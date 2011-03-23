Club3D fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 550 Ti CoolStream Super OC modelini tanıttı

Hem AMD hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli Club3D, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti CoolStream Super OC modelini duyurdu. 40nm GF116 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 192x paralel işlemci, 192-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyor.

Grafik işlem birimi 940MHz'de, paralel işlemcileri 1880MHz'de ve bellekleri de 4300MHz'de görev yapan yeni model, üç adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucusu ile referans tasarımlı modellere göre daha düşük çalışma sıcaklığı vaad ediyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve SLI kurulumuna olanak tanıyan karta çift DVI ve HDMI konnektörleri eşlik ediyor.

Club3D tarafından önümüzdeki günlerde satıla sunulması beklenen kartın fiyatı ise 130-140 Avro civarında olacak.