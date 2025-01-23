Galaxy S25 serisine özel: Snapdragon 8 Elite for Galaxy neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör Samsung tarafından yeni Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy S25 serisi, yapay zeka ve yepyeni gelişmelerle ses getirmeyi başardı. Bunlardan biri olan Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setine ise kısa bir süre yer verildi ve fazla bir detay paylaşılmadı. Şimdi Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra modellerinde kullanılacak işlemcinin özellikleri açıklandı.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy netleşti

Kaçıranlar için Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra, Samsung'un daha önceki yaklaşımlarından farklı olarak, tüm bölgelerde Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga seti ile geliyor. Daha öncesinde ise yeni telefonlar için Exynos 2500 platformuna işaret edildiğini söyleyelim. Ancak Samsung, bir kez daha Exynos platformunu Galaxy S serisinde devre dışı bıraktı. Bunun nedeni ise, Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Elite arasındaki performans farkı olabilir.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Elite for Galaxy platformuna gelirsek, standart Snapdragon 8 Elite performans çekirdeklerinde 4,32GHz'e kadar, verimlilik çekirdeklerinde ise 3,53GHz'e kadar saat hızı sunuyor. Snapdragon 8 Elitre for Galaxy ise performans çekirdekleri özelinde 4,46GHz CPU saat hızı sunacak. Bu da standart modele kıyasla 150MHz daha yüksek.

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Bu yükseltmenin günlük kullanımda fark edilmeyeceğini söyleyelim. Ancak Samsung'un rakamlarına göre yeni işlemci, CPU bölümünde %37, GPU bölümünde %30, NPU yani yapay zeka bölümünde ise %40'a kadar daha hızlı. Ayrıca 3nm sürecine dayandığından, yalnızca daha iyi performans sunmakla kalmayacak, aynı zamanda daha az güç tüketecek. Bu da daha fazla pil ömrü anlamına geliyor.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy özellikleri:

Üretim Süreci: TSMC 2. nesil 3nm düğümü

CPU: Oryon Çekirdekleri

Performans: – 4,46 GHz'de 2 çekirdek – 3,53 GHz'de 6 çekirdek

GPU*: Adreno 830 – Önbellek: 24MB L2 önbellek (12MB + 12MB)

İşletim Sistemi: Android 15

Depolama: UFS 4.0

Bellek: *5.30 GHz*'de LPDDR5X RAM desteği –

Modem: Snapdragon X80 5G

Bağlantı: FastConnect 7900

Wi-Fi: AI destekli entegre UWB'ye sahip WiFi 7

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Galaxy S25 serisine özel: Snapdragon 8 Elite for Galaxy netleşti