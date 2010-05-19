Club3D, Radeon HD 5830 Overclock Edition modelini satışa sundu

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, Radeon HD 5830 Overclock Edition modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu özel soğutucu ile referans tasarımlı ATi Radeon HD 5830 çözümlerine göre hem daha serin hem de daha sessiz çalışma vaad ediyor.

Grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1280x paralel işlem birimiyle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör desteği için Eyefinity teknolojilerine destek veren Radeon HD 5830 Overclock Edition, HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine sahip olan Club3D Radeon HD 5830 Overclock Edition, Avrupa'da 220 Avro seviyesinden satışa sunulmuş durumda.