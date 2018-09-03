Çinli e-ticaret devinin CEO'su ABD'de tutuklandı

Çin'in önde gelen e-ticaret şirketlerinde JD.com; 45 milyar dolarlık piyasa değeri ve geçtiğimiz yıl satışlardan elde ettiği 55 milyar dolarlık gelir ile Çin'de Alibaba'nın en büyük rakibi olarak gösteriliyor. 1998 yılında şirketi kuran ve yaklaşık 15 yıldır şirketin CEO koltuğunda oturan Liu Qiangdong'un adı geçtiğimiz günlerde ilginç bir haberle gündeme geldi. Reuters'ın haberine göre 45 yaşındaki iş adamı, ABD'de tutuklandı.





Cinsel taciz iddiası

ABD'nin Minnesota eyaletine yaptığı seyahat sırasında tutuklanan Liu Qiangdong, cuma günü akşam saatlerinde tutulandı. Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandığı iddia edilen Qiangdong, birkaç saat sonra cumartesi sabahı serbest bırakıldı. Minneapolis kentinin polis birimi sözcüsü John Elder, tutuklama nedenleri hakkında bilgi vermedi. Bununla birlikte sözcü, CEO hakkında soruşturma yürütüldüğünü ancak soruşturma süresince tutuklama ya da seyahat kısıtlamasına gerek görülmediğini dile getirdi.





Yaklaşık 8 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin iş adamlarından biri olan Qiangdong hakkında yurt dışı çıkış yasağı alınıp alınmadığı belirsizliğini koruyor. Her ne kadar polis birimi sözcüsü bir seyahat kısıtlaması olmadığını belirtse de ''Onunla temasa geçmemiz gerektiğinde bunu yapabilmeliyiz.'' ifadesi, CEO'nun yurt dışına çıkamayacağı yönünde şüpheleri beraberinde getirmiş durumda.





Şirket yönetiminde problem yaşanabilir

Tabi Liu Qiangdong'un ülkesine dönememe ihtimali JD.com için son derece önemli zira CEO, şirketin oy haklarının yaklaşık yüzde 80'ine sahip. Bu da şirketle ilgili yönetime ilişkin önemli bir karar alınması halinde onun görüşüne başvurmayı zorunlu hale getiriyor. Şirket tüzüğünde Liu Qiangdong'un görüşlerini telekonferans yoluyla bildirebileceğine dair bir hüküm bulunmadığını belirten kurumsal yönetim uzmanı Chris Leahy, bu problemin aşılamaması(ve CEO'nun ABD'yi terk edememesi) halinde şirketin ciddi bir yönetim problemi yaşayabileceğini belirtiyor.

http://fortune.com/2018/09/03/jd-com-richard-liu-arrest/