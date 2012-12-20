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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinliller bu defa orjinalinden daha iddialı telefon yaptı; Dört çekirdekli Galaxy S III Mini klonu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
1
64
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinliller bu defa orjinalinden daha iddialı telefon yaptı; Dört çekirdekli Galaxy S III Mini klonu
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Popüler cihazları klonlama konusunda oldukça aktif  olan Çinli üreticiler, bu defa çıtayı yükseltmiş gibi görünüyorlar. Kısa bir süre önce ülkemizde de satışa çıkan Galaxy S III Mini, adıyla ilgi uyandırmış ancak sahip olduğu donanımla küçük ekranlı Galaxy S III'ten çok orta segment için konumlandırılan bir cihaz profili çizmişti. ST-Ericsson firması tarafından geliştirilen çift çekirdekli işlemci ve düşük çözünürlüklü ekran gibi detaylarla donatılan Galaxy S III Mini'yi klonlayan Çinliler, belkide ilk defa orjinalinden daha iddialı bir cihaz ortaya koyuyorlar.
Rhythm Communication firması tarafından geliştirilen telefon, donanım olarak her noktada Galaxy S III Mini'nin ötesine geçmeyi başarıyor. Bizzat Samsung tarafından geliştirilen ve Galaxy S III'te de kullanılan dört çekirdekli Exynos 4412 işlemcisinden güç alan klon telefon, aynı zamanda orjinal modelden farklı olark 5MP yerine 8MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor. 4-inç yerine 4.5-inç ekrana yer verilen telefonda ayrıca 1GB RAM olduğu belirtiliyor. AnTuTu testinden 16 bin puanın üzerinde skor alan cihaz, ortaya koyduğu performans değerleri ile Galaxy S III'e meydan okuyabilecek bir noktada yer alıyor. Orjinal modelden daha iyi bir donanımla gelen klon telefonun fiyatı da iddialı, Çinliler bu telefona 160 dolarlık etiket fiyatı ile ulaşabiliyorlar. 
Çinliller bu defa orjinalinden daha iddialı telefon yaptı; Dört çekirdekli Galaxy S III Mini klonu
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http://www.gizchina.com/2012/12/19/samsung-galaxy-s3-mini-clone-with-quad-core-exynos-4412-cpu-is-just-160/ Yorum Yaz
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fx57 6 yıl en beğenilen Angel Girl
Angel Girl

''Kısa bir süre önce ülkemizde de satışa çıkan Galaxy S III Mini, adıyla ilgi uyandırmış ancak sahip olduğu donanımla küçük ekranlı Galaxy S III'ten çok ota segment için konumlandırılan bir cihaz profili çizmişti.''

Yahu tabii öyle olacak ve biz öyle oldugu için onu tercih ettik, ucuz olması, mini olması.
Pantalonda kalas taşımamak için ikide bir bunu yazmanın ne alemi var,

iyiki piksellerde görünüyor yazmamışsınız.

Kocaman bir BAN.

Merhaba,

Galayx S III'le ilgili olarak Samsung Mobile başkanı JK Shin açıklamasında, alt seviye bir cihaz değil, Galaxy S III'ün mini versiyonunu hazırladıklarını söylemişti. Ancak ortaya çıkan cihaz tasarım olarak mini bir SIII ancak donanım olarak daha çok Galaxy S II ayarında bir telefon olarak karşımıza çıktı.

Firmalar tabii ki ucuz ve daha alınabilir telefonlar yapmalı ancak bu telefonlar doğru ifadelerle tanımlanmalı. Galaxy S III'ün daha küçük ebatlarda, iPhone ile aynı ekran boyutu segmenttinde mücadele edecek bir telefon izlenimi uyandırır ancak ortaya bambaşka bir telefon çıkartırsanız, durum başka bir hal alır.

