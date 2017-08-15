2018 model Honda Jazz yeni tasarım ve motorla ortaya çıktı

Honda, yeni bir benzinli motorun yanı sıra çok sayıda tasarım güncellemesi ve yeni donanım paketiyle donatılan Jazz supermini'sinin makyajlı versiyonunu ortaya çıkardı. Kasım ayında siparişe açılması beklenen güncellenmiş Jazz'ın teslimatları 2018 yılının başında gerçekleşecek.

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2018 model aracın tasarım güncellemeleri arasında yeniden tasarlanan farlar, tamponlar ve havalandırma delikleri yer alıyor. Ayrıca "Skyride Blue" adı verilen yeni bir renk seçeneği de mevcut. Motor seçeneklerine 130 beygir güç üretebilen 1.5 litrelik benzinli bir ünitenin dahil edildiğini belirtelim. Bu motor altı ileri manuel veya CVT otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

Dynamic donanım paketiyle sportif görünüm

2018 Honda Jazz serisine Dynamic donanım paketi de eklenmiş durumda. Bu yeni seçenek araca ön splitter, arka difüzör, yeni yan etekler, 16 inç siyah alaşım jantlar, küçük bir bagaj üstü spoyleri ve kırmızı şeritler gibi yeni tasarım dokunuşları ekleyerek sportif bir görünüm kazandırıyor.

İç kısımda ise Dynamic paket koltuklara turuncu ince çizgili detaylar getirirken turuncu dikiş kendini kabinin belirli bölümlerinde de gösteriyor. Deri kaplama vites topuzu ve direksiyon simidine de eklendiğini görüyoruz. 2018 model makyajlanmış Honda Jazz önümüzdeki ay gerçekleşecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk kez halkla buluşacak.