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    Anlık Bildirim

    Çin, hidrojenle çalışan ilk treni test sürüşünü tamamladı: 1.000 km menzil!

    Çin'in hidrojenle çalışan ilk yolcu treni yüksek menzil ve rakipleriyle benzer hızlarda test sürüşünü başarıyla tamamladı. Çin’in hidrojenli treni 1.000 km menzil ve 160 km/s hız sunuyor.
    Çin, hidrojenle çalışan ilk treni test sürüşünü tamamladı Tam Boyutta Gör
    Çin, yerli olarak geliştirdiği hidrojenle çalışan ilk treninin test sürüşünü başarılı bir şekilde tamamlayarak şehir içi temiz ulaşıma göz kırptı. CRRC Changchun Railway Vehicles tarafından geliştirilen tren, Avrupa menşeili rakiplerine benzer menzil ve hızlarla testlerini tamamladı. CRRC aynı zamanda hidrojen yakıt hücreli treninin enerji verimliliği konusunda dünya lideri olduğunu iddia ediyor.

    Çin’den hidrojenli tren atılımı

    Fosil yakıtlara veya havai elektrik hatlarına dayanan geleneksel trenlerin aksine, bu yenilikçi tren hidrojen enerjili bir tahrik sistemine sahip. Çin’in hidrojenden gücünü alan treni, Avrupa menşeili rakiplerine benzeyen 1.000 km seyir menzili ve saatte 160 km azami hız ile şehir içi demiryollarını dönüştürmeyi amaçlıyor.

    Çin, hidrojenle çalışan ilk treni test sürüşünü tamamladı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte CRRC, test verilerinin ortalama 5kWh/km enerji tüketimi sergilemesi nedeniyle treninin enerji verimliliği konusunda dünya lideri olduğunu iddia ediyor. Trende ayrıca başlatma, durdurma ve depoya geri dönme gibi otomatik sürüş işlevleri de bulunuyor ancak bunların CRRC tarafından test edilip edilmediği açıklanmadı.

    CRRC, trenin hidrojen güç sistemini dayanıklılık, aşırı sıcaklıklarda performans (-25°C ila 35°C arasında), titreşim direnci, elektromanyetik uyumluluk ve yangın güvenliği açısından da test etti. Statista’nin verilerine göre Çin'in demiryolu ağının işletme uzunluğu 155.000 km’yi aşmış durumda. Ancak buna rağmen Çin, elektrifikasyon atılımıyla 2013 ve 2019 yılları arasında CO2 emisyonlarını 35.300 tondan 5.440 tona düşürmeyi başardı. Çin, hidrojen adımıyla ise bunu sıfırlamak ve sürdürülebilirliği sağlamak istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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