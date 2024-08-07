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    Anlık Bildirim

    Çin, 1000 km/s hıza çıkan dünyanın en hızlı treni için testlere başladı!

    Çin, yeni projelerle sınırları zorlamaya devam ediyor. Çin, bir süredir geliştirdiği ultra yüksek hızlı (UHS) maglev treninde deneme testini tamamlayarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.
    Çin, dünyanın en hızlı treni için testlere başladı! Tam Boyutta Gör
    Ulaşım ve enerji konusunda sınırları zorlayan Çin, deneysel ultra hızlı tren projesinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. China Aerospace Science and Industry Corporation Limited ve Shanxi tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni nesil ultra yüksek hızlı (UHS) maglev ulaşım sisteminde deneme testleri tamamlandığı bildirildi. Çin’in yeni maglev treni, mevcuttaki en hızlı trene göre en az 2 kat daha yüksek hız vadediyor.

    Testler başarılı oldu

    Çin, dünyanın en hızlı treni için testlere başladı! Tam Boyutta Gör
    Çin’de geliştirilen UHS düşük vakumlu tüp manyetik levitasyon ulaşım sisteminde tam boyutlu deneme projesi öncesi deneme testleri tamamlandı. Test, düşük vakumlu bir ortamda 2 km uzunluğunda bir boru hattında süper iletken bir maglev aracı ile gerçekleştirildi. Rapora göre tren, önceden belirlenen eğriye uygun olarak kontrollü seyir, dengeli süspansiyon ve güvenli durma konusunda başarılı oldu.

    Gerçekleştirilen test, aracın maksimum hızının ve süspansiyon yüksekliğinin önceden belirlenmiş değerlerle tutarlı olduğunu gösterirken tüm sistemlerin normal çalıştığı ve aracın hareket izinin teorik yörüngeyle yakından eşleştiği belirtildi. Test ayrıca uzun mesafeli, büyük ölçekli vakum ortamının, süper iletken navigasyon kontrolünün ve diğer kilit teknolojilerin kurulması ve sürdürülmesinin yanı sıra düşük vakumlu bir ortamda çeşitli sistemler arasındaki koordinasyonu ve tüm sistemin performansını da doğruladı.

    Saatte 1000 km hız

    Çin, dünyanın en hızlı treni için testlere başladı! Tam Boyutta Gör
    Çin, UHS maglev ulaşım sisteminin inşasına 2022 yılında başlamıştı. Havacılık ve uzay teknolojisini kara demiryolu taşımacılığı teknolojisiyle bütünleştiren sistem, saatte 1.000 km hıza ulaşmayı amaçlıyor. Sistemin gelecekte Çin'in megakent kümeleri arasında ulaşım için kullanılması planlanıyor. Sistemde başarıya ulaşıldığında Pekin ile Şanghay arası yolculuk (yaklaşık 1.200 km) sadece bir buçuk saate düşürülebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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