Club3D, Radeon HD 5830 Overclock Edition modelini satışa sundu

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, Radeon HD 5830 Overclock Edition modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu özel soğutucu ile referans tasarımlı ATi Radeon HD 5830 çözümlerine göre hem daha serin hem de daha sessiz çalışma vaad ediyor.
Grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1280x paralel işlem birimiyle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör desteği için Eyefinity teknolojilerine destek veren Radeon HD 5830 Overclock Edition, HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor.
Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine sahip olan Club3D Radeon HD 5830 Overclock Edition, Avrupa'da 220 Avro seviyesinden satışa sunulmuş durumda.
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pureoverclock.com/...
1145 mhz
hortlatmışssın 2 sene önceki konuymuş
Ozel GPU dan kasti adamin ust duzey mhz yetenegi olan GPU lar :)
Su 25 mhz lere oc die pazara suruyorlar pes yani :)
bence değmez boşa geçme 5830 yerine 5850 almak daha mantıklı olur yazın ortasında ati karını açıklar onun şerefine fiyatları düşürür :D
Aynen. Zaten fiyat olarak 5850, performans olarak 5770'e yakın bir kart. Çalışma frekansları standart halinde bile gayet yüksekken, (yani daha fazla yükseltip de performans sıçraması yapmak pek mümkün değil.) en iyisi abidik gubidik O.C modelleri çıkarmak yerine ucuzlatmaya bakın şunu, ya da hiç uğraşmayın.
Buna koparım vallaha