Teşekkür eder, iyi forumlar dilerim.
Angel Girl''Kısa bir süre önce ülkemizde de satışa çıkan Galaxy S III Mini, adıyla ilgi uyandırmış ancak sahip olduğu donanımla küçük ek...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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ekorender 6 yıl tutankemon
tutankemon

fx57

Angel Girl

''Kısa bir süre önce ülkemizde de satışa çıkan Galaxy S III Mini, adıyla ilgi uyandırmış ancak sahip olduğu donanımla küçük ekranlı Galaxy S III'ten çok ota segment için konumlandırılan bir cihaz profili çizmişti.''

Yahu tabii öyle olacak ve biz öyle oldugu için onu tercih ettik, ucuz olması, mini olması.
Pantalonda kalas taşımamak için ikide bir bunu yazmanın ne alemi var,

iyiki piksellerde görünüyor yazmamışsınız.

Kocaman bir BAN.

Merhaba,

Galayx S III'le ilgili olarak Samsung Mobile başkanı JK Shin açıklamasında, alt seviye bir cihaz değil, Galaxy S III'ün mini versiyonunu hazırladıklarını söylemişti. Ancak ortaya çıkan cihaz tasarım olarak mini bir SIII ancak donanım olarak daha çok Galaxy S II ayarında bir telefon olarak karşımıza çıktı.

Firmalar tabii ki ucuz ve daha alınabilir telefonlar yapmalı ancak bu telefonlar doğru ifadelerle tanımlanmalı. Galaxy S III'ün daha küçük ebatlarda, iPhone ile aynı ekran boyutu segmenttinde mücadele edecek bir telefon izlenimi uyandırır ancak ortaya bambaşka bir telefon çıkartırsanız, durum başka bir hal alır.

Teşekkür eder, iyi forumlar dilerim.



İyide isimden belli zaten nesini anlamıyor insanlar anlamıyorum, mini demek genel anlamda mini demek bizler bunun bilincindeyiz.
S3 mini zaten S2 ayarında olacak ben böyle anladım, hatta S2 ile S3 arasında olacak tam yeri orası.
Kısacası mini demek genel anlamda mini demek, tüketici sanırım daha bilinçli bu konuda.

Mini demek o anlama gelmiyor yalnız. Siz bir telefonun adıyla galaxy s3 mini diyorsanız ekranını ve belki saat hızları düşürülmüş benzer işlemcili bir telefonu kastediyorsunuz demektir. Benim çevremdeki birçok kişi galaxy mini deyince "bak S3'ün küçük ekranlısı üretilmiş ne güzel" dediğini biliyorum. Oysa Galaxy s3 ile görüntüsü dışında neredeyse hiçbir şeyi benzemiyor. Bunun adına popülerin adını kullanarak insanları kandırma denir kimse kusura bakmasın. Çünkü çevremdeki insanlara bunun S3 ile alakası olmadığını anlattığımda "öyleyse ben bu telefonu almam" dediğini biliyorum.
tutankemonfx57Angel Girl''Kısa bir süre önce ülkemizde de satışa çıkan Galaxy ...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Galaxys7 6 yıl
Donanımhaber yöneticilerine sesleniyorum. Bu forumlara cevap yazmaya çekinir olduk Sizce de foruma yazanlar çok fazla (çok fazla bile aslında ifade etmeye yetmiyor) kavga etmiyorlar mı? Neyi paylaşamıyoruz nedir bu söz düelloları anlayamadım. Sadece telefonları eleştirsek hep birbirimizi eleştiriyoruz. Forumlar önce güzel başlıyor ondan sonra başlasın kapışmalar. Herkes istediği gibi övüp istediği gibi eleştirebilmeli sonuçta hepimiz Tüketiciyiz. ARamızda HTC,Samsung,Apple,Motorola,LG,Sony,Huawei'de(Akşama kadar yazarız markadan bol bir şey yok) Çalışan yok anladığım kadarıyla Nedir bu stres gerginlik Sakin olun beyler:(
Donanımhaber yöneticilerine sesleniyorum. Bu forumlara cevap yazmaya çekinir olduk Sizce de foruma yazanlar çok fazla (çok fazla bile aslında ifade etmeye yetmi...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Patria o Muerte 6 yıl
Çakma ürünlerde genelde malzemeden çalarlar. Bu adamlar ekstradan malzeme koymuş
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fbkaya 6 yıl
160$ ? valla samsung bize kazığı dayıyo
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bob_marley_232 6 yıl
musti198080
editor arkadas çin mali klon bir telefonun ilk kez orjinalinden iyi oldugundan bahsetmisde zaten bu ilk degil...s3 unde ayni sekilde klonu diye bilinen ama ozellikleriyle daha iyi adreno 320 gpu lu 2 gb ramli modeller mevcut..... Xiaomi Mi-Two ornek verilebilir....

