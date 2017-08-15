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Çin orta-düşük hızlı manyetik tren testlerini tamamladı

Uzun bir süredir manyetik kaldırma teknolojisini kullanan trenler üzerinde çalışan Çin, yeni nesil orta-düşük hızlı manyetik trenin testlerini başarıyla tamamladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çin orta-düşük hızlı manyetik tren testlerini tamamladı
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Manyetik kaldırma teknolojisine sahip trenler üzerinde uzun bir süredir çalışan Çin, bu alanda önde gelen ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ülkedeki ilk orta-düşük hızlı manyetik raylı hattı Changsa kentinde kullanıma sunmuştu. Geleneksel demiryolu üzerinde giden trenlere kıyasla daha az gürültü çıkarmak, daha iyi tırmanmak ve daha uzun ömürlü olmak gibi avantajları bulunan manyetik trenleri yaygın hale getirmek isteyen Çin, yeni nesil manyetik tren testlerinin tamamlandığını ve yakın zamanda trenin kullanıma sunulacağını açıkladı. 


Ülkenin önde gelen hızlı tren üreticisi CRRC Dailan şirketi tarafından geliştirilen tren, Şanghay'daki deneme seferlerinde saatte 120 kilometre hıza ulaştı ve gelecek yıl hizmete girmesi bekleniyor. Manyetik trenin çalışmaları hakkında bilgi veren CRRC Dailan'ın başmühendisi Qu Tianwei, trene yönelik çalışmaların 8 yıl önce başladığını belirterek başarılı testlerle birlikte Çin'in, manyetik kaldırma teknolojisini kavradığını ispatladığını dile getirdi. 


Son zamanlarda ulaşım ağına yönelik çalışmalara hız veren Çin, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı duyuru ile bu alanda 500 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı. Çin'in Mühendislik Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre ise ülkedeki manyetik tren hatlarının arttırılması ve 2020 yılına kadar sayılarının 5'in üstüne çıkması hedefleniyor.


http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-08/15/content_30620747.htm Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Çin bu porjeleri kendı bütçesiyle yapıyor, yandaş fırmaya verıp 20-25 yıl cebını doldurmasını beklemıyor. Bizdeki gibi geçiş ücreti olarak 100 tl gibi fahiş paralar almıyorlar, yaptıkları yollar bomboş kamyoncular mecbur oldugu ıcın kullanıyorlar, yoksa onlar bile kullanmayacaklar o derece kazık. Aradaki farkı anlamayanlar gelmiş altyapıdan hızmetten bahsedıyor.
Edit: Unutmadan bu yolların koprulerın zararını devlet cebınden odüyor, yanı bızım vergılerımızı yandaş şırketlere verıyor. Osmangazı koprusunun zararı, neredeyse malıyetını geçmiş durumda ve daha 20 yıl ödemeye devam edilecek. Sorgulamadan biat edersenız boyle olur.

Kaynak:https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201706301029093250-chp-milletvekili-akar-osmangazi-koprusu-zarar-maliyet/
Çin bu porjeleri kendı bütçesiyle yapıyor, yandaş fırmaya verıp 20-25 yıl cebını doldurmasını beklemıyor. Bizdeki gibi geçiş ücreti olarak 100 tl gibi fahiş par...
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BlindGuardianNN 1 yıl
Manyetik kaldırma teknolojisine sahip trenler üzerinde uzun bir süredir çalışan Çin, bu alanda önde gelen ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ülkedeki ilk orta-düşük hızlı manyetik raylı hattı Changsa kentinde kullanıma sunmuştu. Geleneksel demiryolu üzerinde giden trenlere kıyasla daha az gürültü çıkarmak, daha iyi tırmanmak ve daha uzun ömürlü olmak gibi avantajları bulunan manyetik trenleri yaygın hale getirmek isteyen Çin, yeni nesil manyetik tren testlerinin tamamlandığını ve yakın zamanda trenin kullanıma sunulacağını açıkladı.

