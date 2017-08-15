Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 model Honda Jazz yeni tasarım ve motorla ortaya çıktı

Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk kez sahneye çıkacak 2018 model makyajlanmış Honda Jazz kendini gösterdi. Otomobile yeni bir benzinli motor seçeneği ve Dynamic donanım paketi eklenmiş durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,2b
1
122
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honda, yeni bir benzinli motorun yanı sıra çok sayıda tasarım güncellemesi ve yeni donanım paketiyle donatılan Jazz supermini'sinin makyajlı versiyonunu ortaya çıkardı. Kasım ayında siparişe açılması beklenen güncellenmiş Jazz'ın teslimatları 2018 yılının başında gerçekleşecek.
Ayrıca Bkz. "Waymo yumuşak otonom araç patenti aldı"
2018 model aracın tasarım güncellemeleri arasında yeniden tasarlanan farlar, tamponlar ve havalandırma delikleri yer alıyor. Ayrıca "Skyride Blue" adı verilen yeni bir renk seçeneği de mevcut. Motor seçeneklerine 130 beygir güç üretebilen 1.5 litrelik benzinli bir ünitenin dahil edildiğini belirtelim. Bu motor altı ileri manuel veya CVT otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

Dynamic donanım paketiyle sportif görünüm

2018 Honda Jazz serisine Dynamic donanım paketi de eklenmiş durumda. Bu yeni seçenek araca ön splitter, arka difüzör, yeni yan etekler, 16 inç siyah alaşım jantlar, küçük bir bagaj üstü spoyleri ve kırmızı şeritler gibi yeni tasarım dokunuşları ekleyerek sportif bir görünüm kazandırıyor.
İç kısımda ise Dynamic paket koltuklara turuncu ince çizgili detaylar getirirken turuncu dikiş kendini kabinin belirli bölümlerinde de gösteriyor. Deri kaplama vites topuzu ve direksiyon simidine de eklendiğini görüyoruz. 2018 model makyajlanmış Honda Jazz önümüzdeki ay gerçekleşecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk kez halkla buluşacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Dijital Binali 2 yıl en beğenilen
1.5 motorla fiyatı 100 bin seviyelerine çıkar. Daha fazla sinirlenmeden başka konulara bakayım ben.
Yanıtla +83
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bLack3ds 2 yıl
Allah aşkına şu ön konsulun şekli nedir yav simetrik hastalığım da yok ama rahatsız oluyor insan.Sonradan akıl etmişler 'Aaa unuttuk bunu da sıkıştıralım' der gibi...
Allah aşkına şu ön konsulun şekli nedir yav simetrik hastalığım da yok ama rahatsız oluyor insan.Sonradan akıl etmişler 'Aaa unuttuk bunu da sıkıştıralım' der ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mendieta58 2 yıl
Iyice tipsiz bişey oldu çıktı jazz.Güncel kasa yollarda hiç yok nerdeyse zaten
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
zibidi gonzales 8 ay
Yavru typer ya çok seviyorum şunu

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lalale 8 ay
Niye ucube gibi tasarlıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Müfit1970 8 ay
Arkadaşlar 2012 jazz fun sahibi olarak 2018 alma niyetiyle bayiye gittiğimde 2018 Hondanın multimedya ekranı dışında tamamen kırpılmış halini görünce şoke oldum. Bir honda jazz sever olarak tercihimi hr-v den yana kullandım.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerce 8 ay Müfit1970
Hayırlı olsun güle güle kullanın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Navi 8 ay Müfit1970
ben de 2012 jazz sahibiyim. yeni modelde ne eksiler var? hayırlı olsun bu arada
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hkngzr 9 ay
2011 ve öncesi araçlar için eylül sonuna kadar geçerli kampanya var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KARTALIZMA 9 ay
3 hafta önce 2011 modelini satın aldım. kazasız boyasız. performansından gayet memnunum. tam bir aile aracı. sürüşü keyifli.
haftayada bakıma vericem. yetkili serviste şöyle bir kampanya var iyi mi sizce ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Panthér 9 ay KARTALIZMA
Yetkili servis işlemi için 350tl iyi fiyat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hkngzr 9 ay
Hayırlı olsun. Performansı nasıl?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan123423 9 ay
Merhaba geçen hafta 2018 1ç3 elegance jazz aldım yalnız arabanın multimedya sıstemine uygulama yüklüyemirum internetteki videoları takip ederek yapmaya çalıştım onların sonundada yüklenemedi diyiyo bilgisi olan varmı nasıl yapılıcaçına dair
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
210507 9 ay kaan123423
Hayırlı olsun. Ne kadara aldınız acaba? eşimde micra onu onu satıp oda jazz almayı düşünüyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hkngzr 9 ay kaan123423
1.3 performansı nasıl? Malum çoğu yerde test aracı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerce 11 ay
130 beygirlik manuel bir Jazz denemek isterdim açıkcası

