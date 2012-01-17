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Çinli devlet görevlilerine hitap eden tablet RedPad

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo firmasının CES fuarında tanıttığı önemli cihazlarla bu yıl önemli adımlar atan Çin'de devlet görevlileri için üretilen bir tablet bugün satışa sunuldu.

Devlet destekli Hongpaiyihao adlı bir firmanın ürettiği RedPad adlı tablet tamamen devlet görevlileri için üretilmiş bir ürün olarak lanse edildi. 1GHz hızında NVIDIA Tegra 2 yongada sistemi kullanan tablet 9.7 inçlik 1024 x 768 çözünürlükte ekran, Android 3.2 Honeycomb işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, 8000mAh batarya, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 5MP arka/2MP ön kamera, 3G bağlantısı gibi özellikler sunuyor.

Tableti resmi çalışanlara özel yapan ise tamamen Çin hükümetinin izin verdiği sosyal ağ araçlarına sahip olması, devlet gazetelerine sınırsız abonelik ve bazı hükümet kararlarına ait güncellemelere erişim imkanı. 

Firmanın tablet için belirlediği fiyat 1590$ civarında. Bu fiyata tüm abonelikler dahil. Toplu alım yapmak isteyen kurumlara ise ürün başına 1120$ fiyat belirlenmiş. Ancak fiyatı ülkede satılan iPad'den yaklaşık 3 kat daha fazla.

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DH Misafiri 7 yıl
Good to see a tanlet at work. I can't match that.
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_bluescream_ 7 yıl
8 amper bataryamı o ne be :D
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salagil 7 yıl
haberin ucu yine apple a değimiş...
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Silent Guardian 7 yıl salagil
salagil
haberin ucu yine apple a değimiş...

İşin ucunda Ekrem Çukurca varsa haber Apple'ın temizlikçisine bile değebilir.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
kamu alımı ihalelerinde güzel rant olur :D
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artenis 7 yıl
fetotab - fetopad ;)
bilin bakalım neresi için üretilebilir ;)
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TheProphet 7 yıl
fiyat uçmuş..
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Evren Küçük 7 yıl
@zerocontrol
Lenovo değil Hongpaiyihao üretmiş. Cihazın fiyatını pahalı yapan donanımı değil. Daha dikkatli oku istersen.
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E_Aydin35 7 yıl
Oo RedPad isim çok albenili ve güzel olmuş.:) Devlet destekli derken sadece devletmi üretiyor bu tableti?ayrıca teknik özelllikler ve tasarım da fena değil.
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zerocontrol 7 yıl
Lenovo çıldırmış galiba özellikler iyi ama fiyat saçma olmuş
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