Ülkenin önde gelen hızlı tren üreticisi CRRC Dailan şirketi tarafından geliştirilen tren, Şanghay'daki deneme seferlerinde saatte 120 kilometre hıza ulaştı ve gelecek yıl hizmete girmesi bekleniyor. Manyetik trenin çalışmaları hakkında bilgi veren CRRC Dailan'ın başmühendisi Qu Tianwei, trene yönelik çalışmaların 8 yıl önce başladığını belirterek başarılı testlerle birlikte Çin'in, manyetik kaldırma teknolojisini kavradığını ispatladığını dile getirdi.
bizim binaya internet gelecekti ama daha gelmedi
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kadirirdem 1 yıl
Bu trenlerden bize de gelmesi lazım.
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Kraaz 1 yıl
Adamlar 500 milyar dolar yatırım yapacak tabi, en son bildiğim devlet malı çalanlar veya devlete ve halkın parasına zarar verenler direk idam ediliyordu. Hırsızlığa idam cezası var idi.
İşçisine maaş ödemeyen işveren 3-7 yıl hapis direk.
E bu adamlar 500 milyar yatırım yapmasında kim yapsın ?
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sarahaten 1 yıl
Diğerler trenlere göre yakıtta ne kadarlık avantajı var? İlk itme dahil sürtünme kuvveti minimum olur ama verimliliği nedir?
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Çin bu porjeleri kendı bütçesiyle yapıyor, yandaş fırmaya verıp 20-25 yıl cebını doldurmasını beklemıyor. Bizdeki gibi geçiş ücreti olarak 100 tl gibi fahiş paralar almıyorlar, yaptıkları yollar bomboş kamyoncular mecbur oldugu ıcın kullanıyorlar, yoksa onlar bile kullanmayacaklar o derece kazık. Aradaki farkı anlamayanlar gelmiş altyapıdan hızmetten bahsedıyor.
Edit: Unutmadan bu yolların koprulerın zararını devlet cebınden odüyor, yanı bızım vergılerımızı yandaş şırketlere verıyor. Osmangazı koprusunun zararı, neredeyse malıyetını geçmiş durumda ve daha 20 yıl ödemeye devam edilecek. Sorgulamadan biat edersenız boyle olur.

Kaynak:https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201706301029093250-chp-milletvekili-akar-osmangazi-koprusu-zarar-maliyet/
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-Predestination- 1 yıl
Her akıllı ülke gibi adamlar parasını altyapıya harcıyor. Altyapı olmadan ülkelerinin gelişmeyeceğini biliyorlar. Bizde bu konuya çok para harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. Bazıları "paralar betona gömüldü" diye saçma sapan yaygara çıkarsa da Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacı en az 20 yıl daha devam eder. Altyapı hem istihdamı sağlıyor hemde ülkenin ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Bugün ABD süpergüç ise bunun sebebi 150 yıl önce altyapısını kurmaya başlamasından kaynaklıdır. Zenciler boşuna köle edilmedi.
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St Batuhan 1 yıl -Predestination-
-Predestination-

Her akıllı ülke gibi adamlar parasını altyapıya harcıyor. Altyapı olmadan ülkelerinin gelişmeyeceğini biliyorlar. Bizde bu konuya çok para harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. Bazıları "paralar betona gömüldü" diye saçma sapan yaygara çıkarsa da Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacı en az 20 yıl daha devam eder. Altyapı hem istihdamı sağlıyor hemde ülkenin ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Bugün ABD süpergüç ise bunun sebebi 150 yıl önce altyapısını kurmaya başlamasından kaynaklıdır. Zenciler boşuna köle edilmedi.

Elbette altyapı önemli. İşe giderken metro ya da metrobüste çile çeken insanın günü mutlu bir şekilde tamamlayacak enerjiye sahip olması beklenemez bile. Ama şu ayrı bir olay "paralar betona gömüldü"

Kimin söylediğinden yola çıkarak yazdınız bilemiyorum ama ben de bunu söyleyebilirim. Gömülen betonlar ya gereksiz boyutlardaki saray vb yapılar oldu (ki İslam dini şatafatı istemez ama Çamlıca tepesinde kocaman cami yapma gibi bir olayımız bile var) ya da yap-işlet-devret gibi sistemler ile başkalarına peşkeş çekildi. Bir de üstüne binalar dikildikçe dikildi ve sonuç olarak yükü kaldıramayan bir İstanbul çıktı ortaya. Tabii iş İstanbul ile bitmiyor ama kalp ve beynin birleşimi gibi bir yer olunca da buradan dem vurmak gerekiyor.
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Mr. Jingles 1 yıl
Adam 500 milyar doları yatırıma harcıyor. O paranın 5'te 1'i bizim ülkede yok bile.
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KalemKolik 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Adam 500 milyar doları yatırıma harcıyor. O paranın 5'te 1'i bizim ülkede yok bile.

Çinin rezerve parası çok fazla sorun istenilen seviyede beyin göçü alamıyorlar. Abd gibi dünyanın en iyi beyinlerinin ülkelerine göç etmesini istiyorlar. Para çok ama halen yetişmiş beyin anlamında abdnin çok gerisindeler. Üstüne abd diğer ülkelerinde en iyi beyinlerini kapıyor.
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kımyasal 1 yıl
Çin'den hyperloop benzeri bir çalışma bekliyorum doğrusu.
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Ussuz 1 yıl
500 milyar dolar
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