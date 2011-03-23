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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 550 Ti CoolStream Super OC modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,7b
1
7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem AMD hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli Club3D, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti CoolStream Super OC modelini duyurdu. 40nm GF116 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 192x paralel işlemci, 192-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyor.

Grafik işlem birimi 940MHz'de, paralel işlemcileri 1880MHz'de ve bellekleri de 4300MHz'de görev yapan yeni model, üç adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucusu ile referans tasarımlı modellere göre daha düşük çalışma sıcaklığı vaad ediyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve SLI kurulumuna olanak tanıyan karta çift DVI ve HDMI konnektörleri eşlik ediyor.

Club3D tarafından önümüzdeki günlerde satıla sunulması beklenen kartın fiyatı ise 130-140 Avro civarında olacak.


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ahmetkip2 8 yıl
Sesli güldüm :) iyimiş
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PcCoLLiC 8 yıl
şaşalı bir adı var
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Tarantin Quentino 8 yıl
türkiyeye gelirse en azından 160 eurodan gelir buda 300 tl civarı eder sonuç olarak; gtx460 768mb varken alınmaz.
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TURK SITH 8 yıl

PcCoLLiC

şaşalı bir adı var


Kesinlikle katılıyorum, pazarlama departmanı fazla mesai yapmış, adamlar test falan bakmayın direkt alın bu kartı diyorlar, kartın ismine bak, bu kartı kız arkadaşınızla yalnız bırakmayın öpebilir kızı...

GeForce GTX 550 Ti CoolStream Super OC
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