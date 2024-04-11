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    USB-C portlu yeni Nokia telefonlar tanıtıldı: Nokia 6310, 230 ve 5310 (2024)

    HMD, geçmiş tasarımlara dayanan ancak modern dokunuşlara sahip üç yeni Nokia telefon duyurdu. Peki, 2024 model Nokia 6310, 230 ve 5310 özellikleri ile sunuyor?  
    nokia 2024 telefon modelleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nokia marka telefon üretme lisansına sahip olan HMD Global, yakın zamanda 2024 yılı için klasik özellikli telefonlarından üçünü yeniledi: Nokia 6310 (2024), Nokia 5310 (2024) ve Nokia 230 (2024). Bu telefonlar klasik Nokia tasarımlarını taşıyor ve hala 2G bağlantısı sunuyorlar. USB-C portuna sahip olan Nokia 2024 telefon modelleri hakkında her şey haberimizde.

    nokia 230 (2024) modeli Tam Boyutta Gör
    Yeni Nokia 230 modeli, tasarımsal olarak orijinalinden farksız ve yeni batarya ile birlikte USB-C bağlantı noktasıyla güncellenmiş. 2.8 inç TFT ekran ve LED flaşlı 2 MP kameraya sahip olan telefon, basit ve güvenilir kullanım sağlıyor.

    Nokia 230 (2024) özellikleri

    • Ekran: 2.8 inç, QVGA
    • Bellek: 8 MB RAM
    • Depolama: 16 MB (microSD ile 32GB’a kadar artırılabilir)
    • İşlemci: Unisoc 6531F
    • Kamera: 2MP ön, 2MP arka (LED flaşlı)
    • Batarya: 1450 mAh, 27 güne kadar bekleme süresi
    • İşletim sistemi: S30+
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık jakı, USB-C
    • Ses: FM radyo, MP3 player, 1 mikrofon & hoparlör
    • Boyut: 124.6 x 53.4 x 10.9 mm
    nokia 6310 (2024) modeli Tam Boyutta Gör
    Yeni Nokia 6310, önceki modelin sağlam tasarımını devralıyor ancak daha güçlü batarya (1450 mAh) ve güncel şarj ihtiyaçları için USB-C bağlantı noktasına sahip. Orijinalin VGA kamera, 2.8 inç LCD ekran ve çift SIM desteği gibi temel özelliklerini koruyarak basit bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

    Nokia 6310 (2024) özellikleri

    • Ekran: 2.8 inç, QVGA
    • Bellek: 8 MB RAM
    • Depolama: 16 MB (microSD ile 32GB’a kadar artırılabilir)
    • İşlemci: Unisoc 6531F
    • Kamera: 0.3 MP
    • Batarya: 1450 mAh, 27 güne kadar bekleme süresi
    • İşletim sistemi: S30+
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık jakı, USB-C
    • Ses: FM radyo, MP3 player, 1 mikrofon & hoparlör
    • Boyut: 135.5 x 56 x 14.1 mm
    nokia 5310 (2024) modeli Tam Boyutta Gör
    Yeni Nokia 5310 modeli, müzik odaklı geliyor ve daha büyük bir bataryadan (1450 mAh) güç aldığından daha büyük bir boyuta; 2.8 inç LCD ekrana sahip. Telefon, MediaTek’in Unisoc 6531F işlemcisini taşıyor. Telefonun sağ tarafında müzik çalmak için özel bir düğme, sol tarafında rahat erişilebilir büyük ses kontrol düğmeleri, 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Dahili FM radyo mevcut. Çift hoparlör sistemine sahip. Bluetooth 5.0 bağlantısı mevcut.

    Nokia 5310 (2024) özellikleri

    • Ekran: 2.8 inç, QVGA
    • Bellek: 8 MB RAM
    • Depolama: 16 MB (microSD ile 32GB’a kadar artırılabilir)
    • İşlemci: Unisoc 6531F
    • Kamera: 0.3 MP
    • Batarya: 1450 mAh, 27 güne kadar bekleme süresi
    • İşletim sistemi: S30+
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık jakı, USB-C
    • Ses: Çift hoparlör, FM radyo, MP3 player, 1 mikrofon & 2 hoparlör
    • Boyut: 132 x 57 x 13.1 mm

    HMD, Nokia 2024 telefon modellerinin fiyatını açıklamadı. Her üç telefonun da 2G bağlantısıyla sınırlı olduğunu, yani 3G ve daha yeni ağlarda çalışmadığını belirtelim.

    Kaynakça https://www.hmd.com/en_int/nokia-230-2024 https://www.hmd.com/en_int/nokia-6310-2024 https://www.hmd.com/en_int/nokia-5310-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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