90 ların başından beri çoğu benzinlisini kullanmış biri olarak motorlarının devirlenmeyi seven pürüzsüz karakterini biliyorum çünkü.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prime. 11 ay
Bu aracın 2016 Elegance 1.3 modelinin sahibiydik bir süreliğine. Yanlış hatırlamıyorsam 72k gibi bir fiyata almıştık. Mali sebeplerden dolayı sattık. Öncesinde de 2002 modelini, sonrasında da 2006 modelini 10 yıl kadar kullanmıştık. 2006 modeliyle bir adet ciddi kazamız olmuştu, aracı yetkili serviste tamir ettirdikten sonra tam olarak 8 yıl boyunca ne bir şanzıman sorunu ne bir arıza ışığı yaktı bu araç. İçinde ise en ufak bir deformasyon olmadı. Sattığımız kişi bile haftalar sonra arayıp ya bu araç ne güzelmiş diye bize teşekkür etti.
Öncelikle aracın iç fonksyonelliği efsane olarak nitelendirilen kasasına göre daha kötü bunu belirtmek gerekiyor. İç döşemelerinin kalitesinde de bir düşme var lakin;
Bu aracı Polo, İbiza gibi buzdolaplarıyla herhangi bir yönden karşılaştırmak sadece bu araca değil, otomobil endüstrisine yapılmış en büyük hakaretlerden birisidir. Hatta daha ileri gideyim Golf, Leon denen xl buzdolapları bile bu aracın fiyat aralığında sağladığı fonksyonların bazılarını sağlamıyor. Genişlik bunlardan sadece bir tanesi. Dikkat ederseniz fiyatına gömülüyor sürekli. İbiza Leon alın diyorlar. Ama hiçbirisi dönüp de Polo'nun fiyatından söz etmiyor. Highline modeli olmuş 116k, opsiyonlarla bunu 130k'lara çıkarmak mümkün. Aracın ömrü boyunca iki üç kez açılıp kapanacak cam tavanı da 16k etmez herhalde. Kalite konusuna gelecek olursak evet yeni kasasında iç kalitede düşme var ama Jazz'ın kalitesiz hali, kalitesizliği gizlemek için yapılmış göstermelik ikinci yılında dökülmeye başlayan döşemeden iyidir.
Bu araç aynı zamanda hafif. Atmosferik diye saya söve bitiremedikleri motoru hem patlayan turbolu fındık motorlardan daha seri hem de daha az yakıyor. Trafikte az tokatlamadık altında Polo'yla gezen liselileri. Şanzımana gömüyorlar. Ben servise gidip düzenli olarak masraf gömeceğim bir DSG'dense gram sorun çıkarmayan CVT'yi tercih ederim her koşulda.
Şehir içinde yoğun trafikte dikkatli kullanımla 5.5l'ye kadar düşürmüşlüğüm var yakıt tüketimini. Hiç dikkatli kullanmadan gazladığımda ise 6.8'i geçemedim ben bu araçla.
Şimdi gelmişler 1.5 motor atmosferik diye ağlıyorlar. Ulan motorun gücü olmuş 130bg, torku olmuş 155. Aracın hafifliği belli. Motorun sorunsuzluğu belli. Trafiğin her köşesinde bu motordan tokat yiyeceğiniz belli. Hala daha turbo yok diye ağlıyor musunuz siz? :D Gerçi bu araç sizi trafikte de çok ağlatır. Direksiyona kafanızı gömersiniz sinirden "dandik Jazz beni nasıl geçti" diye. Neyse gömmeyin kafanızı, deforme olur kaplaması sonra aman.
Yeni Jazz'ların bence iki büyük sorunu var.
Birincisi infotainment sistemi. Android gibi leş bir işletim sistemden infotainment sistemi yapmak kimin aklına geldiyse onun ben aklına tüküreyim. Kullanımda ve stabilitede bir sorun yok ama uzun bir öğrenme kıvrımına sahip. Ayrıca dışarıdan uygulama kurmak her şekilde engellenmiş ki bence büyük rezalet. Madem Android kullanıyorsun en azından uygulama kurmamıza izin ver. Ama bunun dışında her türlü işi görüyor.
İkincisi de azalan fonksyonellik. Bu da aslında ilk kasadan iyi, efsane kasadan kötü. Bundan kastım da depolama alanları olarak daha az alana sahip araç. Aracı daha sportif ve gençlere yönelik yapma çabası olarak bu kadar çok kullanışlılıktan feragat etmek kötü olmuş bence. Ama bu haliyle bile bu araç VW grubunun olmayan fonksyonelliğine bin basar.
Şimdi ben burada VW grubu araçlarını güzelleyen karakterleri anlayabiliyorum. Golf'le Polo'yla İbiza'yla Leon'la kız düşürmek bu araçlara göre daha kolay. Aynaya Vanilla Pride kokusunu asınca daha havalı duruyor Jazz'dan hak veriyorum. :D Paraları Audi BMW Mercedes'e yetmediği için ucuz alternatif olarak bunlara yönelecekler elbette. Ama araba alırken herkesin önceliği kız düşürmek değil. Hatırlatayım dedim.
