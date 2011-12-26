Çin'den yeni bir Android oyun cihazı : JXD S7100

Sony firmasının PSP ve akıllı telefonu birleştiren modeli Xperia Play'in piyasaya çıkışının ardından özellikle Çin bölgesinden sıkı rakipler gelmeye devam ediyor.





Bir süre önce sizlere tanıttığımız Yinlips YDPG 18 Android'li oyun cihazından sonra diğer bir Çinli üretici JXD kendi oyun cihazını da piyasaya sürdü.





İddialı özelliklere sahip JXD S7100 modeli 7 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlüğündeki kapasitif dokunmatik ekranı ve ekranın yan kısımlarında bulunan kontrol tuşlarından oluşuyor. İşlemci kısmında ise 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı bir model bulunuyor. Grafik birimi olarak Mali 400 birimine 512MB RAM eşlik ediyor. İşletim sistemi ise Android 2.2 Froyo sürümü. Bağlantı arabirimi olarak WiFi standardı eklenmiş.





HDMI çıkışıyla harici ekranlara bağlayabileceğiniz model 16GB depolama kapasitesine ve 2MP ön / 0.3MP arka kameraya sahip. Cihaz için firmanın kendisine ait bir de uygulama mağazası bulunuyor. Mağazadan uyumlu dokunmatik oyunlar ve klasik ROM'ları indirmek mümkün.





Model 139.99$ fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu. Xperia Play için fazla para vermek istemeyenlere yönelik oldukça uygun fiyatlı bir cihaz olarak göze çarpıyor.