Çin'den yeni bir mobil işletim sistemi doğuyor





Çin'in genelde kapalı bir ekosistem olduğu ve internet aleminde mevcut pek çok platformun benzerlerini vatandaşlarına sunduğu herkesin malumu. Bunlar arasında arama motoru Baidu, mikroblog sitesi Weibo, Facebook rakibi RenRen, mobil işletim sistemi Baidu gibi pek çok örnek mevcut.





Çin uzun bir süredir harici mobil işletim sistemlerini temel almayacak bir platform üzerinde çalışıyordu. Shanghai Liantong firması ile Çin Bilim Akademisi ve hükümet birimleri ortaklığında geliştirilen COS adlı mobil işletim sistemi resmi olarak duyuruldu.





China Operating System tanımının kısaltması olan COS hakkında çok fazla bir bilgi yok ancak HTC sistemin baştan beri en büyük destekçileri arasında. COS tamamen bağımsız olarak geliştirildi ve Linux platformunu temel alıyor. Sistemin bağımsız olması ise dil girdileri, bulut servisleri ve gelir modelleri kurma gibi pek çok konuda Çin'in karar vermesi anlamına geliyor.





iOS kapalı bir ekosistem olduğu için, Windows Phone ve Android de zayıf güvenlik seviyeleri nedeniyle ortaklığı böyle bir arayışa yönlendirmiş. COS ise bu dezavantajları gidermeyi planlıyor.





COS akıllı telefon, tablet, PC ve set üstü TV kutusu gibi pek çok kategoride kullanılmak üzere tasarlanmış. Ancak görsellerde sistemin Android tarafından tasarım anlamında etkilendiği göze çarpıyor. COS ne zaman piyasaya sürülecek şimdilik kesin değil.

http://tc.people.com.cn/n/2014/0116/c183206-24133631.html