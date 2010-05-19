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Club3D, Radeon HD 5830 Overclock Edition modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,8b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, Radeon HD 5830 Overclock Edition modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu özel soğutucu ile referans tasarımlı ATi Radeon HD 5830 çözümlerine göre hem daha serin hem de daha sessiz çalışma vaad ediyor.

Grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1280x paralel işlem birimiyle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör desteği için Eyefinity teknolojilerine destek veren Radeon HD 5830 Overclock Edition, HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine sahip olan Club3D Radeon HD 5830 Overclock Edition, Avrupa'da 220 Avro seviyesinden satışa sunulmuş durumda.


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ozzy112233 7 yıl
5830 için overclocking
pureoverclock.com/...
1145 mhz
1 Yanıt Yanıtla
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cobi 7 yıl ozzy112233
ozzy112233

5830 için overclocking

pureoverclock.com/...


1145 mhz

hortlatmışssın 2 sene önceki konuymuş
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tarkancek 9 yıl
çift dvı diyor ama bn resimde 2 tane göremedim 1 tane vardı:))
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Batuist 9 yıl
bu kartı almak hiç mantıklı gelmiyor bana.. güç tüketimi şaka gibi..
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RougeDown 9 yıl
Night Wish
Ozel GPU dan kasti adamin ust duzey mhz yetenegi olan GPU lar :)
Su 25 mhz lere oc die pazara suruyorlar pes yani :)
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siLahsz 9 yıl
@mrkamilk bende HD5770'den HD5830'a geçeyim diyorum ama fiyatlar çok yüksek

bence değmez boşa geçme 5830 yerine 5850 almak daha mantıklı olur yazın ortasında ati karını açıklar onun şerefine fiyatları düşürür :D
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Night Wish 9 yıl
Özel gpu derken ?
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Night Wish 9 yıl
@mrkamilk bende HD5770'den HD5830'a geçeyim diyorum ama fiyatlar çok yüksek
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mrkamilk 9 yıl
ya bu 5830 ucuzlamayacakmı? 4830dan sonra 5830a geçerdim diyorum ama beklemek nafile.
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Trecc11 9 yıl
hd5830 ucuzlamadıktan sonra benim gözümde yerlerde olan bi kart..
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Tolgá 9 yıl
ben üretici olsam 5830 ile uğraşmazdım
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EXcom_Zkko 9 yıl

DEATH71

ben üretici olsam 5830 ile uğraşmazdım



Aynen. Zaten fiyat olarak 5850, performans olarak 5770'e yakın bir kart. Çalışma frekansları standart halinde bile gayet yüksekken, (yani daha fazla yükseltip de performans sıçraması yapmak pek mümkün değil.) en iyisi abidik gubidik O.C modelleri çıkarmak yerine ucuzlatmaya bakın şunu, ya da hiç uğraşmayın.
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eric13 9 yıl
dehşet oc nasıl becermişler
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burning-turning 9 yıl

eric13

dehşet oc nasıl becermişler




Buna koparım vallaha


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