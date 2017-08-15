Çin orta-düşük hızlı manyetik tren testlerini tamamladı

Ülkenin önde gelen hızlı tren üreticisi CRRC Dailan şirketi tarafından geliştirilen tren, Şanghay'daki deneme seferlerinde saatte 120 kilometre hıza ulaştı ve gelecek yıl hizmete girmesi bekleniyor. Manyetik trenin çalışmaları hakkında bilgi veren CRRC Dailan'ın başmühendisi Qu Tianwei, trene yönelik çalışmaların 8 yıl önce başladığını belirterek başarılı testlerle birlikte Çin'in, manyetik kaldırma teknolojisini kavradığını ispatladığını dile getirdi.
Son zamanlarda ulaşım ağına yönelik çalışmalara hız veren Çin, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı duyuru ile bu alanda 500 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı. Çin'in Mühendislik Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre ise ülkedeki manyetik tren hatlarının arttırılması ve 2020 yılına kadar sayılarının 5'in üstüne çıkması hedefleniyor.
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-08/15/content_30620747.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit: Unutmadan bu yolların koprulerın zararını devlet cebınden odüyor, yanı bızım vergılerımızı yandaş şırketlere verıyor. Osmangazı koprusunun zararı, neredeyse malıyetını geçmiş durumda ve daha 20 yıl ödemeye devam edilecek. Sorgulamadan biat edersenız boyle olur.
Kaynak:https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201706301029093250-chp-milletvekili-akar-osmangazi-koprusu-zarar-maliyet/