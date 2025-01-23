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    Galaxy S25 serisine özel: Snapdragon 8 Elite for Galaxy neler sunuyor?

    Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra'ya güç vermesi beklenen Snapdragon 8 Elite for Galaxy için yeni detaylar paylaşıldı. Yeni işlemci, Galaxy telefonlara özel daha yüksek saat hızları sunacak.
    Galaxy S25 serisine özel: Snapdragon 8 Elite for Galaxy netleşti Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından yeni Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy S25 serisi, yapay zeka ve yepyeni gelişmelerle ses getirmeyi başardı. Bunlardan biri olan Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setine ise kısa bir süre yer verildi ve fazla bir detay paylaşılmadı. Şimdi Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra modellerinde kullanılacak işlemcinin özellikleri açıklandı.

    Snapdragon 8 Elite for Galaxy netleşti

    Kaçıranlar için Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra, Samsung'un daha önceki yaklaşımlarından farklı olarak, tüm bölgelerde Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga seti ile geliyor. Daha öncesinde ise yeni telefonlar için Exynos 2500 platformuna işaret edildiğini söyleyelim. Ancak Samsung, bir kez daha Exynos platformunu Galaxy S serisinde devre dışı bıraktı. Bunun nedeni ise, Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Elite arasındaki performans farkı olabilir.

    Galaxy S25 serisine özel: Snapdragon 8 Elite for Galaxy netleşti Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Elite for Galaxy platformuna gelirsek, standart Snapdragon 8 Elite performans çekirdeklerinde 4,32GHz'e kadar, verimlilik çekirdeklerinde ise 3,53GHz'e kadar saat hızı sunuyor. Snapdragon 8 Elitre for Galaxy ise performans çekirdekleri özelinde 4,46GHz CPU saat hızı sunacak. Bu da standart modele kıyasla 150MHz daha yüksek. 

    Bu yükseltmenin günlük kullanımda fark edilmeyeceğini söyleyelim. Ancak Samsung'un rakamlarına göre yeni işlemci, CPU bölümünde %37, GPU bölümünde %30, NPU yani yapay zeka bölümünde ise %40'a  kadar daha hızlı. Ayrıca 3nm sürecine dayandığından, yalnızca daha iyi performans sunmakla kalmayacak, aynı zamanda daha az güç tüketecek. Bu da daha fazla pil ömrü anlamına geliyor.

    Snapdragon 8 Elite for Galaxy özellikleri:

    • Üretim Süreci: TSMC 2. nesil 3nm düğümü
    • CPU: Oryon Çekirdekleri
    • Performans: – 4,46 GHz'de 2 çekirdek – 3,53 GHz'de 6 çekirdek
    • GPU*: Adreno 830 – Önbellek: 24MB L2 önbellek (12MB + 12MB)
    • İşletim Sistemi: Android 15 
    • Depolama: UFS 4.0
    • Bellek: *5.30 GHz*'de LPDDR5X RAM desteği –
    • Modem: Snapdragon X80 5G
    • Bağlantı: FastConnect 7900
    • Wi-Fi: AI destekli entegre UWB'ye sahip WiFi 7
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