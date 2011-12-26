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Çin'den yeni bir Android oyun cihazı : JXD S7100

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony firmasının PSP ve akıllı telefonu birleştiren modeli Xperia Play'in piyasaya çıkışının ardından özellikle Çin bölgesinden sıkı rakipler gelmeye devam ediyor. 

Bir süre önce sizlere tanıttığımız Yinlips YDPG 18 Android'li oyun cihazından sonra diğer bir Çinli üretici JXD kendi oyun cihazını da piyasaya sürdü.

İddialı özelliklere sahip JXD S7100 modeli 7 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlüğündeki kapasitif dokunmatik ekranı ve ekranın yan kısımlarında bulunan kontrol tuşlarından oluşuyor. İşlemci kısmında ise 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı bir model bulunuyor. Grafik birimi olarak Mali 400 birimine 512MB RAM eşlik ediyor. İşletim sistemi ise Android 2.2 Froyo sürümü. Bağlantı arabirimi olarak WiFi standardı eklenmiş.

HDMI çıkışıyla harici ekranlara bağlayabileceğiniz model 16GB depolama kapasitesine ve 2MP ön / 0.3MP arka kameraya sahip. Cihaz için firmanın kendisine ait bir de uygulama mağazası bulunuyor. Mağazadan uyumlu dokunmatik oyunlar ve klasik ROM'ları indirmek mümkün.

Model 139.99$ fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu. Xperia Play için fazla para vermek istemeyenlere yönelik oldukça uygun fiyatlı bir cihaz olarak göze çarpıyor.

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ahmetsaid_ak 7 yıl en beğenilen
Çözünürlük güzel,Ekran geniş,işlemci ram falan iyi.
Fiyatı 300-400 civarı olursa paso Metal Slug + Pokemon
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NuKe_MaNia 7 yıl
gelsin 99999in1 li oyunlar
froyo mu kaldı ya
xplay daha iyi
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Volkanbaba 7 yıl
Bu cinlilerde 2.2 froyo yu cok segiyorlar heralde. Froyumu kaldi arkadas zaten guncellemede gelmez merdivenalti bir sey gibi duruyor alanin elinde patlar.
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DH Misafiri 7 yıl
Merhabalar,
ben cihazı aldım. çok başarılı bir cihaz. tek eksiği android işletim sistemini kitlemişler. google play yükleyemiyorsunuz. ancak internetten apk dosyaları bulup yüklemeniz gerekiyor.
ekran öyle adi bir malzemeden yapılmamış. gerçekten canavar gibi.
bazı özellikleri çince. fakat türkçeye çevirebiliyorsunuz.
eğer ben google playsiz yükleyemem diyorsanız almayın, ama tarayıcısını kullanarak ve doğru yerde arayarak apk dosyalarını bulup yükleyebilirsiniz.
tavsiye ederim.
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söny 7 yıl
Tasarım olarak fat olması pek hoş bi görüntü sağlamamış ama arkadaşların paylaştığı videolar ve 170dolar gibi bir fiyata satılması gayet fp ürünü olduğunu gösteriyor çinliler yaptımı yapıyor yahu
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freefalcon 7 yıl
Ürün tam benim hayal ettiğim, istediğim gibi bir şey. HDMI çıkış falan da süper olmuş gerçekten.
everbuying.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
aspahlt 5 tarz oyunları desteklermi acaba ? bende acer aspire one notebook var android yüklicem ama androi merketteki oyunları açarmı bilmiyorm oyüzden böyle bir cihaz düşünüyorum
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S 7 yıl
Çözünürlük iyi değil ama iyi yapmış adamlar.
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DH Misafiri 7 yıl
Adamlarda akıl var...Düşünmüştüm aslında böyle bişeyi.Şu sıralar cep telefonu işlemcilerinin PSP ve PS3 işlemcilerini geçtiklerini söylüolardı.Ordan kafama esti
Aslında cep telefonuna bluetooth la 2 kol bağlıycan HDMİ çıkışıda oldumu PS 3 den farkı yok :D
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axilik 7 yıl
Olmuş mu ne bu ..
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createemir 7 yıl
ARM Cortex-A9 çift çekirdek değil mi ?
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SEO-Uzmanı 7 yıl
beyendim +1 :)
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alito 7 yıl
xperia dan daha iyi
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kadirt 7 yıl
7 inç ve telefon değil.
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