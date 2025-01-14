Dünyanın ilk karbon fiber treni hizmete girdi: Daha hafif, daha hızlı, daha konforlu

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Tam Boyutta Gör Çin, çevre dostu ulaşım alanında bir kez daha önemli bir adım atıyor. "Cetrovo 1.0 Carbon Star Express" adı verilen ve dünyanın ilk karbon fiber yolcu metro treni olarak tarihe geçen bu yenilikçi araç, kısa bir süre önce hizmete alınarak yolcu taşımaya başladı.

Geleneksel çelik metro araçlarından farklı olarak, Cetrovo'nun gövdesi ve çerçevesi, ultra güçlü ve ultra hafif karbon fiber kompozitlerden üretildi. Bu malzeme, ağırlığı azaltırken yapısal dayanıklılığı artırmasıyla tanınıyor. Bu malzemeyi Ferrari, Lamborghini ve özellikle F1 araçlarında sıklıkla görüyoruz.

Hem hızlı hem de çevre dostu

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak, Cetrovo yalnızca daha hafif değil, aynı zamanda daha hızlı, daha az enerji tüketen ve çevre dostu bir ulaşım çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Karşılaştırıldığında, bu tren sınıfındaki diğer modellere göre yaklaşık yüzde 11 daha hafif ve yüzde 7 daha az enerji harcıyor. Bu, yılda yaklaşık 130 ton karbon emisyonunun önlenmesine veya 100 dönümlük bir ormanın temizleme kapasitesine denk geliyor.

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Karbon fiber malzeme, yalnızca çevreye olan faydasıyla değil, aynı zamanda düşük işletme ve bakım maliyetleriyle de dikkat çekiyor. Çelikten beş kat daha güçlü olmasına rağmen yalnızca yüzde 25’i kadar bir ağırlığa sahip olan bu malzeme, trenleri daha sağlam ve darbelere karşı dayanıklı hale getiriyor. Yolcular ise titreşimlerin azalması sayesinde daha sessiz ve konforlu bir yolculuk deneyimi yaşayabiliyor.

Devlet destekli CRRC Qingdao Sifang şirketi, Carbon Star Express projesine 2021 yılında başladı. Prototipler, yıllar süren kapsamlı testlerden ve değerlendirmelerden geçti. Geçen yıl yapılan denemelerde, trenin 140 km/sa hıza ulaştığı, bu hızın mevcut Çin metro sistemlerinin ortalama hızı olan 80 km/sa’yi geride bıraktığı görüldü. Ayrıca tren, otomatik çalışma sistemi ve çarpışma önleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Cetrovo, şu anda 41 istasyonlu, 60 kilometrelik bir hat güzergahında otonom olarak çalışıyor. Buradaki denemelerin başarılı olması halinde karbon kompozitlerin Çin ve diğer ülkelerdeki gelecekteki toplu taşıma projelerinde çeliğin yerine tercih edilebileceği belirtiliyor.

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