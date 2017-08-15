Çin orta-düşük hızlı manyetik tren testlerini tamamladı

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Manyetik kaldırma teknolojisine sahip trenler üzerinde uzun bir süredir çalışan Çin, bu alanda önde gelen ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ülkedeki ilk orta-düşük hızlı manyetik raylı hattı Changsa kentinde kullanıma sunmuştu. Geleneksel demiryolu üzerinde giden trenlere kıyasla daha az gürültü çıkarmak, daha iyi tırmanmak ve daha uzun ömürlü olmak gibi avantajları bulunan manyetik trenleri yaygın hale getirmek isteyen Çin, yeni nesil manyetik tren testlerinin tamamlandığını ve yakın zamanda trenin kullanıma sunulacağını açıkladı.





Ülkenin önde gelen hızlı tren üreticisi CRRC Dailan şirketi tarafından geliştirilen tren, Şanghay'daki deneme seferlerinde saatte 120 kilometre hıza ulaştı ve gelecek yıl hizmete girmesi bekleniyor. Manyetik trenin çalışmaları hakkında bilgi veren CRRC Dailan'ın başmühendisi Qu Tianwei, trene yönelik çalışmaların 8 yıl önce başladığını belirterek başarılı testlerle birlikte Çin'in, manyetik kaldırma teknolojisini kavradığını ispatladığını dile getirdi.





Son zamanlarda ulaşım ağına yönelik çalışmalara hız veren Çin, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı duyuru ile bu alanda 500 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı. Çin'in Mühendislik Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre ise ülkedeki manyetik tren hatlarının arttırılması ve 2020 yılına kadar sayılarının 5'in üstüne çıkması hedefleniyor.

http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-08/15/content_30620747.htm