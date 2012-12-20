Çinliller bu defa orjinalinden daha iddialı telefon yaptı; Dört çekirdekli Galaxy S III Mini klonu

Popüler cihazları klonlama konusunda oldukça aktif olan Çinli üreticiler, bu defa çıtayı yükseltmiş gibi görünüyorlar. Kısa bir süre önce ülkemizde de satışa çıkan Galaxy S III Mini, adıyla ilgi uyandırmış ancak sahip olduğu donanımla küçük ekranlı Galaxy S III'ten çok orta segment için konumlandırılan bir cihaz profili çizmişti. ST-Ericsson firması tarafından geliştirilen çift çekirdekli işlemci ve düşük çözünürlüklü ekran gibi detaylarla donatılan Galaxy S III Mini'yi klonlayan Çinliler, belkide ilk defa orjinalinden daha iddialı bir cihaz ortaya koyuyorlar.

Rhythm Communication firması tarafından geliştirilen telefon, donanım olarak her noktada Galaxy S III Mini'nin ötesine geçmeyi başarıyor. Bizzat Samsung tarafından geliştirilen ve Galaxy S III'te de kullanılan dört çekirdekli Exynos 4412 işlemcisinden güç alan klon telefon, aynı zamanda orjinal modelden farklı olark 5MP yerine 8MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor. 4-inç yerine 4.5-inç ekrana yer verilen telefonda ayrıca 1GB RAM olduğu belirtiliyor. AnTuTu testinden 16 bin puanın üzerinde skor alan cihaz, ortaya koyduğu performans değerleri ile Galaxy S III'e meydan okuyabilecek bir noktada yer alıyor. Orjinal modelden daha iyi bir donanımla gelen klon telefonun fiyatı da iddialı, Çinliler bu telefona 160 dolarlık etiket fiyatı ile ulaşabiliyorlar.

http://www.gizchina.com/2012/12/19/samsung-galaxy-s3-mini-clone-with-quad-core-exynos-4412-cpu-is-just-160/