Xiaomi Mi-Two klon bir telefon değildir.Dünyanın CM'den sonra en iyi geliştirici takımının yaptığı , şekil isim ve görüntü olarak hiç benzemeyen bir telefonu nasıl Galaxy s3 klonu olarak adlandırırsınız ?
Xiaomi Mi-Two her yönüyle s3'ten iyi ÖZGÜN bir cihaz.
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Pardayyan 6 yıl
Arkadaşlar bu telefonu yapan çinliler nerede satıyorlar arkadaş 160$ fiyat etiketi bile veriyor ama nedense satan yerin ne adresi var nede alıp kullanan... Sonuna kadar okudum ne telefonun piyasada olduğu ile ilgili bilgi var nede ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili resmen reklam aldatmacası gibi bir konu
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cengizhan1903 6 yıl
Fiyata bak ya
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musti198080 6 yıl
editor arkadas çin mali klon bir telefonun ilk kez orjinalinden iyi oldugundan bahsetmisde zaten bu ilk degil...s3 unde ayni sekilde klonu diye bilinen ama ozellikleriyle daha iyi adreno 320 gpu lu 2 gb ramli modeller mevcut.....
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Hitlerin Bıyığı 6 yıl
Ucuz falan diyorsunuz da ben s3 mini kullaniyorum yerini asla tutamaz yakinindan bile gecemez o dokunmatigi bi hayal edin? Isterse 8 cekirdek 4gb ram olsun her turlu taklittir
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engurlu 6 yıl
Benim anlamadigim adamlar hem cakma cihaz yapiyor hemde Samsung'dan exynos 4412 yi nasil temin ediyor ??
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mertcnoz 6 yıl engurlu
engurlu
Benim anlamadigim adamlar hem cakma cihaz yapiyor hemde Samsung'dan exynos 4412 yi nasil temin ediyor ??

Onun da cakmasini yapiyor diye biliyorum.


Bir de cogu kisi kendini samsung dan akilli saniyor yok adi s3 olmazmış falan filan. Urunleri isimlerine gore yargilamayin. S2 ile s2 mini arasindaki farki sorgulamayan ve s3 miniyi elestiren kisilerin cogu s3 kullanicisi izlenimlerime göre. S3 daha iyi oyun oynatiyor onu alin siz
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Galaxys7 6 yıl
s3 mini için "galasy s2 ayarında" değildir. Öyle olsaydı. En az 10 tane sipariş ederdim:)
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KayraŞengil 6 yıl
Çinliler yakında Dünya'yı ele geçirecek :D
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l053r 6 yıl
Bunuda pahalı alırız. Nede olsa kazıklar hazır .
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vamp 6 yıl
Bu konuda niye tartışıyonuz ki? Galaxy s3 mini samsung un yapabileceği en büyük hatadır(insan adam gibi donanım koyar 5mp kamera nedir ya işlemci falan filan..). Çinliler Samsung a gerekli dersi vermişler zaten.
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cnkkz 6 yıl
Silin su mesajları biktim kavgaları okumaktan
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