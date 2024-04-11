USB-C portlu yeni Nokia telefonlar tanıtıldı: Nokia 6310, 230 ve 5310 (2024)

Tam Boyutta Gör Nokia marka telefon üretme lisansına sahip olan HMD Global, yakın zamanda 2024 yılı için klasik özellikli telefonlarından üçünü yeniledi: Nokia 6310 (2024), Nokia 5310 (2024) ve Nokia 230 (2024). Bu telefonlar klasik Nokia tasarımlarını taşıyor ve hala 2G bağlantısı sunuyorlar. USB-C portuna sahip olan Nokia 2024 telefon modelleri hakkında her şey haberimizde.

HMD Global yeni akıllı telefonunu duyurdu 4 ay önce eklendi

Tam Boyutta Gör Yeni Nokia 230 modeli, tasarımsal olarak orijinalinden farksız ve yeni batarya ile birlikte USB-C bağlantı noktasıyla güncellenmiş. 2.8 inç TFT ekran ve LED flaşlı 2 MP kameraya sahip olan telefon, basit ve güvenilir kullanım sağlıyor.

Nokia 230 (2024) özellikleri

Ekran: 2.8 inç, QVGA

Bellek: 8 MB RAM

Depolama: 16 MB (microSD ile 32GB’a kadar artırılabilir)

İşlemci: Unisoc 6531F

Kamera: 2MP ön, 2MP arka (LED flaşlı)

Batarya: 1450 mAh, 27 güne kadar bekleme süresi

İşletim sistemi: S30+

Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık jakı, USB-C

Ses: FM radyo, MP3 player, 1 mikrofon & hoparlör

Boyut: 124.6 x 53.4 x 10.9 mm

Tam Boyutta Gör Yeni Nokia 6310, önceki modelin sağlam tasarımını devralıyor ancak daha güçlü batarya (1450 mAh) ve güncel şarj ihtiyaçları için USB-C bağlantı noktasına sahip. Orijinalin VGA kamera, 2.8 inç LCD ekran ve çift SIM desteği gibi temel özelliklerini koruyarak basit bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Nokia 6310 (2024) özellikleri

Ekran: 2.8 inç, QVGA

Bellek: 8 MB RAM

Depolama: 16 MB (microSD ile 32GB’a kadar artırılabilir)

İşlemci: Unisoc 6531F

Kamera: 0.3 MP

Batarya: 1450 mAh, 27 güne kadar bekleme süresi

İşletim sistemi: S30+

Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık jakı, USB-C

Ses: FM radyo, MP3 player, 1 mikrofon & hoparlör

Boyut: 135.5 x 56 x 14.1 mm

Tam Boyutta Gör Yeni Nokia 5310 modeli, müzik odaklı geliyor ve daha büyük bir bataryadan (1450 mAh) güç aldığından daha büyük bir boyuta; 2.8 inç LCD ekrana sahip. Telefon, MediaTek’in Unisoc 6531F işlemcisini taşıyor. Telefonun sağ tarafında müzik çalmak için özel bir düğme, sol tarafında rahat erişilebilir büyük ses kontrol düğmeleri, 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Dahili FM radyo mevcut. Çift hoparlör sistemine sahip. Bluetooth 5.0 bağlantısı mevcut.

Nokia 5310 (2024) özellikleri

Ekran: 2.8 inç, QVGA

Bellek: 8 MB RAM

Depolama: 16 MB (microSD ile 32GB’a kadar artırılabilir)

İşlemci: Unisoc 6531F

Kamera: 0.3 MP

Batarya: 1450 mAh, 27 güne kadar bekleme süresi

İşletim sistemi: S30+

Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık jakı, USB-C

Ses: Çift hoparlör, FM radyo, MP3 player, 1 mikrofon & 2 hoparlör

Boyut: 132 x 57 x 13.1 mm

HMD, Nokia 2024 telefon modellerinin fiyatını açıklamadı. Her üç telefonun da 2G bağlantısıyla sınırlı olduğunu, yani 3G ve daha yeni ağlarda çalışmadığını belirtelim.

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Nokia 2024 telefon modelleri: Nokia 6310, 230 ve 5310 tanıtıldı