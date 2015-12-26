Çin'in Ay'daki keşif aracı yeniden iş başında

Söz konusu uzay derinliklerinin keşfi olduğunda Çin, ABD ve Rusya gibi ülkelerin gerisinde kalmış olsa da, bu alanda önemli atılımlar yapmaya devam ediyor. Ay'a insansız uzay aracı indirmeyi başaran birkaç ülkeden biri olan Çin, Ay'daki keşif aracının daha önce keşfedilmemiş yeni bir taş türü bulduğunu duyurdu.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nde görevli bilim insanları tarafından yayınlanan açıklamada, Ay'da yeni bir taş türü bulunduğu ve bu yeni türün 70'li yıllarda Amerikalı ve Rus astronotlar tarafından toplanan örneklerden farklı olduğu ifade edildi. Ay'da bulunan Yutu keşif aracı tarafından Mare Imbrium kraterinden toplanan örneklerin, yaklaşık 3 milyar yıl önce Ay'ın yüzeyine püsküren lavlara ait olduğu tahmin ediliyor. Apollo görevleri sırasında toplanan örnekler ise, yaklaşık 4 milyar yıl önceye aitti.

Yutu tarafından toplanan örneklerin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucu, hem Ay'ın volkanik yapısının zamanla nasıl değiştiği, hem de Ay'ın iç kısmıyla ilgili yeni bulgulara ulaşılabilecek.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) adına önemli bir başarı olan bu yeni keşfe imza atan Yutu keşif aracı, 2013 yılında başlatılan Chang’e-3 görevi sırasında uzaya fırlatılmıştı. Geçtiğimiz yıl önemli bir arıza yaşayan keşif aracının işinin bittiği düşünülmüş olsa da, CNSA aracı yeniden çalışır hale getirmeyi başarmış gibi görünüyor.

http://www.theguardian.com/science/2015/dec/22/new-type-of-moon-rock-discovered-by-chinese-lunar-lander