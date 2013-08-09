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Çinli akıllı telefon üreticisi Changhong, 9mm kalınlığa 5000mAh batarya sığdırmayı başardı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Changhong, 9mm kalınlığa 5000mAh batarya sığdırmayı başardı

Günümüz akıllı telefon modelleri donanım açısından kendisini sürekli geliştirse de, batarya konusunda büyük bir gelişme yaşanmaması tüketiciler tarafından eleştiriliyor. Üreticiler daha ince olmasını istediği modellerine düşük güçte batarya koymak zorunda kalıyor ve bu da nispeten daha kısa kullanım süresi anlamına geliyor. Daha güçlü batarya için ise bu kez telefonun boyutu büyümeye başlıyor.

Sön dönemlerde önemli teknolojik adımlar atan Çinli üreticilerden yeni bir hamle daha geldi. İsmini neredeyse hiç duymadığımız televizyon üreticisi Changhong, Z9 akıllı telefon modeliyle pazarda ses getirmeye hazırlanıyor. 

Z9 modelinde 5.5 inçlik 720p ekran, 8MP çözünürlükte arka kamera, 8.99mm kalınlık şeklinde bilinen özellikler mevcut. Modelin en ilginç yanı ise bu kasa yapısı içerisine tam 5000mAh gücünde bir bataryayı sığdırabilmiş olması.  

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 5.5 inçlik Galaxy Note 2 modelinde 3100mAh gücünde bir batarya, 6.3 inçlik Galaxy Mega modelinde 3200mAh gücünde bir batarya, yeni Nexus 7 modelinde 3950mAh gücünde bir batarya yer alıyor. 5000mAh batarya ile Changhong rakipsiz hale geliyor. 

Modelin en yoğun kullanımda bile 16 saate kadar batarya süresi sunduğu belirtiliyor. Modelin Çin sınırları dışına çıkması pek beklenmiyor ancak bu haliyle bile batarya konusunda büyük üreticilere anlamlı bir mesaj gönderiyor.  

http://www.androidbeat.com/2013/08/chinese-company-shoves-5000-mah-battery-inside-sub-9-mm-phone-with-a-5-5-inch-screen/ Yorum Yaz
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Leskodjer 6 yıl en beğenilen
Yapılmayacak birşey değil ki büyük firmalar işgüzarlıktan bir sonraki seri cihazı daha fazla satmak için kırpıyorlar.
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muratai 6 yıl
Cinlilerin pile istedigi rakami yazdigini bilmeyen editor...
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1 Avatar
ALBAY 6 yıl
Note 3 2199 tl imiş.bence samsung daha iyi sığdırıyo
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Htc one aldım yeni en az iki yıl kullanmayı düşünüyorum, ondan sonra alacağım telefonda en cok bataryaya önem vereceğim
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kasim33 6 yıl
istese samsung 10 000 mah sığdırır note 2 ye ama neden uğraşsın ki zaten satıyor :D
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matmuhendisi 6 yıl
muratzilla
Cinlilerin pile istedigi rakami yazdigini bilmeyen editor...

Güldüm ama katılmıyorum öyle olsa 41 mp yazarlardı kameraya .
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muratai 6 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34

muratzilla

Cinlilerin pile istedigi rakami yazdigini bilmeyen editor...


Güldüm ama katılmıyorum öyle olsa 41 mp yazarlardı kameraya .

Yazmadıklarını nerden biliyorsun?
12 mp kamerayı interpolasyonla 18mp yapıp üstüne 18mp yazanda var.
çakma nokia benzeri android telefonların arkasına 41 MPLXEL bile yazıyor adamlar.

Birisi konuyu hortlatmasa sana cevap bile yazmazdım ama çok geç artık, birisi hortlatmış konuyu.

Yıl olmuş 2013, hala çinlilerin yazdığı teknik özellikleri ciddiye alanlar var. Komik olmayın.
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KAMILGOLCU 6 yıl
ÇİN İŞİ ÇİN İŞİ DİYE HERKES KÖTÜLER ÇİN ÜRÜNLERİNİ ÇİNLİLER OLMASA KİM TOPLAYACAK ACABA G TÜNÜZÜ
1 Yanıt Yanıtla +2
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thelmessos 6 yıl KAMILGOLCU
KAMILGOLCU

ÇİN İŞİ ÇİN İŞİ DİYE HERKES KÖTÜLER ÇİN ÜRÜNLERİNİ ÇİNLİLER OLMASA KİM TOPLAYACAK ACABA G TÜNÜZÜ

Adam haklı.
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dost1984 6 yıl
Cidelee
dost1984yaw milletimiz akıllanmıcak şarj süresine takmışlar. adamlar onu size 10dk da şarj ettirir ama şarj aletinin fiyatı yaklaşık 50-70 dolar olur.yani anlayacağınız şarj olma süresi pille yada telefonla alakalı değil şarj aletiyle alakalı. dünya genelindede insanlar şarj aletlerini önemsiz ucuz gördüğünden bütün firmalarda düşük amperli cihaz yapıyor. ucuz olsun yoksa bide onun tanıtımını yapmak zorunda kalırlar fiyatından dolayı
Öyle bişey olsa apple öyle bi reklamını yaparki aklın şaşar

öyle bişey olmadığını düşünen var yazdığım halde
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1080p 6 yıl
Xda da andida momax mugen vb bataryalarin testi vardi.
ve hic biri gercek mah degerine sahip olmadigi gibi
yuzde 40 kadar daha azdi kapasiteleri.
Orjinal bataryalar gercek mah degerine sahip.
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cakals 6 yıl
zulfiquarr
kasim33yakında patlama haberleri gelir :D
gece gece yarıldım gülmekten. !!!

Şimdi güldünmü sinirlendinmi anlamış değilim.
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Master_Evil 6 yıl
akıllı telefonlarla yapılabilecek herşeyi yaptılar sadece pil devrimi kaldı bunu başaran piyasanın hakimi olacak
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super heavy 6 yıl
Samsung eğer bunu alırsa hisseleri uçar..
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YüzüğüKayıpFrodo 6 yıl
Önemli olan pili artirmak degil az guç tüketmek.Güc tüketiminde daha iyi teknoloji kullanılsa ve şarj dolumu süresi kısalsa yararı daha fazla olur.Sadece telefonda da degil ki sorun.Elektronik araçlara onlarca pil kullanana kadar; tek pille halledilse bu iş diğer pillerin yerine buyut kücultulme ve farklı teknoloji kullanimi kötümu olur
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acbold 6 yıl
armanatilgan
1 hafta gider pili :) tabi fullemeside 1 gün

Elektrikli araba mı dolduruyosun 1 gün :) Kısa sürede dolar pil...
Burda önemli nokta neymiş ? -"DEMEK Kİ YAPINCA OLUYORMUŞ"
değil mi Iphone,değilmi Samsung :)
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