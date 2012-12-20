Çinliller bu defa orjinalinden daha iddialı telefon yaptı; Dört çekirdekli Galaxy S III Mini klonu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Popüler cihazları klonlama konusunda oldukça aktif olan Çinli üreticiler, bu defa çıtayı yükseltmiş gibi görünüyorlar. Kısa bir süre önce ülkemizde de satışa çıkan Galaxy S III Mini, adıyla ilgi uyandırmış ancak sahip olduğu donanımla küçük ekranlı Galaxy S III'ten çok orta segment için konumlandırılan bir cihaz profili çizmişti. ST-Ericsson firması tarafından geliştirilen çift çekirdekli işlemci ve düşük çözünürlüklü ekran gibi detaylarla donatılan Galaxy S III Mini'yi klonlayan Çinliler, belkide ilk defa orjinalinden daha iddialı bir cihaz ortaya koyuyorlar.
Rhythm Communication firması tarafından geliştirilen telefon, donanım olarak her noktada Galaxy S III Mini'nin ötesine geçmeyi başarıyor. Bizzat Samsung tarafından geliştirilen ve Galaxy S III'te de kullanılan dört çekirdekli Exynos 4412 işlemcisinden güç alan klon telefon, aynı zamanda orjinal modelden farklı olark 5MP yerine 8MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor. 4-inç yerine 4.5-inç ekrana yer verilen telefonda ayrıca 1GB RAM olduğu belirtiliyor. AnTuTu testinden 16 bin puanın üzerinde skor alan cihaz, ortaya koyduğu performans değerleri ile Galaxy S III'e meydan okuyabilecek bir noktada yer alıyor. Orjinal modelden daha iyi bir donanımla gelen klon telefonun fiyatı da iddialı, Çinliler bu telefona 160 dolarlık etiket fiyatı ile ulaşabiliyorlar.
http://www.gizchina.com/2012/12/19/samsung-galaxy-s3-mini-clone-with-quad-core-exynos-4412-cpu-is-just-160/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Merhaba,
Galayx S III'le ilgili olarak Samsung Mobile başkanı JK Shin açıklamasında, alt seviye bir cihaz değil, Galaxy S III'ün mini versiyonunu hazırladıklarını söylemişti. Ancak ortaya çıkan cihaz tasarım olarak mini bir SIII ancak donanım olarak daha çok Galaxy S II ayarında bir telefon olarak karşımıza çıktı.
Firmalar tabii ki ucuz ve daha alınabilir telefonlar yapmalı ancak bu telefonlar doğru ifadelerle tanımlanmalı. Galaxy S III'ün daha küçük ebatlarda, iPhone ile aynı ekran boyutu segmenttinde mücadele edecek bir telefon izlenimi uyandırır ancak ortaya bambaşka bir telefon çıkartırsanız, durum başka bir hal alır.
Teşekkür eder, iyi forumlar dilerim.
Mini demek o anlama gelmiyor yalnız. Siz bir telefonun adıyla galaxy s3 mini diyorsanız ekranını ve belki saat hızları düşürülmüş benzer işlemcili bir telefonu kastediyorsunuz demektir. Benim çevremdeki birçok kişi galaxy mini deyince "bak S3'ün küçük ekranlısı üretilmiş ne güzel" dediğini biliyorum. Oysa Galaxy s3 ile görüntüsü dışında neredeyse hiçbir şeyi benzemiyor. Bunun adına popülerin adını kullanarak insanları kandırma denir kimse kusura bakmasın. Çünkü çevremdeki insanlara bunun S3 ile alakası olmadığını anlattığımda "öyleyse ben bu telefonu almam" dediğini biliyorum.