan alıyor. Çin, Beidou’yu 90'lı yıllardan bu yana geliştirmekteydi. 2020 yılına gelindiğinde sistem için harcanan paranın 8,98 milyar dolar ile 10,6 milyar dolar arasında olması bekleniyor. ABD-Çin ekonomik savaşının projenin önemini arttırdığı düşünülüyor. Hızını artıran proje bu yıl 18 uydu fırlatarak toplam uydu sayısını 40’a yükseltti. Sistem, 2020 yılında devreye girmeden önce 11 uydu daha fırlatılacak.

Her ne kadar sistemin ilk aşamaları hızlı ilerlese de çalışması için kendine özel donanım ve yazılım çözümleri gerektirdiğinden dolayı Çin, firmaları 2020 yılına kadar Beidou uyumlu cihazlar üretmek amacıyla destekleyecek. Pekin merkezli NavInfo firması önümüzdeki iki yıl içinde Beidou navigasyon çözümüne yarı iletkenler üretmeyi planlıyor.

Sistemin bir kısmı şu an aktif durumda, Çin ve komşu ülkeleri tarafından kullanılabiliyor. Hatta NavInfo isimli firma Ekim ayında Singapur hükümeti için Beidou tabanlı haritalama hizmeti sunmaya başlamıştı. Proje direktörü Wang Yan “Stratejik açıdan, navigasyon sistemlerinde kullanılmak amacıyla Çin’in kendi uydularına sahip olması önemli bir konu. Beidou tek seçeneğimiz.” açıklamalarında bulundu. Geleceğin otonom araçları ve akıllı cihazlarının böyle bir sisteme ihtiyaç duymasının öneminden de bahsedildi.

Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor
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Firmalar Beidou için hazırlanıyor

Çin pazarının büyüklüğü düşünülerek firmalar Beidou küresel konumlama sistemi üzerinde çalışmalarına şimdiden başladılar. Örneğin Volkswagen, araçlarının 2020 yılında yeni sisteme hazır olacağını belirtti. Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri de bu desteği veriyorlar. Amerika merkezli Qualcomm firması da hazırlıklara başladığını bildirmiş.

Dünya üzerinde ABD’nin GPS, Rusya’nın GLONASS ve Avrupa'nın Galileo sistemi global çapta hizmet verebiliyorlar. 2020 yılında Beidou tamamlandığında yeni bir oyuncu olarak bu ülkelerin arasına Çin de eklenecek.


https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6429291/China-replacing-GPS-country-version-called-Beidou.html Yorum Yaz
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ceo-tr 5 ay en beğenilen
Türkiyeninde en azından kendi çoğrafyamızı kapsayacak bir konumlandırma sistemi kurması lazım. savaş durumunda gps vb. kapatılsa bile en azından kendimize ait bir sistemle devam edebilmeliyiz.
Türkiyeninde en azından kendi çoğrafyamızı kapsayacak bir konumlandırma sistemi kurması lazım. savaş durumunda gps vb. kapatılsa bile en azından kendimize ait b...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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iquique 5 ay
Biz böyle sıradan basit işlere para harcayamayız.
Kanal İstanbul gibi çok daha önemli bir proje bizi bekliyor.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Musty3535123 5 ay cabriyo
bizde para çokta bize kadar yok. suriyelilere verdiğimiz paralarla bunlardan 3-4 sistem kurarız. ama işte bize para yok..
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cocainbar 5 ay
Kendi yer bulma sistemimizin yaninda tepemizdeki casus uydulari dahi berteraf eden bir uydu gelistirmemiz cok faydali olur.
Mevcut durum bunu imkansiz kiliyor. Bop buna izin vermez.
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BekirTemel 5 ay
Çin yargı dağıtıyor
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superegoid 5 ay
Böyle kafir işi icatlara para dökeceğimize, diyanete 5milyar dolar bütçe ayırıp, her cuma imamlara "allahım bizi doğru yoldan ayırma" diye dua ettirmek çok daha mantıklı..
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sis651 5 ay
İyi de bu haberin kaynağı neresi merak ettim. Beidou zaten Qualcomm yongasetli telefonlar dahil pekçok telefonda kullanılıyordu. Qualcomm S801 yongalı Galaxy S5'imde vardı bu Beidou GNSS desteği. Diğer GNSS sistemleri kadar uydusu yok tabii ki. Şuan en çok GPS ve Glonass uyduları var. Galileo ise sayıca az olmasına rağmen saatimin GPS performansını olumlu etkiliyor.
Bizim böyle bir sistem yapmamız kısa vadede kolay iş değil. Uyduları göndersen, kullanacak yer cihazlarına yonga lazım. Yongaları üretemezsen kullanamazsın. Diğer sistemlere yonga üreten firmaların ürünlerini kullandığında da bir savaş anında onları devre dışı bırakıp kendi sistemini kullanabilmen gerekli sadece ki bir anlamı olsun.
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El_domingo 5 ay
Mesele sadece ekonomik değil aynı zamanda teknoloji lazım haberin okusanız adamlar 1990 yılından beri sistemin üzerinde calışıyor...elon musk skylink projesinide iyi takip etmek lazım...
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coskunserce 5 ay
Süper güç iddiası bulunan bir ülke için olmazsa olmaz bir yatırım. Rus GLONASS'ın hassasiyetinin çok iyi olmadığı söyleniyor. Bakalım Çinliler bu işi kıvırabilecek mi?
Aslında biz de sadece Ülkemiz ve yakın çevresinde çalışabilecek bir ağ kurabiliriz. Az sayıda uydu yeterli. Aynı noktayı 4 farklı uydunun görmesi yeterli oluyor. Tüm dünyayı kapsamak için 32 uydu gerekli. Afrin harekatı sırasında ABD'nin bölgede GPS sinyallerini perdelediğini duymuştuk.
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stalag17 5 ay
Seçim yardımı için partilere 6xx.000.000 tl yardım yapılacakmış. Bizim gündemimiz daha ekonomik.
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umit d 5 ay
adamlar yapıyorlar bide biz yapsak
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Emin KOÇ 5 ay
Yakında tepemize uydu düşmeye başlar.
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iquique 5 ay
Biz böyle sıradan basit işlere para harcayamayız.
Kanal İstanbul gibi çok daha önemli bir proje bizi bekliyor.
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adminia 5 ay iquique
Çok boş muhaliflersiniz. Eleştiri yapmaktan aciz bir güruhsunuz. Ondan sonra bu adamlar nasıl iktidar oluyor ?
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