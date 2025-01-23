Galaxy S25 serisine özel: Snapdragon 8 Elite for Galaxy neler sunuyor?

Snapdragon 8 Elite for Galaxy netleşti
Kaçıranlar için Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra, Samsung'un daha önceki yaklaşımlarından farklı olarak, tüm bölgelerde Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga seti ile geliyor. Daha öncesinde ise yeni telefonlar için Exynos 2500 platformuna işaret edildiğini söyleyelim. Ancak Samsung, bir kez daha Exynos platformunu Galaxy S serisinde devre dışı bıraktı. Bunun nedeni ise, Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Elite arasındaki performans farkı olabilir.
Bu yükseltmenin günlük kullanımda fark edilmeyeceğini söyleyelim. Ancak Samsung'un rakamlarına göre yeni işlemci, CPU bölümünde %37, GPU bölümünde %30, NPU yani yapay zeka bölümünde ise %40'a kadar daha hızlı. Ayrıca 3nm sürecine dayandığından, yalnızca daha iyi performans sunmakla kalmayacak, aynı zamanda daha az güç tüketecek. Bu da daha fazla pil ömrü anlamına geliyor.
Snapdragon 8 Elite for Galaxy özellikleri:
- Üretim Süreci: TSMC 2. nesil 3nm düğümü
- CPU: Oryon Çekirdekleri
- Performans: – 4,46 GHz'de 2 çekirdek – 3,53 GHz'de 6 çekirdek
- GPU*: Adreno 830 – Önbellek: 24MB L2 önbellek (12MB + 12MB)
- İşletim Sistemi: Android 15
- Depolama: UFS 4.0
- Bellek: *5.30 GHz*'de LPDDR5X RAM desteği –
- Modem: Snapdragon X80 5G
- Bağlantı: FastConnect 7900
- Wi-Fi: AI destekli entegre UWB'ye sahip WiFi 7
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