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Çinli e-ticaret devinin CEO'su ABD'de tutuklandı

45 milyar dolarlık piyasa değeriyle Alibaba'nın ardından Çin'in en büyük e-ticaret şirketi olan JD.com'un CEO'su Liu Qiangdong, cinsel taciz iddiasıyla ABD'de tutuklandı.
8 ay
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Çinli e-ticaret devinin CEO'su ABD'de tutuklandı
 

Çin'in önde gelen e-ticaret şirketlerinde JD.com; 45 milyar dolarlık piyasa değeri ve geçtiğimiz yıl satışlardan elde ettiği 55 milyar dolarlık gelir ile Çin'de Alibaba'nın en büyük rakibi olarak gösteriliyor. 1998 yılında şirketi kuran ve yaklaşık 15 yıldır şirketin CEO koltuğunda oturan Liu Qiangdong'un adı geçtiğimiz günlerde ilginç bir haberle gündeme geldi. Reuters'ın haberine göre 45 yaşındaki iş adamı, ABD'de tutuklandı.


Cinsel taciz iddiası 

ABD'nin Minnesota eyaletine yaptığı seyahat sırasında tutuklanan Liu Qiangdong, cuma günü akşam saatlerinde tutulandı. Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandığı iddia edilen Qiangdong, birkaç saat sonra cumartesi sabahı serbest bırakıldı. Minneapolis kentinin polis birimi sözcüsü John Elder, tutuklama nedenleri hakkında bilgi vermedi. Bununla birlikte sözcü, CEO hakkında soruşturma yürütüldüğünü ancak soruşturma süresince tutuklama ya da seyahat kısıtlamasına gerek görülmediğini dile getirdi.


Yaklaşık 8 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin iş adamlarından biri olan Qiangdong hakkında yurt dışı çıkış yasağı alınıp alınmadığı belirsizliğini koruyor. Her ne kadar polis birimi sözcüsü bir seyahat kısıtlaması olmadığını belirtse de ''Onunla temasa geçmemiz gerektiğinde bunu yapabilmeliyiz.'' ifadesi, CEO'nun yurt dışına çıkamayacağı yönünde şüpheleri beraberinde getirmiş durumda.


Şirket yönetiminde problem yaşanabilir 

Tabi Liu Qiangdong'un ülkesine dönememe ihtimali JD.com için son derece önemli zira CEO, şirketin oy haklarının yaklaşık yüzde 80'ine sahip. Bu da şirketle ilgili yönetime ilişkin önemli bir karar alınması halinde onun görüşüne başvurmayı zorunlu hale getiriyor. Şirket tüzüğünde Liu Qiangdong'un görüşlerini telekonferans yoluyla bildirebileceğine dair bir hüküm bulunmadığını belirten kurumsal yönetim uzmanı Chris Leahy, bu problemin aşılamaması(ve CEO'nun ABD'yi terk edememesi) halinde şirketin ciddi bir yönetim problemi yaşayabileceğini belirtiyor. 


http://fortune.com/2018/09/03/jd-com-richard-liu-arrest/ Yorum Yaz
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RichesMen 8 ay en beğenilen
Bir yerden tanıdık geldi bu hamleler....
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Mephisto_TR 8 ay
DH son zamanlarda çok fazla yüzeysel haber yapmaya başladı. Verilen kaynakta adamın kefalet bile ödemeden delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı yazıyor. Şirket adamın haksız yere suçlandığını iddia etmiş. CEO, JD sözcüsüne göre de ülkesine, işinin başına geri dönmüş.
Ortada öyle ticaret savaşı durumu yok. Adamı tutuklamışlar ertesi sabah bırakmışlar.
DH son zamanlarda çok fazla yüzeysel haber yapmaya başladı. Verilen kaynakta adamın kefalet bile ödemeden delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı yazıyor. Şi...
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Mephisto_TR 8 ay
DH son zamanlarda çok fazla yüzeysel haber yapmaya başladı. Verilen kaynakta adamın kefalet bile ödemeden delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı yazıyor. Şirket adamın haksız yere suçlandığını iddia etmiş. CEO, JD sözcüsüne göre de ülkesine, işinin başına geri dönmüş.
Ortada öyle ticaret savaşı durumu yok. Adamı tutuklamışlar ertesi sabah bırakmışlar.
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Tommy Shelby 8 ay
Abd vs Çin + Rusya . Kim alır
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fhrstw 8 ay
Şimdi bana kızacaklar tamam adama operasyon yapılmıştır ama efendi gibi uçkuruna sahip çıksaydı bunlar başına gelmezdi. Resmen abdnin ekmeğine yağ sürmüş.
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ozbey08 8 ay
ticaret savaşı giderek sıcak savaşa doğru evriliyor.
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RichesMen 8 ay en beğenilen
Bir yerden tanıdık geldi bu hamleler....
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clb12 8 ay
Abd cine karsi koyamayagini anlayinca boyle hamlelere girismeye basladi anlasilan.
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