Çinli akıllı telefon üreticisi Changhong, 9mm kalınlığa 5000mAh batarya sığdırmayı başardı

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Günümüz akıllı telefon modelleri donanım açısından kendisini sürekli geliştirse de, batarya konusunda büyük bir gelişme yaşanmaması tüketiciler tarafından eleştiriliyor. Üreticiler daha ince olmasını istediği modellerine düşük güçte batarya koymak zorunda kalıyor ve bu da nispeten daha kısa kullanım süresi anlamına geliyor. Daha güçlü batarya için ise bu kez telefonun boyutu büyümeye başlıyor.
Sön dönemlerde önemli teknolojik adımlar atan Çinli üreticilerden yeni bir hamle daha geldi. İsmini neredeyse hiç duymadığımız televizyon üreticisi Changhong, Z9 akıllı telefon modeliyle pazarda ses getirmeye hazırlanıyor.
Z9 modelinde 5.5 inçlik 720p ekran, 8MP çözünürlükte arka kamera, 8.99mm kalınlık şeklinde bilinen özellikler mevcut. Modelin en ilginç yanı ise bu kasa yapısı içerisine tam 5000mAh gücünde bir bataryayı sığdırabilmiş olması.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, 5.5 inçlik Galaxy Note 2 modelinde 3100mAh gücünde bir batarya, 6.3 inçlik Galaxy Mega modelinde 3200mAh gücünde bir batarya, yeni Nexus 7 modelinde 3950mAh gücünde bir batarya yer alıyor. 5000mAh batarya ile Changhong rakipsiz hale geliyor.
Modelin en yoğun kullanımda bile 16 saate kadar batarya süresi sunduğu belirtiliyor. Modelin Çin sınırları dışına çıkması pek beklenmiyor ancak bu haliyle bile batarya konusunda büyük üreticilere anlamlı bir mesaj gönderiyor.
http://www.androidbeat.com/2013/08/chinese-company-shoves-5000-mah-battery-inside-sub-9-mm-phone-with-a-5-5-inch-screen/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güldüm ama katılmıyorum öyle olsa 41 mp yazarlardı kameraya .
Yazmadıklarını nerden biliyorsun?
12 mp kamerayı interpolasyonla 18mp yapıp üstüne 18mp yazanda var.
çakma nokia benzeri android telefonların arkasına 41 MPLXEL bile yazıyor adamlar.
Birisi konuyu hortlatmasa sana cevap bile yazmazdım ama çok geç artık, birisi hortlatmış konuyu.
Yıl olmuş 2013, hala çinlilerin yazdığı teknik özellikleri ciddiye alanlar var. Komik olmayın.
Adam haklı.
öyle bişey olmadığını düşünen var yazdığım halde
ve hic biri gercek mah degerine sahip olmadigi gibi
yuzde 40 kadar daha azdi kapasiteleri.
Orjinal bataryalar gercek mah degerine sahip.
Şimdi güldünmü sinirlendinmi anlamış değilim.
Elektrikli araba mı dolduruyosun 1 gün :) Kısa sürede dolar pil...
Burda önemli nokta neymiş ? -"DEMEK Kİ YAPINCA OLUYORMUŞ"
değil mi Iphone,değilmi Samsung :)
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