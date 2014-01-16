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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'den yeni bir mobil işletim sistemi doğuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11,6b
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44
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'den yeni bir mobil işletim sistemi doğuyor

Çin'in genelde kapalı bir ekosistem olduğu ve internet aleminde mevcut pek çok platformun benzerlerini vatandaşlarına sunduğu herkesin malumu. Bunlar arasında arama motoru Baidu, mikroblog sitesi Weibo, Facebook rakibi RenRen, mobil işletim sistemi Baidu gibi pek çok örnek mevcut.

Çin uzun bir süredir harici mobil işletim sistemlerini temel almayacak bir platform üzerinde çalışıyordu. Shanghai Liantong firması ile Çin Bilim Akademisi ve hükümet birimleri ortaklığında geliştirilen COS adlı mobil işletim sistemi resmi olarak duyuruldu.

China Operating System tanımının kısaltması olan COS hakkında çok fazla bir bilgi yok ancak HTC sistemin baştan beri en büyük destekçileri arasında. COS tamamen bağımsız olarak geliştirildi ve Linux platformunu temel alıyor. Sistemin bağımsız olması ise dil girdileri, bulut servisleri ve gelir modelleri kurma gibi pek çok konuda Çin'in karar vermesi anlamına geliyor. 

iOS kapalı bir ekosistem olduğu için, Windows Phone ve Android de zayıf güvenlik seviyeleri nedeniyle ortaklığı böyle bir arayışa yönlendirmiş. COS ise bu dezavantajları gidermeyi planlıyor.

COS akıllı telefon, tablet, PC ve set üstü TV kutusu gibi pek çok kategoride kullanılmak üzere tasarlanmış. Ancak görsellerde sistemin Android tarafından tasarım anlamında etkilendiği göze çarpıyor. COS ne zaman piyasaya sürülecek şimdilik kesin değil. 

http://tc.people.com.cn/n/2014/0116/c183206-24133631.html Yorum Yaz
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turkeytv 5 yıl en beğenilen Hi Guy
Hi Guy
Samsung plastik telefon yapıyor


forumu terket
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Lazeran 5 yıl
Şu rekabet iyidir lafını size kim öğretti bir haberde de şu yorumu görmesek.
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cübbeli gandalf 5 yıl
adamlar iyice içine kapanacak desene
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Teletapnes 5 yıl
Nickimi çalmışlar
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DH Misafiri 5 yıl
kaldırım taşlarını renkli renkli boyuyoruz silinincede eylem yapıyoruz
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icais 5 yıl
Ciksin bence guzel olur.
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serayhefe 5 yıl
Çin iyi kötü bir şeyler yapıyor biz ülke olarak ne yapıyoruz?
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 5 yıl
"Windows Phone ve Android de zayıf güvenlik seviyeleri nedeniyle ortaklığı böyle bir arayışa yönlendirmiş" mii? Android tamam da WP'nun neresi zayıf güvenlik?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Murat.asd 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

"Windows Phone ve Android de zayıf güvenlik seviyeleri nedeniyle ortaklığı böyle bir arayışa yönlendirmiş" mii? Android tamam da WP'nun neresi zayıf güvenlik?

"DH Misafiri" Pm engellediğiniz için burdan soruyorum mecburen W832 telefonum var forumda Framaroot ile root ettim yazmışsınız. Yardımcı olursanız bende yapmak istiyorum. Teşekkürler
1 Yanıt Yanıtla
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Murat.asd 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

"Windows Phone ve Android de zayıf güvenlik seviyeleri nedeniyle ortaklığı böyle bir arayışa yönlendirmiş" mii? Android tamam da WP'nun neresi zayıf güvenlik?

"DH Misafiri" Pm engellediğiniz için burdan soruyorum mecburen W832 telefonum var forumda Framaroot ile root ettim yazmışsınız. Yardımcı olursanız bende yapmak istiyorum. Teşekkürler
1 Yanıt Yanıtla
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Murat.asd 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

"Windows Phone ve Android de zayıf güvenlik seviyeleri nedeniyle ortaklığı böyle bir arayışa yönlendirmiş" mii? Android tamam da WP'nun neresi zayıf güvenlik?

"DH Misafiri" Pm engellediğiniz için burdan soruyorum mecburen W832 telefonum var forumda Framaroot ile root ettim yazmışsınız. Yardımcı olursanız bende yapmak istiyorum. Teşekkürler
1 Yanıt Yanıtla
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yasamasa 5 yıl
bunada çin malı işletim sistemi mi diyecekler merak ediyorum :)
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alaz1903 5 yıl
iOS kapalı bir ekosistem olduğu için, Windows Phone ve Android de zayıf güvenlik seviyeleri nedeniyle


Sayın Ekrem Çukurcalı hep "olabilir, çıkabilir, gelebilir, tanıtabilir" tarzı hayali haberler peşinde koşmaktan gerçeklerle bağlantınız kopmuş sanırım. Windows Phone 8 işletim sisteminde bugüne kadar çıkmış tek bir güvenlik açığı varsa paylaşırsanız biz de "öğrenebiliriz".

Bilmiyorsanız ben söyleyeyim Windows Phone açık kaynaklı değil hatta şu haliyle iostan daha kapalı bir işletim sistemidir (jailbreak yok ve hack edilmedi henüz, mağaza harici uygulama bile yüklenemiyor). Sistem o kadar kapalı ki arayüz kişiselleştirmesi bile yapılamadığı için biz kullanıcıların eleştirisine maruz kalıyor kimi zaman. Bu da windows phone'u (şimdilik) mevcutların içerisinde paranoya derecesinde güvenlikli mobil işletim sistemi yaparken, kişiselleştirilmesinin önünde engeller çıkarıyor. Hatta sistemin bazı noktalarına ulaşma yetkisi olmadıkları için uygulama geliştiricilerinin bile eli kolu bağlı kalıyor.

Haberi aldığınız kaynağa bakmadım orijinal metinde böylesine hatalı bir ifade yer almış olsa hiç sorgulamadan çevirip buraya koyuyorsanız bu editörlük işinizi biraz daha ciddiye almanızı öneririm.

edit: Kaynağa baktım, İngilizce değil Çince imiş.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
çine bak beee.
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F.Chopin 5 yıl
Tutmaz android ve ios varken
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DH Misafiri 5 yıl
Yakında çin hepimizin anasını ağlatır bu gidişle adamlar gelişiyorlar amerikayıda geçerlerse dünya çok çeker
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