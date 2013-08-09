Çinli akıllı telefon üreticisi Changhong, 9mm kalınlığa 5000mAh batarya sığdırmayı başardı





Günümüz akıllı telefon modelleri donanım açısından kendisini sürekli geliştirse de, batarya konusunda büyük bir gelişme yaşanmaması tüketiciler tarafından eleştiriliyor. Üreticiler daha ince olmasını istediği modellerine düşük güçte batarya koymak zorunda kalıyor ve bu da nispeten daha kısa kullanım süresi anlamına geliyor. Daha güçlü batarya için ise bu kez telefonun boyutu büyümeye başlıyor.





Sön dönemlerde önemli teknolojik adımlar atan Çinli üreticilerden yeni bir hamle daha geldi. İsmini neredeyse hiç duymadığımız televizyon üreticisi Changhong, Z9 akıllı telefon modeliyle pazarda ses getirmeye hazırlanıyor.





Z9 modelinde 5.5 inçlik 720p ekran, 8MP çözünürlükte arka kamera, 8.99mm kalınlık şeklinde bilinen özellikler mevcut. Modelin en ilginç yanı ise bu kasa yapısı içerisine tam 5000mAh gücünde bir bataryayı sığdırabilmiş olması.





Karşılaştırma yapmak gerekirse, 5.5 inçlik Galaxy Note 2 modelinde 3100mAh gücünde bir batarya, 6.3 inçlik Galaxy Mega modelinde 3200mAh gücünde bir batarya, yeni Nexus 7 modelinde 3950mAh gücünde bir batarya yer alıyor. 5000mAh batarya ile Changhong rakipsiz hale geliyor.





Modelin en yoğun kullanımda bile 16 saate kadar batarya süresi sunduğu belirtiliyor. Modelin Çin sınırları dışına çıkması pek beklenmiyor ancak bu haliyle bile batarya konusunda büyük üreticilere anlamlı bir mesaj gönderiyor.

http://www.androidbeat.com/2013/08/chinese-company-shoves-5000-mah-battery-inside-sub-9-mm-phone-with-a-5-5-inch-screen/