2018 model Honda Jazz yeni tasarım ve motorla ortaya çıktı

Haber Editörü
Honda, yeni bir benzinli motorun yanı sıra çok sayıda tasarım güncellemesi ve yeni donanım paketiyle donatılan Jazz supermini'sinin makyajlı versiyonunu ortaya çıkardı. Kasım ayında siparişe açılması beklenen güncellenmiş Jazz'ın teslimatları 2018 yılının başında gerçekleşecek.Ayrıca Bkz. "Waymo yumuşak otonom araç patenti aldı"
2018 model aracın tasarım güncellemeleri arasında yeniden tasarlanan farlar, tamponlar ve havalandırma delikleri yer alıyor. Ayrıca "Skyride Blue" adı verilen yeni bir renk seçeneği de mevcut. Motor seçeneklerine 130 beygir güç üretebilen 1.5 litrelik benzinli bir ünitenin dahil edildiğini belirtelim. Bu motor altı ileri manuel veya CVT otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.
Dynamic donanım paketiyle sportif görünüm
2018 Honda Jazz serisine Dynamic donanım paketi de eklenmiş durumda. Bu yeni seçenek araca ön splitter, arka difüzör, yeni yan etekler, 16 inç siyah alaşım jantlar, küçük bir bagaj üstü spoyleri ve kırmızı şeritler gibi yeni tasarım dokunuşları ekleyerek sportif bir görünüm kazandırıyor.
İç kısımda ise Dynamic paket koltuklara turuncu ince çizgili detaylar getirirken turuncu dikiş kendini kabinin belirli bölümlerinde de gösteriyor. Deri kaplama vites topuzu ve direksiyon simidine de eklendiğini görüyoruz. 2018 model makyajlanmış Honda Jazz önümüzdeki ay gerçekleşecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk kez halkla buluşacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
haftayada bakıma vericem. yetkili serviste şöyle bir kampanya var iyi mi sizce ?
90 ların başından beri çoğu benzinlisini kullanmış biri olarak motorlarının devirlenmeyi seven pürüzsüz karakterini biliyorum çünkü.
Öncelikle aracın iç fonksyonelliği efsane olarak nitelendirilen kasasına göre daha kötü bunu belirtmek gerekiyor. İç döşemelerinin kalitesinde de bir düşme var lakin;
Bu aracı Polo, İbiza gibi buzdolaplarıyla herhangi bir yönden karşılaştırmak sadece bu araca değil, otomobil endüstrisine yapılmış en büyük hakaretlerden birisidir. Hatta daha ileri gideyim Golf, Leon denen xl buzdolapları bile bu aracın fiyat aralığında sağladığı fonksyonların bazılarını sağlamıyor. Genişlik bunlardan sadece bir tanesi. Dikkat ederseniz fiyatına gömülüyor sürekli. İbiza Leon alın diyorlar. Ama hiçbirisi dönüp de Polo'nun fiyatından söz etmiyor. Highline modeli olmuş 116k, opsiyonlarla bunu 130k'lara çıkarmak mümkün. Aracın ömrü boyunca iki üç kez açılıp kapanacak cam tavanı da 16k etmez herhalde. Kalite konusuna gelecek olursak evet yeni kasasında iç kalitede düşme var ama Jazz'ın kalitesiz hali, kalitesizliği gizlemek için yapılmış göstermelik ikinci yılında dökülmeye başlayan döşemeden iyidir.
Bu araç aynı zamanda hafif. Atmosferik diye saya söve bitiremedikleri motoru hem patlayan turbolu fındık motorlardan daha seri hem de daha az yakıyor. Trafikte az tokatlamadık altında Polo'yla gezen liselileri. Şanzımana gömüyorlar. Ben servise gidip düzenli olarak masraf gömeceğim bir DSG'dense gram sorun çıkarmayan CVT'yi tercih ederim her koşulda.
Şehir içinde yoğun trafikte dikkatli kullanımla 5.5l'ye kadar düşürmüşlüğüm var yakıt tüketimini. Hiç dikkatli kullanmadan gazladığımda ise 6.8'i geçemedim ben bu araçla.
Şimdi gelmişler 1.5 motor atmosferik diye ağlıyorlar. Ulan motorun gücü olmuş 130bg, torku olmuş 155. Aracın hafifliği belli. Motorun sorunsuzluğu belli. Trafiğin her köşesinde bu motordan tokat yiyeceğiniz belli. Hala daha turbo yok diye ağlıyor musunuz siz? :D Gerçi bu araç sizi trafikte de çok ağlatır. Direksiyona kafanızı gömersiniz sinirden "dandik Jazz beni nasıl geçti" diye. Neyse gömmeyin kafanızı, deforme olur kaplaması sonra aman.
Yeni Jazz'ların bence iki büyük sorunu var.
Birincisi infotainment sistemi. Android gibi leş bir işletim sistemden infotainment sistemi yapmak kimin aklına geldiyse onun ben aklına tüküreyim. Kullanımda ve stabilitede bir sorun yok ama uzun bir öğrenme kıvrımına sahip. Ayrıca dışarıdan uygulama kurmak her şekilde engellenmiş ki bence büyük rezalet. Madem Android kullanıyorsun en azından uygulama kurmamıza izin ver. Ama bunun dışında her türlü işi görüyor.
İkincisi de azalan fonksyonellik. Bu da aslında ilk kasadan iyi, efsane kasadan kötü. Bundan kastım da depolama alanları olarak daha az alana sahip araç. Aracı daha sportif ve gençlere yönelik yapma çabası olarak bu kadar çok kullanışlılıktan feragat etmek kötü olmuş bence. Ama bu haliyle bile bu araç VW grubunun olmayan fonksyonelliğine bin basar.
Şimdi ben burada VW grubu araçlarını güzelleyen karakterleri anlayabiliyorum. Golf'le Polo'yla İbiza'yla Leon'la kız düşürmek bu araçlara göre daha kolay. Aynaya Vanilla Pride kokusunu asınca daha havalı duruyor Jazz'dan hak veriyorum. :D Paraları Audi BMW Mercedes'e yetmediği için ucuz alternatif olarak bunlara yönelecekler elbette. Ama araba alırken herkesin önceliği kız düşürmek değil. Hatırlatayım dedim.
Ayrıca sadece bu araç değil. Tüm araçlar pahalı. Bazıları prestij vergisiyle bundan da pahalı :D Bu araç dahil bu sınıftaki tüm araçların normal koşullarda 30k'yı geçmemesi gerekiyor. Ama işte bitmiş bir ekonomiden doğan dolar kuru ve zeka ürünü vergiler buna müsade etmiyor. Uzun yıllar da etmeyecek gibi görünüyor. O yüzden fiyat diye ağlamak yerine dönüp kendi araçlarınıza bir bakın. Ondan sonra fiyat konusunu tartışırız.
VW grubunun B sınıfı ve C sınıfı araçları ancak öğrenci arabası veya prestijli görünmeye çalışan beyaz yakalı aracı olabilir. Ama "araba" kullanacak kişiler gider Jazz alır, yıllarca da ne bir servis derdiyle ne başka bir bela olmadan sorunsuz şekilde ailesini de rahatça sığdırarak bu aracı kullanır.
Aynen kardeşim, kapı sesi çok tok. Hadi sen bir seri köz getir.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
11212 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, honda jazz ve