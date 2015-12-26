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Çin'in Ay'daki keşif aracı yeniden iş başında

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından 2013 yılında Ay'a gönderilen Yutu keşif aracı, yeniden faaliyete geçti ve Ay'ın yüzeyinde daha önce keşfedilmemiş yeni bir taş türü keşfetti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çin'in Ay'daki keşif aracı yeniden iş başında
 Söz konusu uzay derinliklerinin keşfi olduğunda Çin, ABD ve Rusya gibi ülkelerin gerisinde kalmış olsa da, bu alanda önemli atılımlar yapmaya devam ediyor. Ay'a insansız uzay aracı indirmeyi başaran birkaç ülkeden biri olan Çin, Ay'daki keşif aracının daha önce keşfedilmemiş yeni bir taş türü bulduğunu duyurdu.
 Çin Ulusal Uzay İdaresi'nde görevli bilim insanları tarafından yayınlanan açıklamada, Ay'da yeni bir taş türü bulunduğu ve bu yeni türün 70'li yıllarda Amerikalı ve Rus astronotlar tarafından toplanan örneklerden farklı olduğu ifade edildi. Ay'da bulunan Yutu keşif aracı tarafından Mare Imbrium kraterinden toplanan örneklerin, yaklaşık 3 milyar yıl önce Ay'ın yüzeyine püsküren lavlara ait olduğu tahmin ediliyor. Apollo görevleri sırasında toplanan örnekler ise, yaklaşık 4 milyar yıl önceye aitti.
 Yutu tarafından toplanan örneklerin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucu, hem Ay'ın volkanik yapısının zamanla nasıl değiştiği, hem de Ay'ın iç kısmıyla ilgili yeni bulgulara ulaşılabilecek.
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) adına önemli bir başarı olan bu yeni keşfe imza atan Yutu keşif aracı, 2013 yılında başlatılan Chang’e-3 görevi sırasında uzaya fırlatılmıştı. Geçtiğimiz yıl önemli bir arıza yaşayan keşif aracının işinin bittiği düşünülmüş olsa da, CNSA aracı yeniden çalışır hale getirmeyi başarmış gibi görünüyor.

http://www.theguardian.com/science/2015/dec/22/new-type-of-moon-rock-discovered-by-chinese-lunar-lander Yorum Yaz
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ssbrutality 3 yıl en beğenilen
Çin Malı Bozulması Normal :D
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arel.gr 3 yıl
amerikayi keşfetmiştir.
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ylmzsngl 3 yıl
Beklentim Çin'in Marsa araç göndermesi. Yıllardır NASA'nın ağzının içine bakılıyor. Onlarda ya bulamıyor ya da söylemiyorlar. Hoş Çin bulsa bile söyler mi? Kendi çıkarları için nasıl bir strateji izler oda ayrı bir konu.
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Lotusx 3 yıl
Çok ilginçtir hala yerli keşif aracı üretme projesini başlatmadı bizimkiler.
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tricore 3 yıl
şu eksileme parmağı nereye gitti ?
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Captain_Ivy 3 yıl
Çin: "oha olm lan çok değişik bişey buldum, sizde bundan yok bence. Parlıyo benimki hem!"
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LORDTEK 3 yıl
70'li yıllarda Amerikalı ve Rus astronotlar tarafından toplanan

denmiş. Birincisi Rus uzayadamlarına kozmonot denir astronot değil. İkincisi Ruslar insanlı ay görevi gerçekleştirmediler...
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TIGERSHARK 3 yıl
Acaba nasıl tekrar'dan çalışır duruma getirmişler ?
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ReiCheN 3 yıl
ssbrutality
Çin Malı Bozulması Normal :D

ulan ya :D :D :D
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ssbrutality 3 yıl en beğenilen
Çin Malı Bozulması Normal :D
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