Ayrıca sadece bu araç değil. Tüm araçlar pahalı. Bazıları prestij vergisiyle bundan da pahalı :D Bu araç dahil bu sınıftaki tüm araçların normal koşullarda 30k'yı geçmemesi gerekiyor. Ama işte bitmiş bir ekonomiden doğan dolar kuru ve zeka ürünü vergiler buna müsade etmiyor. Uzun yıllar da etmeyecek gibi görünüyor. O yüzden fiyat diye ağlamak yerine dönüp kendi araçlarınıza bir bakın. Ondan sonra fiyat konusunu tartışırız.
VW grubunun B sınıfı ve C sınıfı araçları ancak öğrenci arabası veya prestijli görünmeye çalışan beyaz yakalı aracı olabilir. Ama "araba" kullanacak kişiler gider Jazz alır, yıllarca da ne bir servis derdiyle ne başka bir bela olmadan sorunsuz şekilde ailesini de rahatça sığdırarak bu aracı kullanır.
Aynen kardeşim, kapı sesi çok tok. Hadi sen bir seri köz getir.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbulturkusu 11 ay
Jazz çok kral araba 1,5 yıl kadar önce 69 bindi almadık şindi 100 bin olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11212 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, honda jazz ve
10 etiket daha 2018 makyaj motor benzin görsel Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Facebook Messenger artık Spotify önerileri sunacak 2 yıl Apple Haritalar ikonu artık yeni kampüsü gösteriyor 2 yıl Peter Dinklage'lı bilim-kurgu filmi Rememory'den ilk fragman 2 yıl Eski Tesla yöneticileri Avrupa'da pil fabrikası kurmak için ilk adımı attı 2 yıl Yeni Gear Fit bilekliği 50m su altında kullanılabilecek 2 yıl Football Manager 2018 çıkış tarihi duyuruldu 2 yıl Carpool Karaoke Türkçe altyazılı olarak Apple Music’te 2 yıl Google'dan Apple'a 3 milyar dolarlık varsayılan arama motoru ödemesi 2 yıl Angry Birds'ün yapımcısı Rovio halka arza hazırlanıyor 2 yıl İlk yerli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretimine başlandı 2 yıl AMD Radeon RX Vega madencileri hayal kırıklığına uğratabilir 2 yıl LG V30'da yüz ve ses tanıma özellikleri bulunacak 2 yıl Galaxy Note 8'in AnTuTu ve GFXBench test sonuçları açıklandı 2 yıl SpaceX, HP'nin süperbilgisayarını uzaya taşıdı: İşte Falcon 9'un iniş anları 2 yıl DJI dronelara gizli uçuş modu geliyor 2 yıl YouTube'daki 4 FETÖ videosuna erişim engeli 2 yıl Çin orta-düşük hızlı manyetik tren testlerini tamamladı 2 yıl Yeni HPV aşısıyla koruma %93’e yükseldi 2 yıl Toshiba’nın bellek bölümü bir türlü satılamadı 2 yıl Huawei'in Çin'deki mağazasını gezdik: Nova 2 Plus, P10 Plus Mate 9 Pro ve dahası... 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2018 model Honda Jazz yeni tasarım ve motorla ortaya çıktı Sonraki Microsoft ve Intel, Bitcoin teknolojisini işletmelere getiriyor 2 yıl Bluetooth 5 özellikleri uzun bir süre HTC U11’de aktif olmayacak 2 yıl iPhone 8 bu kez Foxconn fabrikasının üretim hattında görüntülendi 2 yıl Apple’ın karının yüzde 5’i Google’dan geliyor 2 yıl 50 binden fazla eski plak dijitalleştirilip Internet Archive'a yüklendi 2 yıl Videolardaki takılmaları ortadan kaldıran yapay zeka 2 yıl Waymo yumuşak otonom araç patenti aldı 2 yıl Bitcoin 4.200 dolar seviyesini aştı 2 yıl Her gün ortalama üçten fazla Bitcoin ATM'si kuruluyor 2 yıl Yaz aylarını bu uygulamalar daha keyifli hale getiriyor 2 yıl Türkiye, tükettiği elektriğin ne kadarını rüzgardan karşılıyor? 2 yıl Roketsan’dan buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı malzeme projesi 2 yıl Evdeki sinema ve maç keyfinizi arttıracak ürün tavsiyeleri 2 yıl Opera'nın veri tasarrufu uygulaması Opera Max için yolun sonu geldi 2 yıl RNA düzenlemesiyle ALS tedavisi mümkün 2 yıl Huawei ile Çin'e gittik: P10 Plus kutu açma, internet hız testi ve dahası... 2 yıl Ülkemize '5G Vadisi Açık Test Sahası' kuruluyor 2 yıl e-devlet kilitlenlendi! İşlemler sekteye uğruyor 2 yıl LG V30’da ikinci ekranın yerine gelecek konsept ortaya çıktı 2 yıl Uzanlar’ın Vertu markasına ait eşyalar haraç mezat satılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim