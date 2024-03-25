Çin, hidrojenle çalışan ilk treni test sürüşünü tamamladı: 1.000 km menzil!

Tam Boyutta Gör Çin, yerli olarak geliştirdiği hidrojenle çalışan ilk treninin test sürüşünü başarılı bir şekilde tamamlayarak şehir içi temiz ulaşıma göz kırptı. CRRC Changchun Railway Vehicles tarafından geliştirilen tren, Avrupa menşeili rakiplerine benzer menzil ve hızlarla testlerini tamamladı. CRRC aynı zamanda hidrojen yakıt hücreli treninin enerji verimliliği konusunda dünya lideri olduğunu iddia ediyor.

Çin’den hidrojenli tren atılımı

Fosil yakıtlara veya havai elektrik hatlarına dayanan geleneksel trenlerin aksine, bu yenilikçi tren hidrojen enerjili bir tahrik sistemine sahip. Çin’in hidrojenden gücünü alan treni, Avrupa menşeili rakiplerine benzeyen 1.000 km seyir menzili ve saatte 160 km azami hız ile şehir içi demiryollarını dönüştürmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte CRRC, test verilerinin ortalama 5kWh/km enerji tüketimi sergilemesi nedeniyle treninin enerji verimliliği konusunda dünya lideri olduğunu iddia ediyor. Trende ayrıca başlatma, durdurma ve depoya geri dönme gibi otomatik sürüş işlevleri de bulunuyor ancak bunların CRRC tarafından test edilip edilmediği açıklanmadı.

Dünyanın ilk hidrojenle çalışan treni hizmete başladı 2 yıl önce eklendi

CRRC, trenin hidrojen güç sistemini dayanıklılık, aşırı sıcaklıklarda performans (-25°C ila 35°C arasında), titreşim direnci, elektromanyetik uyumluluk ve yangın güvenliği açısından da test etti. Statista’nin verilerine göre Çin'in demiryolu ağının işletme uzunluğu 155.000 km’yi aşmış durumda. Ancak buna rağmen Çin, elektrifikasyon atılımıyla 2013 ve 2019 yılları arasında CO2 emisyonlarını 35.300 tondan 5.440 tona düşürmeyi başardı. Çin, hidrojen adımıyla ise bunu sıfırlamak ve sürdürülebilirliği sağlamak istiyor.

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Çin, hidrojenle çalışan ilk treni test sürüşünü tamamladı